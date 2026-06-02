Suomen Akatemialta rahoituspäätökset uutta luovaan tutkimukseen
15.6.2026 14:04:54 EEST | Suomen Akatemia | Tiedote
Suomen Akatemia on päättänyt rahoitettavat tutkimushankkeet keskeisessä rahoitushaussaan. Rahoitusta myönnettiin talvihaussa 2026 kattavasti eri tieteenalojen tutkimuskokonaisuuksiin. Yhteensä Akatemia rahoittaa 145 uutta akatemiatutkijaa ja 277 akatemiahanketta osahankkeet mukaan luettuna. Rahoitetut hankkeet edustavat tieteenalojensa kansainvälistä kärkeä ja tuottavat monipuolisesti uutta osaamista koko yhteiskunnan käyttöön.
Tehdyt rahoituspäätökset perustuvat kansainväliseen vertaisarviointiin. Vertaisarviointi antaa kuvan tutkijoiden työn laadusta kansainväliseen tasoon verrattuna. Se mahdollistaa laadukkaimpien hankkeiden ja tutkijoiden tukemisen sekä auttaa tunnistamaan uudet tutkimusaiheet ja näkökulmat.
Rahoituspäätöksissä painotetaan tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä tieteen uudistumista, ja rahoitettavien hankkeiden tarkoituksena on edistää uutta luovaa monipuolista tutkimusta. Kilpailu rahoituksesta oli kovaa: akatemiatutkijan tehtävää hakeneista sai rahoituksen noin 13 prosenttia hakijoista, ja akatemiahankkeista rahoitettiin noin 14 prosenttia hakemuksista.
Akatemiatutkijan tehtävän rahoituskausi on nelivuotinen, ja akatemiahankkeiden rahoitus myönnetään enintään neljäksi vuodeksi. Myönnettävä rahoitus ohjataan tutkimusorganisaatioille, jotka hallinnoivat rahoituksen käyttöä. Keskimääräinen hankerahoitus neljälle vuodelle on 500 000 euroa. Tästä organisaatiolle menee yleiskustannuksina 35–40 prosenttia, jolla maksetaan esimerkiksi tila-, tietojärjestelmä- ja hallintokuluja.
Vuonna 2026 Akatemian jaettavaksi osoitettiin valtion talousarvioesityksessä yhteensä noin 527 miljoonaa euroa uusien tutkimushankkeiden rahoittamiseen sekä tutkimuksen edistämiseen.
Akatemia seuraa rahoittamansa tutkimuksen vaikuttavuutta
Suomen Akatemia on keskeinen kilpailullisen tutkimusrahoituksen myöntäjä Suomessa, ja se rahoittaa pitkäjänteisesti rohkeita tutkimusideoita. Akatemia vahvistaa tutkijalähtöisellä tutkimusideoiden vapaalla kilpailulla uutta luovaa tutkimusta ja syventää tieteellistä osaamista Suomen ja maailman parhaaksi. Tutkimusrahoituksen vaikuttavuutta kuvaavien tietokarttojen mukaan Akatemian rahoittaman tutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus on selkeästi korkeammalla tasolla kuin Suomessa tehtävän tutkimuksen keskimäärin.
Lisätietoja:
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Yhteyshenkilöt
Pekka Rautioviestintäasiantuntija
Suomen Akatemia
www.aka.fi
Suomen Akatemia
Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa yhteiskunnassa. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Luomme edellytyksiä tutkijankoulutukselle ja tutkijanuralle, kansainvälistymiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat. Vuonna 2026 rahoitamme tutkimusta lähes 555 miljoonalla eurolla. Akatemia toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.
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