Talentian kysely: Työttömyys on lisääntynyt räjähdysmäisesti vastavalmistuneilla sosiaalityöntekijöillä ja sosionomeilla
10.6.2026 07:37:00 EEST | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
Vastavalmistuneista sosiaalialan ammattilaisista 11 prosenttia oli työttömänä keväällä 2026, selviää Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian kyselystä vuosina 2025–2026 sosiaalialalta valmistuneille.
Alan työllisyystilanne on heikentynyt nopeasti. Edellisvuoden Talentian Vastavalmistuneiden urapolut 2025 -selvityksessä työttömänä oli vain kolme prosenttia sosiaalialan vastavalmistuneista.
– Tilanne on järkyttävä ja herättää syvää huolta. Vain vuodessa alan uusien ammattilaisten työttömyys on kasvanut räjähdysmäisesti. Vielä vähän aikaa sitten sosiaaliala tarjosi lähes varman työpaikan, kun alalla oli pulaa työntekijöistä. Nyt tilalle on tullut työttömyys, sanoo kyselyn tekijä, Talentian opiskelijatoiminnan koordinaattori Sanna Marttinen.
Sosionomeista 14 prosenttia kertoi olevansa työttömänä kyselyn aikaan, kun viime vuoden kyselyssä luku oli kolme prosenttia. Sosiaalityöntekijöistä ilman työtä oli neljä prosenttia. Vuosi sitten kaikki vastavalmistuneet sosiaalityöntekijät olivat töissä.
Vakituinen työpaikka sosiaalialalla on entistä harvinaisempi
Vastavalmistuneista sosiaalialan ammattilaisista yhä harvempi työskentelee vakituisessa työ- tai virkasuhteessa. Alle puolella, 43 prosentilla, on vakituinen työpaikka. Viime vuoden kyselyn mukaan vakituisena työskenteli 63 prosenttia.
Samaan aikaan määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden osuus on kasvanut. Vastavalmistuneista 36 prosenttia työskentelee määräaikaisina, kun viimeksi luku oli 28 prosenttia.
Vakituisten työpaikkojen osuus on laskenut sosiaalityöntekijöillä 22 prosenttiyksikköä viime vuodesta: Kyselyn aikaan 56 prosenttia työskenteli vakituisena, vuosi sitten vielä 78 prosenttia.
Sama kehitys näkyy myös sosionomeilla. Heistä 37 prosentilla oli vakituinen työ- tai virkasuhde, kun vuosi sitten vakituisena työskenteli 60 prosenttia sosionomeista.
– Sosiaalialan heikentyneen työllisyystilanteen taustalla näkyvät hyvinvointialueiden säästöt, jotka heijastuvat koko alalle. Myös sosiaalialan järjestöistä on lähtenyt työpaikkoja, kun niiden rahoitusta on leikattu. Tilanne on ristiriitainen: lakimuutoksissa painotetaan nyt sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta, samaan aikaan kuitenkin vähennetään alan ammattilaisia, Marttinen sanoo.
Vastavalmistuneiden urapolut -minikyselyyn 4.–17.5.2026 vastasi 271 vuosina 2025 ja 2026 valmistunutta Talentian jäsentä. Vastausprosentti oli 25. Talentia selvittää joka toinen vuosi vastavalmistuneiden jäsentensä sijoittumista työmarkkinoille. Viimeksi laaja kysely toteutettiin vuonna 2025, jolloin näkyi jo merkkejä alan työllisyystilanteen heikkenemisestä. Nyt tehdyllä kyselyllä haluttiin selvittää tämänhetkistä tilannetta.
Kyselyn raportin saa tiedusteltaessa.
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Yhteyshenkilöt
Sanna MarttinenOpiskelijatoiminnan koordinaattoriSosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö TalentiaPuh:09 3158 6043sanna.marttinen@talentia.fi
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
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