Kuljettajakoulutukset alkavat Kruunusilloilla heinäkuussa
17.6.2026 10:36:03 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote
Kaupunkiliikenne Oy aloittaa kuljettajakoulutukset Kruunusiltojen raitiotieradalla heinäkuussa. Lähes 600 raitiovaununkuljettajaa perehdytetään uuteen rataan.
Koulutuksessa kuljettajat perehtyvät Kruunusiltojen rataan ja opastimiin sekä radan erityispiirteisiin, kuten yksiraiteiseen ajoon. Myös muita erityis- ja poikkeustilanteita harjoitellaan ennakkoon, jotta toiminta on sujuvaa mahdollisissa poikkeustilanteissa.
– Turvallisuusnäkökulma on aina kaikkien koulutusten keskiössä, kertoo operatiivinen päällikkö Pasi Singh Kaupunkiliikenne Oy:n liikennöintiyksiköstä.
Kaupunkiliikenteen raitiovaununkuljettajat osallistuvat yhden työpäivän pituiseen koulutukseen, joka pidetään teoriaosuuden lisäksi käytännön harjoitteena uudella rataosuudella. Koulutuksessa on samassa raitiovaunussa mukana aina yksi ajo-opettaja ja kaksi kuljettajaa oppilaina. Samaan aikaan radalla koulutetaan neljässä raitiovaunussa kuljettajia. Koulutuksia pidetään aamu- ja iltavuorossa, ja ne jatkuvat syksylle.
Raitiovaunuja liikkuu siis Kruunusiltojen reitillä arkisin aamusta iltaan. Matkustajat eivät voi nousta raitiovaunujen kyytiin. Alueella liikkuvien on hyvä huomata, että uudella raitiotiellä on normaalista suojatiestä poikkeavia ylityspaikkoja, joissa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden on väistettävä raitiovaunua. Ylityspaikat tunnistaa asfalttiin maalatusta raitiovaunun kuvasta ja suojatiemerkkien puuttumisesta keskisaarekkeilta.
Yli 700 haki raitiovaununkuljettajaksi
Kaupunkiliikenne rekrytoi uusia raitiovaununkuljettajia keväällä. Vaikka maailma muuttuu ja teknologia kehittyy ja automatisoituu, niin raitiovaununkuljettajan tehtävä ei ole katoamassa. Raitiovaununkuljettajan työ herätti paljon kiinnostusta, ja hakijoita tehtävään oli yli 700.
– Olemme todella iloisia, että Kaupunkiliikenne kiinnostaa työnantajana ja saimme näin paljon hakemuksia, Singh iloitsee.
Yhteensä 35 henkilöä valittiin uudelle kuljettajakurssille. Kurssi alkaa elokuussa ja valmistuu ennen Kruunusiltojen liikenteen aloitusta.
Kaksi uutta raitiolinjaa
Kruunusiltojen reitillä tulee liikennöimään kaksi uutta raitiolinjaa: Linja 11 liikennöi Kruunuvuorenrannasta Kalasataman kautta Länsi-Pasilaan. Linja 12 liikennöi Yliskylästä Hakaniemen kautta Rautatientorille.
Molemmat linjat kulkevat Suomen pisintä siltaa, Kruunuvuorensiltaa, pitkin.
Tavoitteena on aloittaa raitioliikenne Kruunusilloilla loppuvuodesta 2026. HSL päättää matkustajaliikenteen aloituksesta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pasi SinghKaupunkiliikenne Oy, operatiivinen päällikköPuh:040 6273412pasi.singh@kaupunkiliikenne.fi
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