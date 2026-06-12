Digiklinikalta ja laajoilta kiirevastaanotoilta saa apua läpi juhannuksen

Digiklinikkaa voi käyttää joko verkkosivujen kautta osoitteessa omapirha.fi tai OmaPirha Digiklinikka -mobiilisovelluksella. Digiklinikalla asioidaan vahvasti tunnistautuneena, ja käyttäjällä pitää olla joko mobiilivarmenne tai pankkitunnukset. Lisätietoa digiklinikan käytöstä on sivulla pirha.fi/digiklinikka.

Jos juhannuksen aikana tulee kiireellisen hoidon tarvetta, pitää soittaa Pirkanmaan päivitysapuun 116117 tai laajan kiirevastaanoton numeroon. Puhelimessa hoitaja tekee arvion, kuinka kiireellinen hoidon tarve on, ja tarvittaessa varaa viitteellisen ajan kiirevastaanotolle. Aika on suuntaa antava, sillä kiirevastaanotolla potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä. Henkeä uhkaavissa hätätilanteissa soitetaan aina 112.

Laajat kiirevastaanotot Nokian, Sastamalan, Ylöjärven ja Virtain sosiaali- ja terveysasemalla sekä Tampereen Hatanpäällä ovat avoinna pyhäpäiväaikataulun mukaisesti kello 10–18 perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina. Tays Päivystys Acuta Tampereella on avoinna ympäri vuorokauden, Tays Valkeakosken päivystys on avoinna joka päivä kello 8–22.

Laajojen kiirevastaanottojen puhelinnumerot:

Nokian sosiaali- ja terveysaseman kiirevastaanotto p.03 311 68150

Sastamalan sosiaali- ja terveysaseman kiirevastaanotto p. 03 311 68180

Tampereen Hatanpään kiirevastaanotto p. 116 117

Ylöjärven sosiaali- ja terveysaseman kiirevastaanotto p. 03 384 5272

Virtain sosiaali- ja terveysaseman kiirevastaanotto p. 03 3341 1200

Sosiaali- ja kriisipäivistyksen työntekijät tavoittaa ympäri vuorokauden numerosta 050 062 5990. Sosiaali- ja kriisipäivystykseen saa yhteyden myös soittamalla yleiseen hätänumeroon 112.