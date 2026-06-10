Varsinais-Suomen hyvinvointialue auditoimaan vaativien sairauksien hoitoa
10.6.2026 15:18:34 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointimenettelyssä esiin noussutta erityisen vaativien sairauksien hoidon työnjakoa tulee auditoimaan Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Auditointi on tarkoitus tehdä vuoden vaihteeseen mennessä ja auditoijana toimii onkologian erikoislääkäri, tulosryhmäjohtaja Sirkku Jyrkkiö.
Auditoinnin tavoitteena on varmistaa se, että Keski-Suomen hyvinvointialue tuottaa erikoissairaanhoitoa koskevan keskittämisasetuksen ja arviointiryhmän toimenpide-ehdotuksen mukaisesti keskussairaalatason palveluja väestölleen ja ohjaa erityisen vaativaa hoitoa tarvitsevat potilaat Kuopion yliopistolliseen sairaalaan.
- Yhteistoiminta-alueita koskevan sääntelyn perusteella yliopistollista sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat tulisi ohjata pääsääntöisesti meiltä Kuopion yliopistolliseen sairaalaan, mikäli se katsotaan perustelluksi. Meillä on lähes yhtä paljon laskutusta Pirkanmaan hyvinvointialueelta kuin Pohjois-Savon hyvinvointialueelta, mikä johtuu muun muassa jo sairaanhoitopiirien aikana vakiintuneista toimintamalleista ja hoitoketjuista, johtajaylilääkäri Kati Kinnunen kertoo.
- Lisäksi arviointimenettelyn toimenpide-ehdotus ohjaa varmistamaan, että noudatamme keskittämisasetusta sen osalta, että meillä keskitytään keskussairaalatasoiseen hoitoon ja erityisen vaativaa hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan yliopistollisessa sairaalassa, Kinnunen jatkaa.
Harvoin tarvittavat, erityisen vaativat hoidot auditoidaan
Keski-Suomen hyvinvointialue on alkuvuonna itse selvittänyt sitä, toimiiko se keskittämisasetuksen mukaisesti. Lisäksi yhteistyöalueen työnjakoa ollaan päivittämässä. Tässä yhteydessä on selvinnyt, että Keski-Suomen hyvinvointialue hoitaa joillakin erikoisaloilla potilaita, joiden hoito voisi olla keskittämisasetuksen mukaisesti yliopistollisessa sairaalassa.
- Joillakin erikoisaloilla nykyinen yhteisesti sovittu käytäntö Itäisellä yhteistyöalueella on tulkinnanvarainen. Tämän vuoksi niitä on nyt tarkoitus auditoida, Kinnunen kertoo.
Auditoitavaksi tulevat haima-, maksa- ja IBD-kirurgia, urologian robottikirurgia, välikorvakirurgia, kyynärpään tekonivelkirurgia ja vaativa selkäkirurgia. Myös keuhko- ja ruokatorvisyöpäkirurgia auditoidaan.
- Emme puhu suurista volyymeistä vaan vuositasolla kyse on yksittäisistä tai muutamista kymmenistä toimenpiteistä erikoisalaa kohden. Nykyisellään Kuopion yliopistosairaalan laskutus on noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. Auditoitavien kohdalla puhutaan merkittävästi pienemmästä summasta. Suurin osa erikoissairaanhoidosta hoidetaan joka tapauksessa jatkossakin Novassa. Erikoissairaanhoidon menot mukaan lukien ensihoidon ja päivystystoiminnan menot ovat Keski-Suomen hyvinvointialueella noin 400 miljoona euroa, vastuualuejohtaja Titta Frantsila lisää.
Samoin auditoidaan lasten ja aikuisten sarkooman hoito sekä lasten skolioosikirurgia sekä sydänkirurgia, joissa potilaita on ohjautunut Pirkanmaalle Pohjois-Savon sijaan. Pirkanmaan hyvinvointialueelta ostot ovat olleet viime vuonna vajaa 20 miljoona euroa.
- Tärkeä on myös muistaa, että auditoinnissa tarkastellaan sitä, mitkä auditoitavista hoidoista on tarkoituksenmukaisempaa hoitaa lääketieteellisten ja toiminnallisten syiden sekä kustannusvaikuttavuuden perusteella Kuopion yliopistollisessa sairaalassa päällekkäisyyksien välttämiseksi. Eli mikään ei ole siirtymässä, ellei sille ole perusteita, Frantsila lisää.
Koeputkihedelmöityshoitojen nykykäytäntö keskittämisasetuksen vastainen
Auditoitavan erikoissairaanhoidon tarkastelussa esille on noussut myös koeputkihedelmöityshoitojen nykykäytäntö. Koeputkihedelmöityshoidot pitää keskittämisasetuksen mukaan hoitaa yliopistollisessa sairaalassa. Tähän mennessä koeputkihedelmöityshoidot on ostettu yksityiseltä laboratoriolta.
- Koeputkihedelmöityshoidot on tarkoitus jatkossa järjestää keskittämisasetuksen mukaisesti. Aluehallitukselle tullaan esittämään, että jatkossa koeputkihedelmöityshoidon palvelut tuottaa Kuopion yliopistollinen sairaala, vastuualuejohtaja Titta Frantsila kertoo.
Lapsettomuushoitoa tarvitsevat potilaat tutkitaan Keski-Suomen hyvinvointialueen lapsettomuuspoliklinikalla ja lapsettomuushoidot sovitaan ja suunnitellaan yksilöllisesti lasta toivovien kanssa. Poliklinikalla on noin 400 ensikäyntiä vuodessa. Osalle hoidossa riittää neuvonta, tutkimukset, hormonihoito tai inseminaatiohoito eli kohdunsisäinen keinosiemennys. Nämä tehtäisiin jatkossakin lapsettomuusklinikalla Sairaala Novassa. Koeputkihedelmöitykset tehtäisiin puolestaan Kuopiossa. Koeputkihedelmöityksiä on noin 100 hoidon verran vuodessa.
- Sairaala Novan lapsettomuusklinikan toiminta jatkuisi kuten tähänkin asti. Koeputkihedelmöityshoito vaatii yleensä ainakin kaksi käyntiä Kuopiossa ja muutoin hoito tapahtuu täällä Keski-Suomessa. Muutoksen yhteydessä itsellisten naisten hoito siirtyisi Tampereelta Kuopioon. Alkiodiagnostiikkaan liittyvät hoidot ovat jatkossakin Helsingin yliopistollisessa sairaalassa sairaaloiden työnjaon mukaisesti. Harvinaisemmat tilanteet, kuten miesten siittiötuotannon häiriöt hoidetaan joko Tampereen tai Turun yliopistollisessa sairaalassa, Frantsila kuvaa.
- Muutos on tarkoitus toteuttaa ensi vuoden alusta. Huolehdimme luonnollisesti myös tässä muutoksessa hoidon jatkuvuudesta, Frantsila lisää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kati Kinnunenjohtajaylilääkäri, Keski-Suomen hyvinvointialuePuh:050 432 4642kati.kinnunen@hyvaks.fi
Titta Frantsilavastuualuejohtaja, terveydenhuollon palvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Lasse LeppäToimialajohtaja, konsernipalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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