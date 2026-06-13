SDP:n Eveliina Heinäluoma: Vihreä siirtymä kelpaakin nyt Purralle

– Vielä muutama vuosi sitten Riikka Purra kutsui Suomen hiilineutraaliustavoitetta äärimmäisen typeräksi ja suhtautui hyvin epäillen vihreän siirtymän hyötyihin Suomelle. Nyt Purra pyrkii edistämään kasvua puhtaan siirtymän investointien kautta ja kilpailee miljardiluokan hankkeista ympäri Suomea. Näyttää siltä, ettei vihreä siirtymä lopulta ollutkaan niin turhaa höttöä, Heinäluoma sanoo.