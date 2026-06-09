Telia Finland Oyj

Telia toimii Nato Innovation Range -testaustoiminnan virallisena yhteyksien tarjoajana

10.6.2026 12:16:59 EEST | Telia Finland Oyj | Tiedote

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Telia Finland toimii virallisena yhteyksien toimittajana NATO Innovation Rangen (NIR) Suomen testaustoiminnassa. Viimeisin testaustapahtuma on järjestetty 1.–10. kesäkuuta 2026 Joensuussa, Turussa, Oulussa ja Riihimäellä. Testaustoiminta tuo yhteen suomalaisen puolustus- ja turvallisuusteknologian yritykset, NATO:n ja kansainväliset liittolaiset.

Telia

Suomi liittyi NIR-toimintaan kesällä 2025, ja Suomen pilottialueen painopisteenä on tulevaisuuden viestintäyhteydet. Tavoitteena on kehittää kestäviä ja turvallisia seuraavan sukupolven viestintäyhteyksiä.

Telia on sopinut puolustusministeriön kanssa, että yhtiö tuo NIR-testaustoiminnan käyttöön Nokian teknologiaan tukeutuvan Sirius-5G-innovaatioympäristön, jossa hyödynnetään 5G-teknologian uusimpia ominaisuuksia erilaisten sovellusten kehittämiseen ja käyttöön. Verkko yhdistetään turvallisesti testaustapahtuman ja Naton johtamisjärjestelmiin.

Testitapahtumissa puolustus- ja turvallisuusteknologiaa kehittävät yritykset voivat testata innovaatioidensa toiminnallisuuksia ja varmistaa, että ne vastaavat tosielämän tilanteiden ja ympäristöjen asettamia vaatimuksia. Tapahtuman yhteydessä järjestettiin myös Naton LCI-X droonintorjunta-aloitteen testaustapahtuma.

”Nato Innovation Range -testaustoiminnan yhteyksien tarjoaminen on merkittävä luottamuksenosoitus Telialle ja 5G-innovaatioympäristöllemme. Sirius ja 5G:n kaksoiskäyttö on osoittanut joustavuutensa ja käyttökelpoisuutensa monien kumppaneiden kanssa tehdyissä hankkeissa, ja uskomme että se tukee erinomaisesti myös Naton testaustoimintaa”, sanoo puolustusasiakassegmentin johtaja Jari Collin, Telia Finland.  

Suomi tarjoaa tapahtumalle ainutlaatuiset puitteet: realistiset operatiiviset ympäristöt itärajalta merialueelle, vahvan teknologiaosaamisen erityisesti viestintäteknologiassa sekä suoran yhteyden Naton itäisen sivustan tarpeisiin.

Valtioneuvoston tiedote Nato Innovation Range -testaustoiminnasta

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Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,2 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.

Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2025 oli 7,3 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.

Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.

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