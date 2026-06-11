Tays Keskussairaalan Lääkärintie aukeaa jälleen liikenteelle
12.6.2026 08:27:58 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Lääkärintie on ollut työmaan vuoksi suljettuna marraskuusta 2025 asti. Työmaalla tehdyt tekniikan siirrot ovat nyt valmistuneet ja tie päästään avaamaan liikenteen käyttöön jälleen 12. kesäkuuta iltapäivällä.
Lääkärintien avaamisen yhteydessä reitti lasten- ja nuorisopsykiatrian Q-rakennukselle palaa ennalleen ja kiertoreitistä voidaan luopua. Puistoalueen läpi kulkeneen kiertoreitin alue otetaan työmaan käyttöön. Työmaaliikennettä on jatkossakin Lääkärintiellä runsaasti, jonka vuoksi alueella liikkuvien toivotaan kiinnittävän erityistä huomiota kaikkien liikkujien turvallisuuteen.
Lääkärintien työmaa liittyi suuren M-sairaalarakennuksen rakentamisen valmisteluvaiheiseen. Tulevan M-rakennuksen työmaalla tehdään nyt kaivuutöiden lisäksi tukiseinien asennusta F-rakennuksen lähistöllä sekä puretaan vanhaa lastensairaalarakennusta. Lisäksi asfaltoinnit jatkuvat vielä kesäkuun loppupuolelle asti Riviparkin ympäristössä Keskussairaalankäytävällä, Niveltiellä sekä R-rakennuksen edustalla sijaitsevan Säteenaukion kiertoreitillä.
M-rakennuksen arvioidaan valmistuvan vuosien 2032–2033 aikana. Rakennukseen sijoittuu useita sairaalan keskeisiä yksiköitä, kuten Tays Päivystys Acuta, leikkaussaleja, kuvantamisyksiköitä, tehohoito sekä useita eri erikoisalojen poliklinikoita ja vuodeosastoja.
Yhteyshenkilöt
Pekka KilponenProjektipäällikköPirkanmaan hyvinvointialuePuh:0444722575pekka.kilponen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
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