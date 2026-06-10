Kokoomuksen Kauma: Vieraskielisiä nuoria ei saa ohjata liian matalalle tasolle

– Suomessa asuvien vieraskielisten lasten ja nuorten määrä kasvaa nopeasti. Samalla erot oppimistuloksissa heidän ja suomen- tai ruotsinkielisten oppilaiden välillä ovat kasvaneet huolestuttavasti. Meillä ei ole varaa siihen, että nuorten koulutus- ja työmahdollisuudet kariutuvat puutteellisen kielitaidon vuoksi, Kauma sanoo.

Vaikka S2-oppimäärän valinnan tulisi perustua yksinomaan oppilaan kielitaitoon, käytännössä siihen vaikuttavat myös huoltajien päätökset, koulujen käytännöt, opettajien suositukset sekä kuntien ohjaus- ja rahoitusjärjestelmät.



Kauman mukaan oppimäärän valinnan tulisi perustua nykyistä vahvemmin pedagogiseen arvioon.

– Moni erityisesti Suomessa syntynyt vieraskielinen nuori pystyisi opiskelemaan suomea nykyistä vaativammalla tasolla. S2-opetuksen tarkoitus on tarjota tukea niille, jotka sitä aidosti tarvitsevat. Se ei saa johtaa tilanteeseen, jossa nuoren osaaminen ja mahdollisuudet jäävät käyttämättä liian matalien vaatimusten vuoksi, Kauma toteaa.

Kauman mukaan myös S2-opetuksen rahoitusmallin periaatteita tulee tarkastella kriittisesti.

– Hyvä suomen tai ruotsin kielen taito on avain jatko-opintoihin, työelämään ja suomalaiseen yhteiskuntaan kiinnittymiseen. Rahoituksen pitäisi kannustaa ennen kaikkea kielitaidon vahvistamiseen ja oppimistulosten parantamiseen. Nykyinen järjestelmä ei välttämättä tue tätä parhaalla mahdollisella tavalla, Kauma arvioi.

Kauma korostaa, että kielen oppimisen tukeminen on aloitettava mahdollisimman varhain.

– Mitä paremmin onnistumme vahvistamaan lasten suomen tai ruotsin kielen taitoa jo varhaisessa vaiheessa, sitä paremmat edellytykset heillä on menestyä koulussa, jatko-opinnoissa ja työelämässä. Riittämätön kielitaito ei saa muodostua esteeksi yhdenkään nuoren tulevaisuudelle, Kauma sanoo.

Kauma on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen vieraskielisten oppilaiden valikoitumisesta S2-opetukseen sekä opetuksen rahoituksen perusteista.