Pirkanmaan hyvinvointialue

Aluevaltuusto käsittelee tilinpäätöstä ja arviointikertomusta sekä valitsee pelastusjohtajan – seuraa suoraa lähetystä verkossa 15.6.

10.6.2026 14:44:08 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

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Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston kevään viimeinen kokous pidetään 15.6. Tampereen yliopiston Kaupin kampuksella Arvo-rakennuksessa. Kyselytunti alkaa kello 16 ja varsinainen kokous kello 17, ja ne lähetetään suorana verkossa.

Sekä kyselytuntia että varsinaista kokousta voi seurata verkossa hyvinvointialueen Youtube-kanavalla.

Kokouksessa käsitellään muun muassa viime vuoden tilinpäätöstä, henkilöstökertomusta, tarkastuslautakunnan arviointikertomusta sekä investointisuunnitelman muutoksia. Listalla on myös useita strategisia ohjelmia sekä uuden pelastusjohtajan valinta.

Kokouksen esityslistalla on seuraavat asiat:

  • Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastusjohtajan valinta
  • Vuoden 2025 arviointikertomus
  • Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2025 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
  • Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstökertomus 2025
  • Osavuosikatsaus 1-3/2026
  • Investointisuunnitelma 2026-2029 sekä talousarvion 2026 investointiosan muutokset
  • Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman 2027-2030 täydentäminen ja suunnitelman edellyttämä lainanottovaltuus
  • Aluevaltuuston ja valiokuntien talouden toteumat 1-3/2026
  • Hankintaohjelma 2026-2029
  • LANUPE2035 -kehittämisohjelma
  • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2026-2029 sekä alueellinen neuvolasuunnitelma 2026-2029
  • Sisä-Suomen yhteistyöalueen strateginen TKKIO-ohjelma vuosille 2026-2028
  • Asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelman raportti 2025
  • Asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelma 2026-2029
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen - Pirhan ei tule mainostaa Pride-aatetta
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen - Avoimen dialogin hoitomallin käyttöönotto Pirkanmaan hyvinvointialueella
  • Aluevaltuutettujen aloitteet

Katso esityslista verkossa liitteineen 

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö. 

Lisätietoja pirha.fi.

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