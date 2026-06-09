Ruohonleikkuri voi viedä nuorelta varpaat

Työturvallisuuslain noudattamista valvova työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantajan tulee suunnitella ja ohjeistaa työn turvallinen suorittaminen sekä valvoa riittävästi työn tekemistä ja työmenetelmiä. Havaittuihin puutteisiin ja vääriin työmenetelmiin tulee puuttua välittömästi.

Työantaja on vastuussa siitä, että työntekijöillä on käytettävissä tarpeelliset henkilökohtaiset suojavälineet sekä muu tarvittava suojavaatetus tai -varustus – ja siitä, että työtekijät myös käyttävät niitä.

Työssä saa käyttää vain sellaisia koneita ja työvälineitä, jotka ovat niitä koskevien vaatimusten mukaisia sekä sopivia kyseiseen työhön.

Huomioi erityisesti nuoret työntekijät

Työnantajan tulee huomioida erityisesti nuoret työntekijät, joiden osalta tietyt työt on katsottu vaarallisiksi. Nuorten kohdalla on erityisen tärkeää ohjeistaa toiminta häiriö- ja poikkeustilanteissa. Nuori työntekijä on kunkin työvaiheen tai työmenetelmän omaksumisen ajaksi sijoitettava työskentelemään kokeneen ja ammattitaitoisen henkilön opastuksen ja silmälläpidon alaisena.

Nuoren tekemästä vaarallisesta työstä on tehtävä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Lakia nuorista työntekijöistä sovelletaan työhön, jota alle 18-vuotias henkilö tekee työ- tai virkasuhteessa.

Torju tapaturmat ennakolta

Keskeistä tapaturmien torjunnassa on ennaltaehkäisy. Työvälineiden vaarat pitää tunnistaa ja niiden terveydellinen merkitys tulee arvioida. Arviointi pitää tehdä järjestelmällisesti ja kattavasti siten, että siinä huomioidaan myös kaikki ennakoitavissa olevat poikkeus-, häiriö- ja erityistilanteet. Töitä saa tehdä vain kyseisen työvälineen käyttöön riittävän osaava ja perehdytystä saanut työntekijä.

Vakavia jopa kuolemaan johtaneita tapaturmia on aiheutunut esimerkiksi seuraavissa kiinteistöhuollon töissä:

Ruohon leikkaaminen päältäajettavalla ruohonleikkurilla: leikkuri on kaatunut työntekijän päälle.

Ruohon leikkaaminen työnnettävällä ruohonleikkurilla: liikkuvat terät ovat aiheuttaneet vammoja konetta puhdistettaessa sekä kun konetta on käytetty rinteessä tai muussa hankalassa maastossa.

Kävelytien hiekoittaminen ajoneuvoon kiinnitettävällä hiekoitinlaitteella: työntekijä on takertunut laitteen pyöriviin osiin.

Työskentely pensasleikkurilla: työntekijän sormet ovat joutuneet liikkuvien terien väliin.

Työskentely moottorisahalla: takapotku sekä sahattavan kohteen yllättävät liikkeet ja vapautuvat jännitykset ovat aiheuttaneet vammoja.

Työskentely raivaussahalla: laite on singonnut kiviä työntekijää kohti vahingoittaen häntä.

Työssä pitää muistaa mm. seuraavat asiat: