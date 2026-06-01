Solarigo käynnistää Toholammin hybridipuiston kaavoituksen – Keski-Pohjanmaalle suunnitteilla yksi Suomen merkittävimmistä aurinkovoiman ja sähkövarastoinnin yhdistävistä hankkeista

Hirvensalmella testataan Suomessa uudenlaista luontomallia energiantuotannon yhteydessä – aurinkopuistoon tuodaan mehiläisiä lampaiden rinnalle 1.6.2026 09:38:49 EEST | Tiedote

Kotimainen aurinkovoimayhtiö Solarigo Systems Oy tuo mehiläisiä Hirvensalmen Pöyrynwattila-nimiseen aurinkopuistoon osana alueen biodiversiteetin kehittämistä. Aurinkopuisto otettiin tuotantokäyttöön kesällä 2024, ja sen alueella on jo pilotoitu aurinkomaataloutta yhteistyössä paikallisen lampurin kanssa. Nyt aurinkopuiston yhteyteen rakennetaan myös pölyttäjille sopivaa ympäristöä.