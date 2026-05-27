Kotoutumislain mukainen perustieto uudistuu – jatkossa perustieto julkaistaan InfoFinland-sovelluksessa
10.6.2026 12:00:00 EEST | KEHA-keskus | Tiedote
KEHA-keskus julkaisee kotoutumislain mukaisena perustietona InfoFinland-sovelluksen, joka sisältää tietoa oikeuksista ja velvollisuuksista suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä. Sovelluksesta ja sen lataamisesta tiedotetaan jokaiselle Suomeen muuttavalle maahanmuuton alkuvaiheessa.
Kotoutumislain (14.4.2023/681 11 §) mukaan viranomaisten on annettava maahanmuuttajalle perustietoa hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä oleskelulupapäätöksen tiedoksiannon, oleskeluoikeuden rekisteröinnin, oleskelukortin myöntämisen tai kotikunta- ja väestötietojen rekisteröinnin yhteydessä. Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on vastannut kotoutumislain mukaisesta perustiedosta vuoden 2025 alusta alkaen.
KEHA-keskus on uudistanut Suomeen muuttaville jaettavan perustiedon, joka toteutetaan jatkossa InfoFinland-sovelluksena. Sovellus on julkaistu aiemmin nimellä Work Help Finland, ja sen ylläpitovastuu on siirtynyt sisäministeriöltä KEHA-keskukselle vuonna 2025. Sovelluspäivityksen ensimmäisessä vaiheessa sovellukseen on lisätty tietoa yleisistä oikeuksista ja velvollisuuksista Suomessa. Samalla sovelluksen nimi muuttuu InfoFinland-sovellukseksi.
Hallitusohjelman mukaisesti Suomeen kotoudutaan työllä ja maahanmuuttajalla olisi jatkossa yhä vahvempi velvollisuus edistää kotoutumistaan ja työllistymistään hakeutumalla ja osallistumalla palveluihin. Tämän vuoksi sovellus sisältää edelleen tiiviin oppaan työelämästä Suomessa sekä lyhyesti tietoa kotoutumisen velvoittavuudesta. Sovelluksesta saa myös tukea tilanteisiin, joissa epäilee, että on tullut väärin kohdelluksi työelämässä Suomessa.
Uuden perustiedon toteutustavan myötä aiemmin kotoutumislain mukaisena perustietona julkaistusta Tervetuloa Suomeen -oppaasta ja sen jakelusta luovutaan kokonaan.
InfoFinland-sovellus on ladattavissa maksutta – sisältö saatavilla 26 kielellä
InfoFinland-sovelluksen sisältö on saatavilla 26 kielellä. Sovelluksen kielet ovat: suomi, englanti, albania, arabia, bengali, bosnia, dari, espanja, farsi, hindi, kurdi, mandariinikiina, nepali, portugali, ranska, romania, ruotsi, somali, thai, turkki, ukraina, uzbekki, urdu, venäjä, vietnam, viro.
Maksuttoman mobiilisovelluksen voi ladata sovelluskaupasta:
Work Help Finland -sovelluksen aiemmin ladanneiden täytyy päivittää sovellus, jotta sovellus päivittyy InfoFinland-sovellukseksi ja uudet sisällöt näkyvät sovelluksessa. Sovellus kerää vain anonyymia sovelluksen käyttötietoa. Tietoa käytetään yksinomaan sovelluksen käytön tilastointiin ja seurantaan. Mitään henkilötietoja ei tallenneta.
InfoFinland-sovellusta tukee 12-kielinen InfoFinland-verkkopalvelu, joka sisältää sovellusta monipuolisemmin tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja työskentelystä Suomessa. KEHA-keskus on ylläpitänyt InfoFinland-verkkopalvelun monikielisiä sisältöjä vuoden 2026 alusta alkaen.
Viestintä käynnistyy useissa kanavissa – kehittämistyö jatkuu syksyllä 2026
KEHA-keskus tuottaa sovelluksesta materiaalia, jota voi tilata myöhemmin julkaistavan ohjeen mukaisesti. Sovellusta tuodaan esiin myös sosiaalisessa mediassa. Lisäksi Digi- ja väestötietovirasto, Maahanmuuttovirasto ja Suomen ulkomaanedustustot jakavat Suomeen muuttaneille oleskelulupapäätöksen tiedoksiannon, oleskeluoikeuden rekisteröinnin, oleskelukortin myöntämisen tai kotikunta- ja väestötietojen rekisteröinnin yhteydessä mainoskortteja, jotka ohjaavat lataamaan sovelluksen.
Sovellus on julkaistu niin sanottuna MVP-versiona (Minimum Viable Product). Käytännössä se tarkoittaa sitä, että sovellus toimii, mutta sen tekstisisältöjen päivitys ja kehittäminen jatkuu välittömästi julkaisun jälkeen. Syksyllä 2026 sovelluksen kehittämisessä keskitytään palveluihin ja kuntiin ohjautumiseen sekä perustiedon saavutettavuuden ja käytettävyyden parantamiseen.
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Yhteyshenkilöt
Helena TorkkoJohtava asiantuntijaKEHA-keskus/UF-centrethelena.torkko@keha-keskus.fi
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KEHA-keskus – Valtakunnallinen asiantuntija hallinnon, digitalisaation ja työllisyyden kehittämisessä
Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on valtion asiantuntijavirasto, joka tukee työllisyyttä, kotoutumista, digitalisaatiota ja tiedolla johtamista. KEHA-keskus vastaa myös elinvoimakeskusten kehittämis- ja hallintopalveluista. Lisäksi viraston erillisyksikkönä toimii Siviilipalveluskeskus ja muita erityistehtäviä ovat esimerkiksi virastoille tarjottavat tietojärjestelmät sekä maksatukseen ja valtionapuihin liittyvät tehtävät.
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Arbetslöshetens ökning avtog, den omfattande arbetslösheten ökade måttligt27.5.2026 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
I april anmäldes 37 000 nya lediga arbetsplatser till Jobbmarknaden, dvs. 5 700 (-13 %) färre än i april året innan. Sammanlagt fanns det 67 100 lediga arbetsplatser i april, vilket är 17 600 (-21 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa arbetssökande var 333 200 i slutet av april. Antalet arbetslösa ökade med 20 000 (6 %) personer jämfört med april året innan. Däremot ökade den omfattande arbetslösheten, som omfattar både arbetslösa och personer i aktiveringsåtgärder, mer måttligt, med 12 600 (3 %) jämfört med året innan. Antalet arbetssökande i omfattande arbetslöshet uppgick sammanlagt till 424 800.
Työttömyyden kasvu hidastui, laaja työttömyys kasvoi maltillisesti27.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin huhtikuussa Työmarkkinatorille 37 000 eli 5 700 (-13 %) vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Kaikkiaan huhtikuussa oli avoinna 67 100 työpaikkaa, mikä on 17 600 (-21 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa 333 200. Työttömien määrä nousi 20 000 (6 %) henkilöllä viime vuoden huhtikuusta. Sen sijaan työttömien ja aktivointipalveluiden piirissä olevista koostuva laaja työttömyys nousi vuoden takaisesta loivemmin, 12 600 (3 %) henkilöllä. Yhteensä laajan työttömyyden piiriin kuului 424 800 työnhakijaa.
Growth in unemployment slowed; broad unemployment increased moderately27.5.2026 08:00:00 EEST | Press release
In April, 37,000 new vacancies were posted on the Job Market Finland platform, which is 5,700 (-13%) fewer than in April of the previous year. In total, there were 67,100 vacancies open in April, which is 17,600 (-21%) fewer than a year earlier. At the end of April, there were 333,200 unemployed jobseekers. The number of unemployed increased by 20,000 (6%) persons compared to April last year. In contrast, broad unemployment – consisting of the unemployed and those participating in activation services – increased more moderately than a year earlier, by 12,600 (3%) persons. Altogether, 424,800 jobseekers were included in broad unemployment.
Bedömning: Arbetskraftsbarometern betjänar experter – kännedomen är ännu begränsad bland medborgare och arbetsgivare18.5.2026 13:49:09 EEST | Pressmeddelande
UF-centrets Arbetskraftsbarometer producerar i huvudsak relevant information för att analysera efterfrågan och utbud av arbetskraft samt till stöd för beslutsfattande. En färsk utvärdering visar att tjänsten i synnerhet betjänar experter, men att den ännu upplevs som relativt avlägsen för medborgare och arbetsgivare.
Arviointi: KEHA-keskuksen Työvoimabarometri palvelee hyvin asiantuntijoita – kansalaisille ja työnantajille palvelu jää vielä etäiseksi18.5.2026 13:49:09 EEST | Tiedote
KEHA-keskuksen työvoimabarometri tuottaa pääosin relevanttia tietoa työvoiman kysynnän ja tarjonnan analysointiin sekä päätöksenteon tueksi. Tuore arviointi osoittaa, että palvelu palvelee erityisesti asiantuntijoita, mutta sen koetaan vielä olevan suhteellisen etäinen kansalaisille ja työnantajille.
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