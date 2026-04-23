TIEDOTE: Baronan henkilöstöjohtaja vaihtuu – Riikka Reiman aloittanut konsernin HR-johdossa

Tiedotusvälineille 15.6.2026

Työelämäyhtiö Baronan uudeksi henkilöstöjohtajaksi on nimitetty Riikka Reiman. Hän siirtyy tehtävään Baronan sisältä. Reiman katsoo yhdeksi päätehtäväkseen varmistaa, että henkilöstö pysyy työelämän murroksessa mukana.

Reiman aloitti uudessa tehtävässä huhtikuussa. Henkilöstöjohtajana hän vastaa konsernin HR-toiminnon kehittämisestä ja johtamisesta sekä henkilöstöstrategian toteuttamisesta yhteistyössä liiketoimintojen HR-tiimien kanssa.

”Tämä on erityisen kiinnostava hetki aloittaa uudessa roolissa. Työelämä on voimakkaassa murroksessa, ja esimerkiksi tekoäly muuttaa työn sisältöjä ja osaamistarpeita. HR:n tehtävä on auttaa organisaatioita varmistamaan, että ihmiset pysyvät muutoksessa mukana”, Reiman sanoo.

Reiman haluaa vahvistaa Baronan roolia työelämäkeskustelun suunnannäyttäjänä.

“Haluamme luoda uskoa, toivoa ja myönteisyyttä työelämää kohtaan. Työpaikkojen tehtävänä on tarjota ihmisille mahdollisuuksia oppia, kehittyä ja onnistua.”

Luottamus on tukenut uraa eri elämäntilanteissa

Reimanilla on takanaan yli 15 vuoden ura Baronalla. Hän aloitti Joensuun palvelukeskuksessa tilauskoordinaattorina ja on vuosien varrella edennyt useisiin henkilöstöalan asiantuntija- ja johtotehtäviin. Reimanin mukaan yksi syy pitkään uraan saman työnantajan palveluksessa on ollut mahdollisuus rakentaa työuraa erilaisissa elämäntilanteissa.

"Urani aikana elämäntilanteet ovat muuttuneet, mutta olen aina kokenut, että minuun on luotettu ja että minulle on annettu mahdollisuuksia kasvaa uusiin tehtäviin. Se on mahdollistanut urapolun, joka ei ole ollut ennalta suunniteltu vaan rakentunut vähitellen uusien vastuiden kautta", Reiman sanoo.

Luottamus näkyi myös henkilöstöjohtajan tehtävän rekrytoinnissa.

”Hain tätä tehtävää raskaana ollessani, eikä sitä nähty ongelmana tai riskinä, vaan järjestelykysymyksenä. Myöskään se, että asun Jyväskylässä, ei ole ollut este tehtävän hoitamiselle. Mielestäni tämä kertoo hyvin siitä, että Baronalla keskitytään osaamiseen ja mahdollisuuksiin”, Reiman sanoo.

Reiman uskoo, että työelämän houkuttelevuus rakentuu juuri tällaisista käytännön teoista.

”Haluamme olla työpaikka, jossa ihmiset voivat rakentaa omaa uraansa ilman, että heidän tarvitsee valita työn ja muun elämän välillä”, Reiman sanoo.

Työelämän muutos haastaa organisaatioita uudistumaan

Reiman on aloittanut tehtävässään aikana, jolloin työelämä on voimakkaassa muutoksessa. Teknologian ja tekoälyn kehitys, muuttuvat odotukset työelämää kohtaan ja eri sukupolvien näkemykset haastavat organisaatioita uudistumaan.

“Työelämässä on tällä hetkellä rinnakkain useita sukupolvia, joilla on osin erilaisia odotuksia. Se haastaa organisaatioita ja johtoa. Nyt olisi tärkeää käydä avointa keskustelua ja rakentaa siltoja ihmisten välille”, Reiman sanoo ja jatkaa:

"Kun näin monen ihmisen työura ja arki kulkevat tavalla tai toisella meidän kauttamme, meillä on myös vastuu olla rakentamassa parempaa työelämää."

Vuonna 2025 Barona työllisti yli 16 000 ihmistä ja palkkasi yli 2 700 uutta alle 30-vuotiasta työntekijää.