Pistemäinen tekoälyn käyttö ei saa aikaan mittavaa tehostamishyötyä valtionhallinnossa
10.6.2026 06:45:00 EEST | VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto | Tiedote
Tekoälystä odotetaan myös julkisen hallinnon ja palvelujen tehostajaa. Valtionhallinnossa on lähdetty tekoälykehittämisessä liikkeelle, mutta kokonaisuutena tekoälyä hyödynnetään vasta vähän.
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) tarkasti, millaiset edellytykset valtionhallinnon organisaatioilla ja hyvinvointialueilla on hyödyntää tekoälyä tuloksellisesti. Tarkastuksen mukaan siirtymistä laajamittaiseen tekoälyn hyödyntämiseen hidastavat yhteisten toimintamallien puute sekä osaamisen ja lainsäädännön haasteet.
Merkittävien hyötyjen saaminen edellyttäisi, että tekoälyn avulla uudistettaisiin kokonaisia prosesseja ja että se huomioitaisiin kaikessa toiminnan kehittämisessä. Nykyisin hallinnosta puuttuu vielä kattava tilannekuva siitä, kuinka laajasti ja millä tavalla tekoälyä hyödynnetään. Hyvinvointialueilla tilannekuva on selkeämpi.
Tekoälykehityksen koordinaatio on hajanaista, ja valtiolta puuttuu tekoälyratkaisujen yhteiskehittämistä tukeva toimintamalli.
”Yhteistyöhalua viranomaisilla on, mutta rakenteet yhteiskehittämiseen, tuotteistukseen ja ratkaisujen levittämiseen puuttuvat. Tämä johtaa päällekkäiseen tekemiseen ja hitauteen. Ilman yhtenäisempiä toimintatapoja tekoälyn hyödyntämiseen ja automaatioon kohdistuvat odotukset jäävät toteutumatta”, johtava tuloksellisuustarkastaja Toni Äikäs sanoo.
Lainsäädännön esteitä tulisi purkaa
Myös hajanainen lainsäädäntö ja epävarmat tulkinnat siitä, mitä tehtäviä ja tietoja tekoälylle saa antaa, hidastavat ja tuovat varovaisuutta tekoälykehittämiseen. Tarkastuksen mukaan lainsäädännöllisiä esteitä tulisikin purkaa määrätietoisemmin kuin tähän asti. Tämä mahdollistaisi tekoälyn tuottavuuspotentiaalin laajemman hyödyntämisen.
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Yhteyshenkilöt
Toni ÄikäsJohtava tuloksellisuustarkastaja, ledande effektivitetsrevisorPuh:040 731 9342etunimi.sukunimi@vtv.fi
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Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin tuloksellisesti sekä lakeja ja sääntöjä noudattaen. Toiminnallaan VTV tukee läpinäkyvää päätöksentekoa ja demokratiaa. VTV tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja hallinnon toimintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta, avoimuusrekisterin käyttöä ja poliittista mainontaa.
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