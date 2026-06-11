Kokoomuksen Sarkomaa: Nyt on oikea aika teettää remontti, siivous tai pihatyöt korotetun kotitalousvähennyksen avulla
11.6.2026 14:43:24 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen kotitalousvähennyksen määräaikaisesta korottamisesta vuosille 2026 ja 2027. Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa iloitsee parannuksesta, joka auttaa sekä erilaisissa elämäntilanteissa olevia suomalaisia että yrityksiä.
Hallitus esittää kehysriihipäätöksen mukaisesti kotitalousvähennyksen enimmäismäärän nostamista 1 600 eurosta 2 100 euroon. Yritykseltä ostetun työn vähennysprosentti nousee 35 prosentista 40 prosenttiin ja maksetun palkan vähennysprosentti 13 prosentista 15 prosenttiin. Korotus on määräaikainen vuoden 2027 loppuun asti, mutta tulee voimaan takautuvasti jo vuoden 2026 alusta.
– Tämä on erinomainen viesti suomalaisille kotitalouksille, senioreille, lapsiperheille ja pienyrittäjille. Kotitalousvähennyksen korotus tekee arjen avun, siivouksen, remonttien, hoivan ja kotikuntoutuksen hankkimisesta edullisempaa. Samalla se tuo työtä suomalaisille yrityksille ja vahvistaa kotimaista kysyntää juuri silloin, kun kasvuun lähtenyt talous tarvitsee lisää vauhtia, Sarkomaa sanoo.
Sarkomaa korostaa, että korotetun kotitalousvähennyksen saa jo nyt sekä jo aiemmin vuoden 2026 aikana teetetyistä kotitalousvähennyksen piirissä olevista palveluista.
– Nyt on oikea aika teettää kotona pitkään odotettu remontti tai hankkia siivousapua lapsiperhearjen keskelle. Kesä on hyvää aikaa myös teettää pihojen ja puutarhojen hoitotyötä. Lain hyväksymistä ei siis tarvitse jäädä odottelemaan.
Sarkomaan mukaan kotitalousvähennys on yksi konkreettisimmista tavoista tukea ihmisten arkea ja samalla lisätä työtä palvelualoilla. Korotettu vähennys hyödyttää erityisesti paikallisia pieniä yrityksiä, yksinyrittäjiä ja työllistäviä palvelualoja.
– Kun palveluiden ostaminen on ihmisille helpompaa, syntyy lisää kysyntää, työtä ja verotuloja. Tämä on laajasti hyödyttävää politiikkaa: helpotetaan arkea, tuetaan yrittäjyyttä ja vahvistetaan talouden pyöriä, Sarkomaa jatkaa.
Sarkomaa korostaa kotitalousvähennyksen merkitystä myös ikääntyvien ihmisten kotona pärjäämiselle. Vähennyksen piirissä ovat esimerkiksi kodin hoiva- ja huolenpitopalvelut sekä tietyt kotona annettavat palvelut.
– Monelle ikäihmiselle kotitalousvähennys voi olla ratkaiseva mahdollistaja sille, että omassa kodissa pärjää turvallisesti pidempään. Oikea-aikainen apu arjessa voi ehkäistä raskaampien palveluiden tarvetta ja parantaa elämänlaatua. Tämä on paitsi kustannustehokasta, myös inhimillistä, Sarkomaa sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sari SarkomaaKansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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