Kokoomuksen Aalto-Setälä: Itämeri ja hiilineutraalius kokoomuksen ilmasto- ja ympäristöpolitiikan kärkinä

Kokoomuksen puoluekokous hyväksyi uuden tavoiteohjelman Jyväskylässä 7.6. Tavoiteohjelmassa linjataan kokoomuksen tavoitteet vuoteen 2040 mennessä.

Aalto-Setälä toimi puheenjohtajana tavoiteohjelman ympäristö-, energia- ja luonnonvarapolitiikkaa valmistelleessa pöydässä.

”Kokoomuksen linja on selkeä. Emme ole lipsumassa vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteesta. Päästökaupan kaltaisilla markkinaehtoisilla toimilla jatkamme vahvaa uraa päästövähennyksissä. Metsien kasvua ja kiertoaikaa tulee pidentää ja metsäpinta-alaa lisätä eri kannustimilla. Lisäksi uskomme hiilidioksidin talteenoton olevan yksi avain ilmastotavoitteiden saavuttamiseen”, Aalto-Setälä aloittaa.

Uskottavan ja kunnianhimoisen ilmastopolitiikan lisäksi Aalto-Setälä on ylpeä ympäristön- ja luonnonsuojelun laajasta hyväksytystä toimenpidepaketista.

”Uskomme kokoomuksessa, että suomalaisen ainutlaatuisen luonnon suojeleminen on ennen kaikkea isänmaallista politiikkaa. Haluamme jatkaa Orpon hallituksen hyvää linjaa esimerkiksi vapaaehtoisen suojelun METSO-ohjelman kautta ja laajentaa se koskemaan myös meriluontoa. Lisäksi kokoomus perustaisi ensimmäisen merellisen luonnonpuiston. Esitämme myös uusia suojeltuja luontotyyppejä metsälakiin”, Aalto-Setälä luettelee.

Aalto-Setälän mukaan luonnonsuojelussa tulee priorisoida kaikista huonoimmassa tilassa olevia ja herkimpiä ekosysteemejä.

”Itämeren ja erityisesti Saaristomeren eteen olemme tehneet paljon töitä, laatineet lakeja ja pitäneet rahoituksesta jääräpäisesti kiinni

Toimet eivät kuitenkaan ole riittäviä. Kokoomus parantaisi vesistöjen tilaa tarttumalla tiukemmin ravinnevirtoihin. Esimerkiksi lantapoikkeuksesta on luovuttava ja Saaristomeri-ohjelman opit on otettava täysimääräisesti käyttöön..

Lisäksi haluamme uudistaa ojitusta koskevan lainsäädännön. Suomessa tehdään paljon turhia ojituksia, jotka sumentavat Itämeren ja järvien vedet, haittaavat metsien kasvu ja vielä lisäksi lisäävät maaperäpäästöjä”, Aalto-Setälä jatkaa.

”Ilmasto- ja luontotavoitteiden saavuttaminen ei ole yksinkertaista eikä helppoa. Se ei ole syy jättää niitä tekemättä”, Aalto-Setälä päättää.