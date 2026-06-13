SDP:n Eveliina Heinäluoma: Vihreä siirtymä kelpaakin nyt Purralle
13.6.2026 10:10:14 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP kansanedustaja Eveliina Heinäluoma kiittää valtiovarainministeri Riikka Purraa siitä, että hän on muuttanut perussuomalaisten suhtautumista ilmastonmuutoksen torjuntaan ja vihreän siirtymän edistämiseen. Heinäluoman mukaan Purra perustelee nyt Suomen talousnäkymiä samoilla asioilla, joita perussuomalaiset oppositiossa vähättelivät: geopoliittisella tilanteella ja vihreän siirtymän investoinneilla.
– Vielä muutama vuosi sitten Riikka Purra kutsui Suomen hiilineutraaliustavoitetta äärimmäisen typeräksi ja suhtautui hyvin epäillen vihreän siirtymän hyötyihin Suomelle. Nyt Purra pyrkii edistämään kasvua puhtaan siirtymän investointien kautta ja kilpailee miljardiluokan hankkeista ympäri Suomea. Näyttää siltä, ettei vihreä siirtymä lopulta ollutkaan niin turhaa höttöä, Heinäluoma sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
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