Yläkoululaisten tiedeleirillä perehdytään monitieteisesti arjen ja yhteiskunnan riskeihin
11.6.2026 15:00:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja Keski-Suomen LUMA-keskus järjestävät 7.-9. luokan käyneille nuorille tiedeleirin Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimusasemalla 15.-17.6.2026. Leirin teemana on hasardit.
Yläkouluikäisten tiedeleirillä perehdytään arjen ja yhteiskunnan riskeihin monitieteisesti biologian, kemian, fysiikan ja matematiikan näkökulmasta.
Tämän kesän leirin teemana on hasardit. Leirillä opitaan, miten luonnontieteellinen tutkimus auttaa ymmärtämään, ennaltaehkäisemään ja hallitsemaan riskejä. Leirin aikana muun muassa demonstroidaan öljyonnettomuutta, tutkitaan punkkeja ja harjoitellaan alkusammutusta.
Leiri sisältää luonnollisesti myös uimista, saunomista, pelejä sekä leiriolympialaiset.
Tärkeimmät leirillä tarvittavat asiat ovat avoin tutkijan mieli ja innostus!
Leirille on ilmoittautunut 24 nuorta. Suurin osa leiriläisistä on Keski-Suomen maakunnan alueelta, mutta leirille tullaan myös Helsingistä, Tampereelta, Keravalta ja Savonlinnasta asti.
Yläkouluikäisten tiedeleirin järjestävät Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja Keski-Suomen LUMA-keskus. Leiri järjestetään Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimusasemalla 15.-17.6.2026.
Tiedeleiri toteutetaan Suomen kulttuurirahastolta saadulla Tiede tutuksi -apurahalla.
Median edustajat ovat tervetulleita leirille tutustumaan. Olethan ennalta yhteydessä tiedeleirin yhteyshenkilöihin Anniina Kolisevaan tai Anni Aroluomaan.
Lisätietoja ja yhteydenotot
Anniina Koliseva, tiedekasvatuksen asiantuntija, anniina.koliseva@jyu.fi, p. 050 4724151
Anni Aroluoma, tiedekasvatuksen asiantuntija, anni.aroluoma@jyu.fi, p. 040 805 4837
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tanja HeikkinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 472 1162tanja.s.heikkinen@jyu.fi
Kuvat
Linkit
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Suomen Akatemialta lähes 5 miljoonan euron rahoitus Jyväskylän yliopiston tutkijoille luonnontieteiden tutkimukseen11.6.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta (LT) on myöntänyt Jyväskylän yliopistolle merkittävää tutkimusrahoitusta. Rahoituksen saivat neljä uutta akatemiatutkijaa ja neljä akatemiahanketta. Myönnetyn rahoituksen kokonaismäärä on noin 4,8 miljoonaa euroa, ja se vahvistaa yliopiston korkeatasoista tutkimusta luonnontieteiden, matematiikan ja tekniikan aloilla.
Perhekeskukset tukevat vanhempien tiimityötä niin vauva-aikana kuin ero- ja ristiriitatilanteissa11.6.2026 08:28:25 EEST | Tiedote
Perhepalveluilla on keskeinen rooli vanhemmuuden tukemisessa tilanteessa, jossa syntyvyyden vahvistamista pohditaan myös taloudellisten kannustimien kautta. Perhekeskuksissa vanhempia autetaan toimimaan tiiminä aina vauva-ajasta mahdollisiin ero- ja riitatilanteisiin. Jyväskylän yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan perhekeskusten tarjoama tuki rakentuu kolmelle keskeiselle toimintatavalle, joita tulisi hyödyntää palveluissa nykyistä johdonmukaisemmin.
Finnish family centres provide support for coparenting from infancy to divorce and conflict situations11.6.2026 08:28:25 EEST | Press release
Family services play a key role in supporting parenthood, particularly in a context where efforts to increase birth rates are reinforced through financial incentives. Family centres assist parents in working collaboratively from the transition into parenthood, and they also provide support in situations involving conflict or divorce. According to a recent study by the University of Jyväskylä, the support provided by family centres is based on three key work practices that should be used more consistently in services.
Tutkijoiden kehittämä työkalu auttaa metsänomistajia tekemään ilmastoystävällisempiä päätöksiä11.6.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopistossa kehitetty päätöksenteon tukityökalu auttaa metsänomistajia arvioimaan metsänhoitopäätösten vaikutuksia talouteen, luontoon ja ilmastoon. Tutkimus osoittaa, että antamalla metsänomistajille lisää tietoa ja päätäntävaltaa, voidaan metsänomistajia kannustaa tekemään ilmastoystävällisempiä valintoja ja samalla vahvistaa suomalaisten metsien hiilensidontakykyä.
Jyväskylän korkeakoulujen ainutlaatuinen koulutuspolku: musiikkipedagogista suoraan maisteriksi11.6.2026 07:05:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) ja Jyväskylän yliopiston (JYU) korkeakoulukonserni tuo musiikin alan koulutustarjontaan uudenlaisen koulutuspolun, joka yhdistää musiikkipedagogin AMK-tutkinnon ja musiikkikasvatuksen maisteritutkinnon saumattomaksi kokonaisuudeksi. Koulutuspolun suorittaneella on kelpoisuus toimia sekä instrumentti- että musiikinopettajana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme