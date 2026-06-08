Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

8.6.2026 22:30:22 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Keski-Suomen pelastuslaitos tiedotti rakennuspalosta Jyväskylässä, Sarvivuorentiellä 8.6.2026. Palo syttyi luhtitalon käytävällä, mutta se saatiin rajattua alkusammutuksella estäen leviämisen rakenteisiin. Yksi henkilö loukkaantui tapahtumassa.  Poliisi tutkii tarkemmin tapahtumia ja syttymissyytä. 

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 8.6.2026

Onnettomuustiedote (rakennuspalo, keskisuuri, sarvivuorentie, Jyväskylä)

2- kerroksisen luhtitalon käytävällä paloi materiaalia. Palo ei päässyt leviämään rakenteisiin. Alkusammutus sammutti palon. Yksi henkilö loukkaantui palossa.  Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja syttymissyytä tarkemmin.

Lisätietoja:  päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

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