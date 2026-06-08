Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
8.6.2026 22:30:22 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedotti rakennuspalosta Jyväskylässä, Sarvivuorentiellä 8.6.2026. Palo syttyi luhtitalon käytävällä, mutta se saatiin rajattua alkusammutuksella estäen leviämisen rakenteisiin. Yksi henkilö loukkaantui tapahtumassa. Poliisi tutkii tarkemmin tapahtumia ja syttymissyytä.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 8.6.2026
Onnettomuustiedote (rakennuspalo, keskisuuri, sarvivuorentie, Jyväskylä)
2- kerroksisen luhtitalon käytävällä paloi materiaalia. Palo ei päässyt leviämään rakenteisiin. Alkusammutus sammutti palon. Yksi henkilö loukkaantui palossa. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja syttymissyytä tarkemmin.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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