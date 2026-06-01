Solarigo käynnistää Toholammin hybridipuiston kaavoituksen – Keski-Pohjanmaalle suunnitteilla yksi Suomen merkittävimmistä aurinkovoiman ja sähkövarastoinnin yhdistävistä hankkeista
10.6.2026 07:00:00 EEST | Solarigo Systems | Tiedote
Suomalainen aurinkovoimayhtiö Solarigo on jättänyt kaava-aloitteen Toholammin hybridipuiston kaavoittamiseksi. Noin 250 megawatin hanke yhdistää aurinkovoiman ja sähkövaraston (battery energy storage system, BESS), ja sen tavoitteena on vahvistaa alueen asemaa puhtaan energiantuotannon keskittymänä.
Merkittävä uusi energiahanke Toholammille
Suunnitteilla oleva hybridipuisto sijoittuu pääosin peltomaalle ja osittain turvesuoalueelle. Toteutuessaan hanke olisi Solarigon historian suurin sekä yksi Suomen merkittävimmistä aurinkovoiman ja energiavarastoinnin yhdistävistä hankkeista.
– Toholammin hanke on meille merkittävä askel eteenpäin. Se yhdistää suuren mittakaavan aurinkovoiman ja energiavarastoinnin sekä tukee koko alueen energiainfrastruktuurin kehittymistä. Samalla se vahvistaa Keski-Pohjanmaan asemaa uusiutuvan energian investointien kohteena, kertoo Solarigon hankekehityspäällikkö Tomi Rumpunen.
Hanke tukee alueen energiaverkon kehitystä
Hybridipuiston etenemistä tukee Ullavaan suunnitteilla oleva sähköasema, jonka avulla alueella tuotettu sähkö voidaan liittää kantaverkkoon. Energiavarastointi puolestaan auttaa tasapainottamaan sähköjärjestelmää ja mahdollistaa uusiutuvan energian tehokkaamman hyödyntämisen.
Hankkeen arvioidaan tuovan alueelle investointeja ja työllisyysvaikutuksia erityisesti rakentamisvaiheessa. Vaikutusten laajuutta tarkennetaan hankesuunnittelun edetessä.
Luontoselvityksiin panostettu jo varhaisessa vaiheessa
Hankkeen valmistelussa on toteutettu kattavia esiselvityksiä, joista merkittävä osa on kohdistunut luontoarvojen kartoittamiseen. Selvitysten tavoitteena on tunnistaa alueen ominaispiirteet ja huomioida ne suunnittelussa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Nykyisten suunnitelmien perusteella hankkeelle ei ole tunnistettu ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarvetta.
Asukkaat mukaan suunnitteluun
Kaavoitusprosessin aikana järjestetään yleisötilaisuus, jossa hanketta esitellään alueen asukkaille, maanomistajille ja muille kiinnostuneille tahoille. Samalla kerätään näkemyksiä ja palautetta hankkeen jatkosuunnittelun tueksi.
– Haluamme käydä avointa keskustelua hankkeesta paikallisten kanssa ja varmistaa, että suunnittelussa huomioidaan alueen erityispiirteet sekä eri sidosryhmien näkökulmat. Kaavoitusvaihe tarjoaa tähän hyvän mahdollisuuden, Rumpunen sanoo.
Hankkeen vaikutuksia arvioidaan tarkemmin suunnittelun edetessä yhteistyössä kunnan, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.
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Yhteyshenkilöt
Tomi RumpunenHead of Project DevelopmentSolarigo Systems OyPuh:050 476 6687tomi.rumpunen@solarigo.fi
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Lisätietoja
Solarigo Systems Oy on vuonna 2015 perustettu suuriin aurinkovoimatoteutuksiin erikoistunut suomalainen energiayhtiö. Toimitamme sekä yrityskiinteistöjen aurinkovoimaloita että teollisen mittaluokan aurinko- ja hybridipuistoja täyden palvelun periaatteella, suunnittelusta rakentamiseen ja ylläpitoon. Solarigo on osa Suur-Savon Sähkö -konsernia, joka on yksi Suomen suurimmista energiayhtiöistä.
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