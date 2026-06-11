EKP:n rahapoliittisia päätöksiä
11.6.2026 15:25:36 EEST | Suomen Pankki | Päätös
EKP:n neuvosto päättää euroalueen rahapolitiikasta. EKP:n neuvosto on sitoutunut varmistamaan rahapolitiikan mitoituksella, että inflaatio vakautuu sen 2 prosentin tavoitteen mukaiseksi keskipitkällä aikavälillä.
Siksi se päätti tänään nostaa EKP:n kaikkia kolmea ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksikköä. Lähi-idän sota luo inflaatiopaineita, ja koronnostopäätös toimii useissa skenaarioissa, joissa kartoitetaan sokin mahdollisia kehityskulkuja ja vaikutuksia euroalueen keskipitkän aikavälin näkymiin.
Eurojärjestelmän tuoreiden asiantuntija-arvioiden perusskenaariossa kokonaisinflaation odotetaan olevan keskimäärin 3,0 % vuonna 2026 ja 2,3 % vuonna 2027 sekä 2,0 % vuonna 2028. Perusskenaarion mukaan energia- ja elintarvikehinnoista puhdistettu inflaatio on keskimäärin 2,5 % vuosina 2026 ja 2027 sekä 2,2 % vuonna 2028. Vuosien 2026 ja 2027 inflaatio on nyt arvioitu perusskenaariossa nopeammaksi kuin maaliskuisissa arvioissa, sillä energiahinnat nousevat aiempaa voimakkaammin, minkä odotetaan ruokkivan jossain määrin elintarvikkeiden, tavaroiden ja palvelujen inflaatiota. Perusskenaariossa talouskasvu on keskimäärin 0,8 % vuonna 2026 ja 1,2 % vuonna 2027 sekä 1,5 % vuonna 2028. Kasvuarvioita on siis tarkistettu alaspäin vuosille 2026 ja 2027, sillä sota vaikuttaa raaka-ainemarkkinoihin, reaalituloihin ja luottamukseen ennakoitua voimakkaammin.
Näkymät ovat edelleen epävarmat, ja niihin liittyy ennakoitua nopeamman inflaation ja ennakoitua hitaamman talouskasvun riskejä. Sodan kokonaisvaikutukset keskipitkän aikavälin inflaatioon ja talouskasvuun riippuvat energian hintasokin voimakkuudesta ja kestosta sekä sen välillisten vaikutusten ja kerrannaisvaikutusten suuruusluokasta. Epävarmuuden vuoksi eurojärjestelmän asiantuntijoiden päivittämissä havainnollisissa skenaarioissa onkin useita inflaation ja talouskasvun mahdollisia kehityskulkuja. Skenaariot julkaistaan EKP:n verkkosivuilla asiantuntija-arvioiden yhteydessä.
Tämänpäiväisen päätöksen myötä EKP:n neuvostolla on yhä hyvät edellytykset luovia eteenpäin sodan aiheuttamassa epävarmuudessa. Se seuraa tilannetta tarkasti ja määrittää rahapolitiikan mitoituksen kokouskohtaisesti aina tuoreimpien tietojen perusteella. EKP:n neuvoston korkopäätökset perustuvat etenkin inflaationäkymiä ja niihin liittyviä riskejä koskevaan arvioon, jossa on otettu huomioon taloutta ja rahoitusoloja koskevat tuoreimmat tiedot, pohjainflaation kehitys ja rahapolitiikan välittymisen voimakkuus. EKP:n neuvosto ei sitoudu ennalta mihinkään tiettyyn korkouraan.
EKP:n ohjauskorot
EKP:n neuvosto päätti nostaa EKP:n kaikkia kolmea ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksikköä. Talletuskorko on 17.6.2026 lähtien 2,25 %, perusrahoitusoperaatioiden korko 2,40 % ja maksuvalmiusluoton korko 2,65 %.
Omaisuuserien osto-ohjelma (APP) ja pandemiaan liittyvä osto-ohjelma (PEPP)
APP- ja PEPP-ohjelmissa tehtyjen sijoitusten määrän annetaan pienentyä hallitusti ja ennakoitavasti, eli omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettavaa pääomaa ei enää sijoiteta uudelleen.
***
EKP:n neuvosto on valmis tarkistamaan kaikkia mandaattiinsa kuuluvia välineitä sen varmistamiseksi, että inflaatio vakautuu keskipitkällä aikavälillä kahden prosentin tavoitteeseen ja rahapolitiikan vaikutus välittyy sujuvasti talouteen. Jos perusteeton tai hallitsematon markkinakehitys uhkaa muuttaa vakavanlaatuisesti rahapolitiikan välittymistä euroalueen eri maihin, EKP:n neuvostolla on käytössään välittymisen turvaava instrumentti, jonka avulla se pystyy täyttämään hintavakaustehtävänsä tehokkaasti.
EKP:n pääjohtaja kertoo päätösten taustoista tänään kello 14.45 (Keski-Euroopan aikaa) alkavassa lehdistötilaisuudessa.
EKP:n neuvoston hyväksymä tarkka sanamuoto käy ilmi englanninkielisestä versiosta.
Avainsanat
Linkit
Suomen Pankki
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Pankki
Värdet av kortbetalningarna ökade inom nästan alla näringsgrenar under det första kvartalet 202611.6.2026 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
Värdet av betalningar som gjorts med finländska kort ökade under det första kvartalet 2026 med 5,6 % från året innan. Värdet av kortbetalningarna ökade inom nästan alla näringsgrenar jämfört med motsvarande tid i fjol. Andelarna av betalningarnas värde per näringsgren förändras något mellan kvartalen, men i statistiken noteras även mer långvariga trender.
Korttimaksujen arvo kasvoi lähes kaikilla toimialoilla vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä11.6.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Suomalaisilla korteilla tehtyjen maksujen arvo kasvoi vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä 5,6 % vuodentakaisesta. Lähes kaikilla toimialoilla tehtyjen korttimaksujen arvo kasvoi viime vuoden vastaavasta ajasta. Toimialoittaiset osuudet maksujen arvosta muuttuvat jonkin verran vuosineljännesten välillä, mutta tilastossa havaitaan pidempiaikaisiakin trendejä.
Value of card payments increased across nearly all industries in the first quarter of 202611.6.2026 10:00:00 EEST | Press release
The value of card payments made with Finnish cards rose by 5.6% in the first quarter of 2026 from a year earlier. The value of card payments increased in nearly all industries year on year. Industry shares of the total value of card payments vary somewhat between quarters, but the statistics also show longer-term trends.
Kutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 12.6.2026 Suomen talouden näkymistä4.6.2026 10:51:25 EEST | Kutsu
Piristyykö talouskasvu? Kuinka vakavasti Lähi-idän konflikti hämärtää talouden näkymiä? Onko inflaation nopeutuminen tilapäinen ilmiö? Millä tavalla talouskasvun kiihtyminen vaikuttaisi työvoimaan kysyntään ja työttömyyteen?
Omedelbara betalningar blev vanligare 20254.6.2026 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
Sekundsnabba betalningar, dvs. omedelbara betalningar blev vanligare 2025. Sedan januari 2025 har bankerna i euroområdet varit skyldiga att ta emot och sedan oktober 2025 att skicka kundernas omedelbara betalningar. De omedelbara betalningarnas andel av samtliga kontoöverföringar är fortfarande liten, även om omedelbara betalningar görs mer än tidigare.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme