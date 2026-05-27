Kotoutumislain mukainen perustieto uudistuu – jatkossa perustieto julkaistaan InfoFinland-sovelluksessa

Kotoutumislain (14.4.2023/681 11 §) mukaan viranomaisten on annettava maahanmuuttajalle perustietoa hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä oleskelulupapäätöksen tiedoksiannon, oleskeluoikeuden rekisteröinnin, oleskelukortin myöntämisen tai kotikunta- ja väestötietojen rekisteröinnin yhteydessä. Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on vastannut kotoutumislain mukaisesta perustiedosta vuoden 2025 alusta alkaen.

KEHA-keskus on uudistanut Suomeen muuttaville jaettavan perustiedon, joka toteutetaan jatkossa InfoFinland-sovelluksena. Sovellus on julkaistu aiemmin nimellä Work Help Finland, ja sen ylläpitovastuu on siirtynyt sisäministeriöltä KEHA-keskukselle vuonna 2025. Sovelluspäivityksen ensimmäisessä vaiheessa sovellukseen on lisätty tietoa yleisistä oikeuksista ja velvollisuuksista Suomessa. Samalla sovelluksen nimi muuttuu InfoFinland-sovellukseksi.

Hallitusohjelman mukaisesti Suomeen kotoudutaan työllä ja maahanmuuttajalla olisi jatkossa yhä vahvempi velvollisuus edistää kotoutumistaan ja työllistymistään hakeutumalla ja osallistumalla palveluihin. Tämän vuoksi sovellus sisältää edelleen tiiviin oppaan työelämästä Suomessa sekä lyhyesti tietoa kotoutumisen velvoittavuudesta. Sovelluksesta saa myös tukea tilanteisiin, joissa epäilee, että on tullut väärin kohdelluksi työelämässä Suomessa.

Uuden perustiedon toteutustavan myötä aiemmin kotoutumislain mukaisena perustietona julkaistusta Tervetuloa Suomeen -oppaasta ja sen jakelusta luovutaan kokonaan.

InfoFinland-sovellus on ladattavissa maksutta – sisältö saatavilla 26 kielellä

InfoFinland-sovelluksen sisältö on saatavilla 26 kielellä. Sovelluksen kielet ovat: suomi, englanti, albania, arabia, bengali, bosnia, dari, espanja, farsi, hindi, kurdi, mandariinikiina, nepali, portugali, ranska, romania, ruotsi, somali, thai, turkki, ukraina, uzbekki, urdu, venäjä, vietnam, viro.

Maksuttoman mobiilisovelluksen voi ladata sovelluskaupasta:



Work Help Finland -sovelluksen aiemmin ladanneiden täytyy päivittää sovellus, jotta sovellus päivittyy InfoFinland-sovellukseksi ja uudet sisällöt näkyvät sovelluksessa. Sovellus kerää vain anonyymia sovelluksen käyttötietoa. Tietoa käytetään yksinomaan sovelluksen käytön tilastointiin ja seurantaan. Mitään henkilötietoja ei tallenneta.

InfoFinland-sovellusta tukee 12-kielinen InfoFinland-verkkopalvelu, joka sisältää sovellusta monipuolisemmin tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja työskentelystä Suomessa. KEHA-keskus on ylläpitänyt InfoFinland-verkkopalvelun monikielisiä sisältöjä vuoden 2026 alusta alkaen.

Viestintä käynnistyy useissa kanavissa – kehittämistyö jatkuu syksyllä 2026

KEHA-keskus tuottaa sovelluksesta materiaalia, jota voi tilata myöhemmin julkaistavan ohjeen mukaisesti. Sovellusta tuodaan esiin myös sosiaalisessa mediassa. Lisäksi Digi- ja väestötietovirasto, Maahanmuuttovirasto ja Suomen ulkomaanedustustot jakavat Suomeen muuttaneille oleskelulupapäätöksen tiedoksiannon, oleskeluoikeuden rekisteröinnin, oleskelukortin myöntämisen tai kotikunta- ja väestötietojen rekisteröinnin yhteydessä mainoskortteja, jotka ohjaavat lataamaan sovelluksen.

Sovellus on julkaistu niin sanottuna MVP-versiona (Minimum Viable Product). Käytännössä se tarkoittaa sitä, että sovellus toimii, mutta sen tekstisisältöjen päivitys ja kehittäminen jatkuu välittömästi julkaisun jälkeen. Syksyllä 2026 sovelluksen kehittämisessä keskitytään palveluihin ja kuntiin ohjautumiseen sekä perustiedon saavutettavuuden ja käytettävyyden parantamiseen.