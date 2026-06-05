Maaseudun yritykset investoivat ja kasvavat Itä-Suomessa, tukia haettu lähes 12 miljoonaa euroa
8.6.2026 15:22:56 EEST | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Alkuvuosi 2026 on ollut Itä-Suomessa yritystukien osalta aktiivinen. Maaseudun yritystukia on haettu Itä-Suomen elinvoimakeskukselta ja alueen kahdeksalta Leader-ryhmiltä yhteensä 11,9 miljoonaa euroa.
EU:n maaseuturahoituksen yritystukia on haettu Itä-Suomen elinvoimakeskuksesta yli 10,8 miljoonaa euroa, ja lisäksi alueen Leader-ryhmiltä 1,05 miljoonaa euroa. Hakemukset kohdistuvat erityisesti mikroyritysten investointeihin ja kehittämiseen, ja tukea haetaan tasaisesti sekä harvaan asutulle maaseudulle että ydinmaaseudulle. Tämä kertoo yritysten aktiivisesta kehittämisestä ja pitkäjänteisestä kasvun rakentamisesta.
Metalli ja matkailu korostuvat mutta Itä-Suomen vahvuus on monialaisuus
Itä-Suomessa tukea haetaan erityisesti tuotannon uudistamiseen, tehokkuuden parantamiseen ja kasvun vahvistamiseen epävarmassa toimintaympäristössä.
Kolmen viimeisimmän valintajakson aikana tukea on haettu Pohjois-Savossa 3,88 miljoonaa euroa, Pohjois-Karjalassa 4,59 miljoonaa euroa ja Etelä-Savossa 2,42 miljoonaa euroa. Toimialoista metalli ja matkailu korostuvat erityisesti Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa, kun taas Etelä-Savossa hakemukset jakautuvat laajasti eri aloille.
Kokonaisuus kertoo Itä-Suomen maaseudun yrityskentän vahvuudesta, alueella yhdistyvät vahvat perinteiset toimialat ja monipuolinen yritysrakenne, jossa kasvua haetaan myös palveluista, jalostuksesta ja digitalisaatiosta.
– Hakemusten määrä ja sisältö kertovat siitä, että itäsuomalaisissa yrityksissä on vahvaa kehittämisintoa. Kun tukea haetaan sekä investointeihin että kehittämiseen, se tarkoittaa käytännössä parempaa kilpailukykyä, uusia työpaikkoja ja rohkeutta uudistaa toimintaa, mainitsee yritysasiantuntija Tapani Mikkonen, Itä-Suomen elinvoimakeskus.
Leader-rahoitus tukee vahvasti Itä-Suomen maaseudun yritystoimintaa
Itä-Suomen Leader-ryhmiin on tullut vuoden 2026 aikana käsittelyyn 228 yritystukihakemusta. Itä-Suomen elinvoimakeskus on tehnyt kahdeksalle Leader-ryhmälle yhteensä 176 yritystukipäätöstä. Sekä Leader-ryhmien, että elinvoimakeskuksen käsittelyssä on vielä toukokuun 2026 lopussa runsas määrä tulleita hakemuksia. Yritystukien jakautuminen on alueellisesti tasapainoista, ja aktiivisuutta on kaikissa kolmessa maakunnassa. Yritystukiin liittyviä toimenpiteitä on hyväksytty yhteensä 88 kappaletta, ja rahoitusta on myönnetty jo lähes 595 000 euroa.
– Toimenpiteiden suuri määrä kertoo erityisesti yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja kokeiluun osoitettujen vakioitujen kertakorvausten sekä investointien vilkkaudesta eri puolilla Itä-Suomea. Rahoitukselle on selkeästi kysyntää, mikä näkyy myös siinä, että kaikki hakemukset eivät mahdu rahoitettaviksi, sanoo Mervi Ukkonen, maaseutuasiantuntija, Itä-Suomen elinvoimakeskuksesta.
EU:n maaseuturahoitukseen kuuluvia yritystukia voi hakea yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät, jotka myös neuvovat tukien hakemisessa. Haku on jatkuva, mutta päätökset tehdään elinvoimakeskuksessa ja osassa Leader-ryhmiä valintajaksoittain.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tapani Mikkonen,
yritysasiantuntija, Itä-Suomen elinvoimakeskus
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
p. +358 295 026 079
Mervi Ukkonen,
maaseutuasiantuntija, Itä-Suomen elinvoimakeskus
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
p. +358 295 024 038
Yhteystiedot niin Itä-Suomen Leader-ryhmistä, kuin elinvoimakeskuksesta löydät maaseutu.fi/Itä-Suomi –sivustolta.
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Tietoja julkaisijasta
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
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