Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Eteläsataman uudistamisen mahdollistavia kaavaratkaisuja

Arkkitehtuuri- ja designmuseon sekä Makasiinirannan ja Olympiarannan kaavaratkaisut vapauttavat uutta ranta-aluetta kaupunkilaisten käyttöön. Alue ulottuu Vanhan Kauppahallin eteläpuolelta Makasiinirannan uusiin toimitilakortteleihin ja Olympiaterminaalin eteläpuolelle.

Arkkitehtuuri- ja designmuseon kaavaratkaisu mahdollistaa uuden museorakennuksen, julkisen tapahtuma-aukion, sekä rantareitin rakentamisen Etelärantaan. Makasiinirannan ja Olympiarannan kaavaratkaisulla alue liitetään tiiviisti osaksi liikekeskustaa. Suojellut Olympiaterminaali ja satamatalo osoitetaan uuteen käyttöön. Makasiiniranta vapautuu kaupunkilaisten käyttöön ja Olympiarantaan jää laiturialue vieraileville risteilyaluksille. Tavoitteena on kehittää suljetusta satama-alueesta kaikille avoin alue merenrantaan, ja vahvistaa Eteläsataman asemaa Helsingin ydinkeskustassa.

Sörnäisten metroaseman laituritasoa kunnostetaan

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Sörnäisten metroaseman laituritason talotekniikan ja paloturvallisuuden perusparannuksen hankesuunnitelman. Hankkeen kokonaishinta on enintään 27,9 miljoonaa euroa tammikuun 2026 kustannustasossa.

Perusparannus on välttämätön, sillä laituritason yleisilme on kulunut ja aseman talotekniset järjestelmät ovat pääosin käyttöikänsä päässä. Palotekniset ratkaisut eivät ole tämän hetken paloturvallisuustason mukaisia. Perusparannusta ei voida toteuttaa ilman liikennekatkoa, joten se tehdään vuonna 2027 Junatien metrosillan uusimisen aiheuttaman liikennekatkon aikana.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös kantametron kuilujen peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen. Hankkeen korotettu arvonlisäveroton enimmäishinta on runsaat 30,5 miljoonaa euroa maaliskuun 2026 kustannustasossa. Enimmäishintaa joudutaan korottamaan, koska hankkeen työmäärä- ja kustannusarvio on kasvanut merkittävästi toteutusvaiheessa.

Kuiluja korjataan vuosina 2025–2028. Työ sovitetaan yhteen muiden metron tunneli- ja asema-alueille toteuttavien hankkeiden kanssa, jotta vältetään päällekkäisyyksiä toteutuksissa ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään tulevia liikennekatkoja.

Käpylässä Mäkelänkadun ja Koskelantien risteysaluetta muutetaan

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mäkelänkadun ja Koskelantien risteysalueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen Käpylässä. Risteysalueella suunnitellaan asuinkerrostalojen rakentamista ja liikennejärjestelyjen selkeyttämistä. Alueella sijaitseva toimistotalo, huoltoasema ja pikaruokaravintola puretaan ja tilalle toteutetaan arvokkaaseen kulttuuriympäristöön sovitettua asumista. Asukasmäärän lisäys on noin 330 uutta asukasta.

Kaupunginvaltuusto valitsi puheenjohtajiston

Kaupunginvaltuusto valitsi puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan toukokuun lopussa 2027 päättyväksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuusto valitsee aina kesäkuun ensimmäisessä kokouksessaan vuoden mittaiseksi toimikaudeksi puheenjohtajiston. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Eveliina Heinäluoma, 1. varapuheenjohtajaksi Juha Hakola ja 2. varapuheenjohtajaksi Anni Sinnemäki.

Valtuuston kokouksessa järjestettiin myös kyselytunti ja käsiteltiin valtuutettujen aloitteita. Kyselytunnin kysymykset koskivat asukasvaikuttamista palveluyhtiömallissa, apuvälinepalvelujen toimivuutta ja kertakäyttöpakkausten vähentämiseen varautumista.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjojen sivulla.

Ilona Turtola

Viestintäasiantuntija

P. 040 192 90 03

ilona.turtola@hel.fi