Veneilyn viikkokatsaus 24/2026: Kotimainen kilpaveneilykausi käynnistyi Sipoossa

Kalkkirannan Kievari Offshore Race käynnisti kotimaisen kilpaveneilykauden

Sipoon Kalkkirannassa kilpailtiin SM-osakilpailupisteistä ja Pohjoismaiden mestaruuksista.

Lauantaina näyttävintä menoa tarjoiltiin offshore 3B-luokassa, johon osallistui seitsemän venekuntaa Suomesta ja Ruotsista. Suomalaiset jätettiin tässä luokassa ilman mitaleita ruotsalaisten viedessä kolmoisvoiton. Pohjoismaiden mestareina palkittiin Rasmus Hamrén ja Madeleine Samuelsson. Parhaat suomalaiset olivat neljänneksi sijoittuneet Lauri Landen ja Ilkka Landen, alle neljän sekunnin kymmenyksen erolla Janne Pirhoseen ja Lenni Strandbergiin.

3A-luokassa ylivoimaiseen voittoon ja pohjoismaiden mestareiksi ajoivat Aleksi Mäkinen ja Marko Ihalainen. Eroa hopealle sijoittuneisiin ruotsalaisiin Anton Kurteniin ja Felix Lundströmiin tuli lähes kaksi minuuttia. Kolmanneksi sijoittuivat järjestäjäseuran edustajat Benjamin ja Tom Vuorihovi.

Kilpaveneilykausi jatkuu heti tällä viikolla Vaasan Sisäsatamassa, rataveneiden SM-avauksella. Tulokset ja tietoa tulevista tapahtumista löytyy https://spv.fi/kilpaurheilu/kilpaveneily/

Formula 4 -kilpaveneiden MM-sarja alkoi Liettuassa

Suomella oli avauskilpailussa runsas edustajisto, kun Noel Vänttinen, Oliver Martin, Wilhelm Sundberg ja Arthur Sundbäck matkustivat Baltiaan edustamaan sinivalkoisia värejä.

Parhaana suomalaisista menestyi Oliver Martin, joka sijoittui lauantain aika-ajoissa toiseksi ja Grand Prix'ssä kolmanneksi. Kilpailun voitti latvialainen Ardis Slakteris. Sunnuntaina Oliver sijoittui kolmanneksi aika-ajoissa ja ylitti GP:ssä maaliviivan kolmantena, mutta tulos tuli hylätyksi. Suomen joukkue tulkitsi kilpailutilannetta eri tavalla kilpailun johdon kanssa ja protestoi hylkäyspäätöstä, mutta tuomaristokäsittely ei muuttanut lopputulosta. Kilpailun voitti ruotsalainen Adam Wrenkler.

F2-kausi käyntiin myös Liettuassa

Roope Virtanen ja Jarno Vilmunen olivat hyvässä vauhdissa Klaipedassa. Molemmat sijoittuivat lauantain aika-ajoissa hyvin, Virtanen viidenneksi ja Vilmunen seitsemänneksi. Molempien sunnuntainen GP päättyi kuitenkin harmillisesti keskeytykseen. Kilpailun voitti paalupaikallekin ajanut, hallitseva maailmanmestari Matilda Wiberg.

Tällä viikolla:

12.-14.6. Dragon Class Open SM-kilpailut, Helsinki

12.-13.6. Kilpaveneily: E1 Dubrovnik GP 2026

13.-14.6. ILCA 4- ja 7-luokkien SM-kilpailut, Espoo

13.-14.6. Rataveneiden SM-kilpailut, Vaasa

Muuta:

Kesän Yhdessä vesille -tapahtumat

Yhdessä vesille -tapahtumat ovat hieno mahdollisuus jutella seurojen ja veneilijöiden kanssa ja saada arvokasta tietoa veneilystä ja seuratoiminnasta. Yhdessä Vesille koostuu erilaisista veneseurojen avoimista veneilyyn ja vesistöön liittyvistä tapahtumista ja lajikokeiluista. Maksuttomat ja kaikille avoimet tapahtumat tuovat yhteen niin kokeneet vesilläliikkujat, ensikertalaiset, lapset kuin aikuisetkin, kaikki ovat tervetulleita nauttimaan veneilystä! Katso kesän tapahtumat.

Yhdessä vesille tapahtumat 13.6.

Vaasan Yhdessä vesille -tapahtuma 13.6. klo 11.00-14.00 Vaasan sisäsatamassa . Lue lisää.

. Lue lisää. Valkeakosken Vesistöviikon Satamafest 13.6. klo 10.00-18.00 . Lue lisää.

. Lue lisää. Yhdessä vesille -tapahtuma Isnäsissä 13.6. klo 12.00. Lue lisää.

Äänestä Vuoden 2027 vierasvenesatamaa!

Äänestyksessä veneilijät pääsevät arvioimaan satamia helppokäyttöisessä Nautics Sailmate -sovelluksessa. Vuoden vierasvenesatama palkitaan erikseen sekä rannikkoalueelta että Järvi-Suomesta. Äänestyksessä huomioidaan 1.6.–30.9.2026 annetut arviot ja palautteet.

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