Työsuojeluviranomaiselle tehtyjen työsyrjintään liittyvien yhteydenottojen määrä kasvoi

Osa yhteydenotoista eteni kirjallisiksi valvontapyynnöiksi, joiden perusteella työsuojeluviranomainen saattoi käynnistää työsuojelutarkastuksen. Syrjintään liittyviä valvontapyyntöjä käsiteltiin 282, ja niiden perusteella tehtiin 121 tarkastusta.

Tarkastuksista noin puolessa katsottiin, että työnantaja oli toiminut syrjinnän kiellon vastaisesti. Näissä tapauksissa työsuojelutarkastaja velvoitti työnantajaa korjaamaan toimintaansa ja noudattamaan yhdenvertaisuuslakia.

Aikaisempien vuosien tapaan yleisimpiä olivat työsuhteen päättämiseen liittyvät syrjintätapaukset. Lähes puolet tapauksista koski syrjintää työ- tai palvelussuhteen aikana ja noin joka kymmenes liittyi rekrytointiin. Syrjintää todettiin tapahtuneen esimerkiksi tilanteissa, joissa työsuhde oli päätetty terveydentilan perusteella, ulkomaalaistaustaiselle työntekijälle ei ollut maksettu työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai vammaiselle työntekijälle ei ollut tehty kohtuullisia mukautuksia työnteon mahdollistamiseksi.

Työsuojeluviranomainen valvoo syrjintää myös viranomaisaloitteisesti. Ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyen syrjinnän kieltoa valvottiin noin 650 tarkastuksella. Syrjintää kansalaisuuden, alkuperän tai kielen perusteella havaittiin palkanmaksussa tai muissa työsuhteen vähimmäisehdoissa kymmenellä prosentilla tarkastuksista.

"Työelämässä syrjinnän vaarassa ovat erityisesti maahanmuuttajataustaiset henkilöt, etniset vähemmistöt, pitkäaikaissairaat, ikääntyneet ja vammaiset henkilöt. Sekä tietoisuuden lisäämiselle että valvonnalle on edelleen tarvetta”, toteaa ryhmäpäällikkö Päivi Laakso Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosastolta.

Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät raportista Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvonta työelämässä 2025 (pdf, Tyosuojelu.fi)

Neuvontaa syrjintätilanteissa

Työsuojeluviranomaisen puhelinneuvonta palvelee arkisin klo 9–11 ja 12–14 numerossa 0295 256 808. Syrjintäepäilyistä voi keskustella nimettömästi. Valvonta yksittäisessä tapauksessa edellyttää työntekijän suostumusta.