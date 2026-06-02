Veneilyn viikkokatsaus 24/2026: Kotimainen kilpaveneilykausi käynnistyi Sipoossa
8.6.2026 16:08:10 EEST | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Tiedote
Kalkkirannan Kievari Offshore Race käynnisti kotimaisen kilpaveneilykauden
Sipoon Kalkkirannassa kilpailtiin SM-osakilpailupisteistä ja Pohjoismaiden mestaruuksista.
Lauantaina näyttävintä menoa tarjoiltiin offshore 3B-luokassa, johon osallistui seitsemän venekuntaa Suomesta ja Ruotsista. Suomalaiset jätettiin tässä luokassa ilman mitaleita ruotsalaisten viedessä kolmoisvoiton. Pohjoismaiden mestareina palkittiin Rasmus Hamrén ja Madeleine Samuelsson. Parhaat suomalaiset olivat neljänneksi sijoittuneet Lauri Landen ja Ilkka Landen, alle neljän sekunnin kymmenyksen erolla Janne Pirhoseen ja Lenni Strandbergiin.
3A-luokassa ylivoimaiseen voittoon ja pohjoismaiden mestareiksi ajoivat Aleksi Mäkinen ja Marko Ihalainen. Eroa hopealle sijoittuneisiin ruotsalaisiin Anton Kurteniin ja Felix Lundströmiin tuli lähes kaksi minuuttia. Kolmanneksi sijoittuivat järjestäjäseuran edustajat Benjamin ja Tom Vuorihovi.
Kilpaveneilykausi jatkuu heti tällä viikolla Vaasan Sisäsatamassa, rataveneiden SM-avauksella. Tulokset ja tietoa tulevista tapahtumista löytyy https://spv.fi/kilpaurheilu/kilpaveneily/
Formula 4 -kilpaveneiden MM-sarja alkoi Liettuassa
Suomella oli avauskilpailussa runsas edustajisto, kun Noel Vänttinen, Oliver Martin, Wilhelm Sundberg ja Arthur Sundbäck matkustivat Baltiaan edustamaan sinivalkoisia värejä.
Parhaana suomalaisista menestyi Oliver Martin, joka sijoittui lauantain aika-ajoissa toiseksi ja Grand Prix'ssä kolmanneksi. Kilpailun voitti latvialainen Ardis Slakteris. Sunnuntaina Oliver sijoittui kolmanneksi aika-ajoissa ja ylitti GP:ssä maaliviivan kolmantena, mutta tulos tuli hylätyksi. Suomen joukkue tulkitsi kilpailutilannetta eri tavalla kilpailun johdon kanssa ja protestoi hylkäyspäätöstä, mutta tuomaristokäsittely ei muuttanut lopputulosta. Kilpailun voitti ruotsalainen Adam Wrenkler.
F2-kausi käyntiin myös Liettuassa
Roope Virtanen ja Jarno Vilmunen olivat hyvässä vauhdissa Klaipedassa. Molemmat sijoittuivat lauantain aika-ajoissa hyvin, Virtanen viidenneksi ja Vilmunen seitsemänneksi. Molempien sunnuntainen GP päättyi kuitenkin harmillisesti keskeytykseen. Kilpailun voitti paalupaikallekin ajanut, hallitseva maailmanmestari Matilda Wiberg.
Tällä viikolla:
12.-14.6. Dragon Class Open SM-kilpailut, Helsinki
12.-13.6. Kilpaveneily: E1 Dubrovnik GP 2026
13.-14.6. ILCA 4- ja 7-luokkien SM-kilpailut, Espoo
13.-14.6. Rataveneiden SM-kilpailut, Vaasa
Muuta:
Kesän Yhdessä vesille -tapahtumat
Yhdessä vesille -tapahtumat ovat hieno mahdollisuus jutella seurojen ja veneilijöiden kanssa ja saada arvokasta tietoa veneilystä ja seuratoiminnasta. Yhdessä Vesille koostuu erilaisista veneseurojen avoimista veneilyyn ja vesistöön liittyvistä tapahtumista ja lajikokeiluista. Maksuttomat ja kaikille avoimet tapahtumat tuovat yhteen niin kokeneet vesilläliikkujat, ensikertalaiset, lapset kuin aikuisetkin, kaikki ovat tervetulleita nauttimaan veneilystä! Katso kesän tapahtumat.
Yhdessä vesille tapahtumat 13.6.
- Vaasan Yhdessä vesille -tapahtuma 13.6. klo 11.00-14.00 Vaasan sisäsatamassa. Lue lisää.
- Valkeakosken Vesistöviikon Satamafest 13.6. klo 10.00-18.00. Lue lisää.
- Yhdessä vesille -tapahtuma Isnäsissä 13.6. klo 12.00. Lue lisää.
Äänestä Vuoden 2027 vierasvenesatamaa!
Äänestyksessä veneilijät pääsevät arvioimaan satamia helppokäyttöisessä Nautics Sailmate -sovelluksessa. Vuoden vierasvenesatama palkitaan erikseen sekä rannikkoalueelta että Järvi-Suomesta. Äänestyksessä huomioidaan 1.6.–30.9.2026 annetut arviot ja palautteet.
Tee arviosi kesän veneretkillä heti vierailun yhteydessä! Osallistujien kesken arvotaan lippuja Vene 27 Båt -messuille. Lue lisää ja lataa sovellus.
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Viikkokatsaus tarjoaa tiiviin katsauksen alkavan viikon tapahtumiin, nostaa esiin tunnelmia kentältä sekä kokoaa yhteen edellisviikon kilpailujen ja tapahtumien tuloksia.
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Mari LohisaloSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:040 767 9925mari.lohisalo@spv.fi
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Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 59 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
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