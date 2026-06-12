Suomen johto suli – Tshekki kuittasi voitot Eerikkilässä
13.6.2026 12:42:19 EEST | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Suomi ei kyennyt toistamaan eilistä voittoaan miesten kaksoismaaottelussa, kun Tshekki nousi Eerikkilässä kahden maalin takamatkalta 5–4-voittoon.
Juuso Ahola Riku Hakasen ja Eemeli Salo Nico Salon komeista poikkisyötöistä siirsivät Suomen avauserässä kahdesti johtoon, mutta Tshekki kuittasi molemmat nopeasti. Heikki Iiskolan sijoitus takakulmaan toi Suomelle 3–2-taukojohdon. Toisessa erässä Suomi pääsi suoraan hyökkäykseen juuri Tshekin ja ottelun päivän ainoan jäähyn päättyessä, ja Riku Hakanen päätti Joona Rantalan pohjustaman tilanteen maaliin Nico Jonaesonin nopeasta tarkasta poikkipassista.
Takatolpalle hiipinyt Jiri Besta ohjasi kuitenkin Tshekin maalin päähän jo toisessa erässä, ja päätösjaksolla osuivat enää vieraat. Nico Jonaesonin kunnianhimoinen syöttö päädystä omaan maalin eteen Joona Rantalalle lipsahti Adam Delongille, joka lapioi pelin tasoihin. Tshekin voitto-osuma nähtiin viisi ja puoli minuuttia ennen loppua Simon Stranskyn osuessa matalalla laukauksella Jiri Bestan poikkisyötöstä. Suomen loppurutistus ilman maalivahtia jäi tänään puolittaiseksi ja tasoitus tekemättä.
Ottelun päätteeksi harjoiteltiin tänäänkin vielä rangaistuslaukauskisa, jonka Joona Rantala neljännessä parissa ratkaisi Suomen eduksi.
Salibandya, Eerikkilän urheiluopisto
Miesten maaottelu
Tshekki–Suomi 5-4 (2-3, 1-1, 2-0)
- erä: 5.22 Juuso Ahola (Riku Hakanen) 0-1, 5.34 Jakub Bursik (Adam Zubek) 1-1, 6.30 Eemeli Salin (Nico Salo) 1-2, 9.57 Matyas Sindler (Tomas Hanak) 2-2, 11.51 Heikki Iiskola (Antti Suomela) 2-3.
- erä: 23.02 Riku Hakanen (Nico Jonaeson) 2-4, 36.46 Jiri Besta (Tomas Hanak) 3-4.
- erä: 45.53 Adam Delong (Simon Stransky) 4-4, 54.29 Stransky (Besta) 5-4.
Torjunnat:
Lukas Bauer Tshekki 5+8+4=17,
Oskari Fälden Suomi 5+4+6=15.
Jäähyt: Tshekki 2 min, Suomi 0 min.
Erotuomarit: Joni Kokkonen ja Tommi Virkki, Suomi.
Yleisöä: 374 (loppuunmyyty)
Suomen parhaana palkittiin Riku Hakanen.
Tshekki-maaotteluiden jälkeen miesten maajoukkueen seuraava kotimaan tapahtuma on lokakuussa Kokkolassa pelattava kolmen maan turnaus.
Salibandyn MM-kisat pelataan Tampereella 5.–13.12.2026. Alkusarjan ottelut pelataan Hakametsän jäähallissa ja Kauppi Sports Centerissä ja kisat huipentuvat Nokia Arenalla ratkaistaviin mitaliotteluihin.
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
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