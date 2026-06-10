Palveluiden järjestäminen -lautakunta 9.6.2026
10.6.2026 14:32:17 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestäminen -lautakunta kokoontui tiistaina 9.6.2026.
Alueellinen opiskeluhuollon suunnitelma vuosille 2026-2029
Lautakunta päätti yksimielisesti esittää aluehallitukselle alueellisen opiskeluhuollon suunnitelman ja kriisisuunnitelman 2026–2029 hyväksymistä. Alueellinen opiskeluhuollon suunnitelma on laadittu vuosille 2026–2029 ja se ohjaa opiskeluhuollon palvelujen järjestämistä, kehittämistä ja yhdenmukaistamista alueella. Suunnitelma kokoaa yhteen opiskeluhuollon keskeiset velvoitteet, tavoitteet, toimintaperiaatteet ja kehittämiskohteet.
Hyvinvointialueen osallisuusraatien toimintamalli
Osallisuusraadit luovat rakenteellisen ja suunnitelmallisen kanavan, jonka avulla asukkaiden ja palveluiden käyttäjien osallistuminen hyvinvointialueen palveluiden kehittämiseen vahvistuu. Osallisuusraatien tavoitteena on vahvistaa asukas- ja asiakasosallisuutta sekä tuottaa päätöksenteon tueksi monipuolista näkökulmaa ajankohtaisiin kehittämisteemoihin.
Hyvinvointialueelle perustetaan kolme ikäkohtaista osallisuusraatia: lapset ja perheet, työikäiset sekä ikääntyneet. Palveluiden järjestäminen -lautakunta merkitsi tiedoksi selvityksen osallisuusraatien käynnistämisestä.
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Yhteyshenkilöt
viestintä / kommunikationItä-Uudenmaan hyvinvointialue / Östra Nylands välfärdsområdeviestinta@itauusimaa.fi
Linkit
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
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