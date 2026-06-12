Digiklinikalta ja laajoilta kiirevastaanotoilta saa apua läpi juhannuksen
12.6.2026 13:30:36 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Juhannusviikonlopun aikana äkillisiin terveysongelmiin saa apua digiklinikalta joka päivä kello 8-22 ja laajoilta kiirevastaanotoilta Nokialta, Sastamalasta, Ylöjärveltä ja Virroilta ja Tampereen Hatanpäältä. Kiirevastaanotot ovat avoinna perjantaista sunnuntaihin kello 10-18. Kiirevastaanotolle pitää soittaa ennen lähtöä.
Digiklinikkaa voi käyttää joko verkkosivujen kautta osoitteessa omapirha.fi tai OmaPirha Digiklinikka -mobiilisovelluksella. Digiklinikalla asioidaan vahvasti tunnistautuneena, ja käyttäjällä pitää olla joko mobiilivarmenne tai pankkitunnukset. Lisätietoa digiklinikan käytöstä on sivulla pirha.fi/digiklinikka.
Jos juhannuksen aikana tulee kiireellisen hoidon tarvetta, pitää soittaa Pirkanmaan päivitysapuun 116117 tai laajan kiirevastaanoton numeroon. Puhelimessa hoitaja tekee arvion, kuinka kiireellinen hoidon tarve on, ja tarvittaessa varaa viitteellisen ajan kiirevastaanotolle. Aika on suuntaa antava, sillä kiirevastaanotolla potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä. Henkeä uhkaavissa hätätilanteissa soitetaan aina 112.
Laajat kiirevastaanotot Nokian, Sastamalan, Ylöjärven ja Virtain sosiaali- ja terveysasemalla sekä Tampereen Hatanpäällä ovat avoinna pyhäpäiväaikataulun mukaisesti kello 10–18 perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina. Tays Päivystys Acuta Tampereella on avoinna ympäri vuorokauden, Tays Valkeakosken päivystys on avoinna joka päivä kello 8–22.
Laajojen kiirevastaanottojen puhelinnumerot:
- Nokian sosiaali- ja terveysaseman kiirevastaanotto p.03 311 68150
- Sastamalan sosiaali- ja terveysaseman kiirevastaanotto p. 03 311 68180
- Tampereen Hatanpään kiirevastaanotto p. 116 117
- Ylöjärven sosiaali- ja terveysaseman kiirevastaanotto p. 03 384 5272
- Virtain sosiaali- ja terveysaseman kiirevastaanotto p. 03 3341 1200
Sosiaali- ja kriisipäivistyksen työntekijät tavoittaa ympäri vuorokauden numerosta 050 062 5990. Sosiaali- ja kriisipäivystykseen saa yhteyden myös soittamalla yleiseen hätänumeroon 112.
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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