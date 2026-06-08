Hyvinvointia ravitsemusvarteista – tallenteet ovat katsottavissa 8.6.2026 15:14:15 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen toukokuussa pidetyt ravitsemusvartit keräsivät etäyhteyksien päähän yhteensä vajaat 150 osallistujaa. Kuulolla oli myös ryhmiä. Edellisvuonna saadun palautteen ansiosta tietoiskut myös tallennettiin ja ovat nyt katsottavissa hyvaks.fi-verkkosivustolta vuoden 2026 loppuun saakka.