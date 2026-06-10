Tarkastuslautakunta: Helsingin kaupungin asunnot Oy pystyy vain rajallisesti hillitsemään vuokra-asuntojen asumiskustannuksia

Asumiskustannusten hillintää vaikeuttavat talouden suhdannevaihtelut sekä Hekan rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa kaupungin uudistuotantoon, tonttien vuokraan, energian hintaan sekä asukasvalintaprosessiin. Helsingin kaupungin asunnot (Heka) on kuitenkin onnistunut rajoittamaan asumiskustannusten nousua ja vuokrien merkittävä kasvu on saatu tasaantumaan.

Hekalla on vuosina 2024–2025 ollut kuukausittain 1 300–1 500 asuntoa ilman vuokralaisia, mistä aiheutuu huomattavia kustannuksia. Tyhjäkäyttöä on lisännyt runsas vuokra-asuntojen tarjonta vapailla markkinoilla. Lisäksi Hekan omistamat suuret asunnot ovat liian kalliita osalle asunnonhakijoista, koska toimeentulotuen sekä asumistuen kriteerit ovat kiristyneet vuosina 2024–2025 ja vuokrat ovat nousseet.

Tarkastuslautakunta suosittelee Hekan ja kaupunkiympäristön toimialan asukasvalinnan yhteistyön tiivistämistä, jotta vuokrausastetta saadaan nostettua.

Oppivelvollisuuden laajentaminen paransi pääsyä toiselle asteelle

Helsingin kaupunki on edistänyt oppivelvollisten ohjausta, toisen asteen koulutukseen kiinnittymistä ja toisen asteen koulutuksen vaikuttavuutta. Helsinkiläisnuorille on riittävästi perusopetuksen jälkeisiä opiskelupaikkoja kotikaupungissa, ja valtaosa oppivelvollisista jatkaa opintojaan toiselle asteelle. Kotimaankielisten ja vieraskielisten välillä on kuitenkin eroja toisen asteen koulutukseen osallistumisessa, ja vieraskielisten siirtymä perusasteelta toiselle asteelle on keskimäärin hitaampaa kuin kotimaankielisten.

Tarkastuslautakunta suosittelee vahvistamaan ohjausta ja tukea erityisesti niille oppivelvollisille, joiden osallistuminen koulutukseen on keskimääräistä heikompaa.

Harrastamisen Suomen mallissa harrastuksia tarjotaan kaikille lapsille ja nuorille

Lasten ja nuorten harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa on edistetty kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Harrastamisen Suomen mallin harrastuskerrat ovat lähes kaksinkertaistuneet vuosina 2021–2025. Valtaosa 1.-luokkalaisista ja yhä useampi 2.-luokkalainen osallistuu iltapäivätoimintaan. Kaikkia perheitä ei kuitenkaan ole saatu mukaan toimintoihin viestinnästä ja palveluohjauksesta huolimatta.

Tarkastuslautakunta suosittelee, että palveluohjausta vähän harrastavien koululaisten ohjaamiseksi harrastuksiin vahvistetaan ja toimenpiteitä iltapäivätoimintaan osallistumisen lisäämiseksi jatketaan.

Toimet hulevesien aiheuttaman kuormituksen vähentämiseksi ovat edenneet hitaasti

Helsinki suojelee Itämerta vapaaehtoisilla Itämerihaasteen toimilla. Itämerihaaste on Helsingin ja Turun kaupunkien vuonna 2007 aloittama ohjelma, jossa useiden eri organisaatioiden muodostama verkosto toteuttaa Itämeren suojelua. Vuosina 2024–2028 on käynnissä neljäs Itämerihaasteen kausi. Arvioinnissa todettiin, että toimenpiteet ovat pääosin edistyneet suunnitellusti. Vesienhallinnan kokonaisuuden koordinointi sekä hulevesien aiheuttaman kuormituksen vähentäminen ovat kuitenkin edenneet hitaasti.

Tarkastuslautakunta suosittelee nimeämään selkeät vastuutahot vesienhallinnan kokonaisuuden koordinoinnin kehittämiselle.

Terveyspalveluissa voi asioida useilla eri tavoilla

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin asiakasportaali Maisan käyttö on lisääntynyt, mutta kaikkiin viesteihin ei vastata tavoiteajassa. Hoidon tarpeen arvioinnin verkkopalvelu Omaolon oirearvioiden ja käyttäjien määrät ovat kasvaneet, ja lähes kaikki oirearviot on käsitelty määräajoissa. Kaupunkilainen voi digitaalisten palvelujen sijaan olla yhteydessä terveyspalveluihin puhelimitse tai paikan päällä käymällä. Monikanavaiseen viestintään liittyy kuitenkin viestien ohjautumisen ongelmia, jotka voivat kuormittaa terveydenhuollon ammattilaisia ja hidastaa asiakkaan asian hoitamista.

Tarkastuslautakunta suosittelee varmistamaan, että terveydenhuollon ammattilaiset tietävät, mitä digitaalista kanavaa tai muuta yhteydenpitotapaa missäkin tapauksessa asiakkaan kanssa käytetään.

Arviointikertomus valtuuston käsittelyyn 17.6.

Tarkastuslautakunta on kaupunginvaltuuston alainen toimielin, jonka tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Edellä mainittuihin ja muihin tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomuksen aiheisiin voi tutustua verkkosivustolla arviointikertomus.fi.

Kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomusta kokouksessaan 17.6.2026. Samalla käsitellään kaupunginhallituksen ja toimialalautakuntien lausunnot arviointikertomuksen havainnoista sekä tilintarkastajan tilintarkastuskertomus.