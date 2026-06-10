Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnassa 17.6. Jyväskylän keskustan ja Huhtasuon neuvolatilojen yhdistäminen

Jyväskylän keskustan ja Huhtasuon neuvolat yhdistymässä, uudet tilat Tourukeskukseen

Jyväskylän keskustan ja Huhtasuon neuvolat ovat yhdistymässä ja niille on löydetty uudet, yhteiset tilat Tourukeskuksesta. Neuvolan on tarkoitus aloittaa uusissa tiloissa vuoden 2027 alkupuolella.

Uuteen toimipisteeseen on suunniteltu sijoitettavaksi myös lasten kuntoutuspalveluja eli toiminta- ja fysioterapiaa sekä pikkulapsiperheiden psykologipalveluja. Uusilla tiloilla voidaan vahvistaa perhekeskustoimintaa ja saada samoihin tiloihin myös hyvinvointialueen kumppaneiden palveluja ja toimintaa.

Uudessa neuvolatilassa perheille voidaan tarjota useita eri palveluja yhdessä paikassa. Tämä edistää moniammatillista palvelua, sujuvoittaa asiakasohjausta ja parantaa palvelujen saavutettavuutta. Yhteiset tilat mahdollistavat myös uusien toimintamallien, kuten yhteisvastaanottojen ja ryhmätoiminnan, kehittämisen. Keskustasta Tourukeskukseen on matkaa 1,5 kilometriä ja Huhtasuolta 3,5 kilometriä. Tourukeskukseen pääsee hyvin julkisella liikenteellä.

Muutoksella on myönteinen vaikutus myös henkilöstön näkökulmasta. Asiakastyötä voidaan jakaa tasaisemmin työntekijöiden kesken ja sijaisjärjestelyt helpottuvat. Huhtasuon nykytilanteessa palvelujen järjestäminen loma-aikoina on ollut haasteellista, koska yksintyöskentely ei ole turvallisuussyistä mahdollista.

Huhtasuon ja keskustan neuvoloiden yhteenlaskettu vuosittainen käyntimäärä on noin 10 000. Vuonna 2025 neuvolaikäisiä lapsia oli Huhtasuolla 526 ja keskustan alueella 1 000. Vuodelle 2026 tiedossa olevat äitiysneuvolan lasketut ajat ovat keskustassa 220 ja Huhtasuolla 71.

Jyväskylän keskustan ja Huhtasuon neuvolat on päätetty yhdistää aluevaltuuston 9.12.2025 tekemässä palveluverkkopäätöksessä, jolloin todettiin myös, että hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta arvioi vuoden 2026 aikana, missä neuvolapalvelut tuotetaan vuoden 2026 jälkeen. Huhtasuon neuvolan tilat ovat elinkaarensa päässä ja niistä luovutaan vuoden loppuun mennessä. Keskustan neuvolan tilat eivät myöskään ole tarkoituksenmukaiset neuvolatoimintaan, sillä tilat ovat ahtaat, sokkeloiset eivätkä ne ole esteettömät. Lisäksi tiloista puuttuu asianmukainen säilytystila lastenvaunuille.

Vuokranantaja ei jatkanut määräaikaista vuokrasopimusta hyvinvointialueen kanssa

Hyvinvointialueella on Suolahdessa 38-paikkainen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö Kotisatama. Kiinteistön omistaa Attendo Oy, ja Keski-Suomen hyvinvointialue on vuokrannut tilat määräaikaisella vuokrasopimuksella. Lautakunta saa tiedoksi, että Attendo ei jatkanut hyvinvointialueen määräaikaista vuokrasopimusta ja näin hyvinvointialueen on ryhdyttävä valmistelemaan oman tuotantonsa palveluasumisen päättymistä Kotisatamassa. Keski-Suomen hyvinvointialueen oman toiminnan suunnitellaan päättyvän Kotisatamassa 31.1.2027 mennessä. Toiminnan päättymistä koskeva muutossuunnitelma valmistellaan osana vuoden 2027 talousarviota.

Kotisatamassa on tällä hetkellä 38 asukasta, joille löydetään uudet kodit yhdessä keskustellen, joko hyvinvointialueen omissa ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköissä tai ostopalveluina. Asukkaille ja heidän läheisilleen järjestetään info- ja keskustelutilaisuus elokuussa.

Yksikössä työskentelee 28 vakituista työntekijää. Henkilöstölle tarjotaan hyvinvointialueen muita tehtäviä yhteistoimintamenettelyn mukaisesti.

Kotisatama ei sisältynyt vuoden 2026 toisen vaiheen palveluverkkovalmisteluun, koska varmistus määräaikaisen vuokrasopimuksen päättymisestä saatiin toukokuussa 2026.

Kokouksen esityslista:

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan esityslista.

Lautakuntien kokouksien esityslistat löytyvät liitteineen lautakunnat-verkkosivulta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.