Tänne lähti Jokeri-pelin miljoonan euron päävoitto
13.6.2026 23:57:59 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Lotossa ei lauantaina löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi viikolla tarjolla on jo 13 miljoonaa euroa. Jokeri-pelistä löytyi miljoonan euron arvoinen päävoitto.
Tänä iltana Jokeri-pelistä osui yksi seitsemän oikein tulos, jolla voittosumma oli tasan miljoona euroa.
- Lämpimät onnittelut Raision Myllyn Prismassa miljoonan euron arvoisen rivin pelanneelle voittajalle. Toivottavasti saamme tuoreen miljonäärin juhlistamaan upeaa voittoaan Veikkauksen Miljonäärisalonkiin voittokahvien merkeissä, toivottaa Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.
Jokeri-pelistä löytyi lisäksi kaksi kappaletta 6 oikein -tuloksia, joilla molemmilla voitti 20 000 euroa. Voitot menivät kymmenen osuuden netin pelaajaporukalle, jonka laatija löytyy Heinolasta, sekä Pudasjärven Puhoskylän Lähikaupassa pelanneelle asiakkaalle.
Tämän illan Jokeri-pelin voittorivi on 2 5 7 1 8 5 4.
Loton kierroksen 24/2026 oikea rivi on 4, 9, 12, 19, 20, 22, 30 sekä lisänumero 25. Plusnumeroksi arvottiin 15.
Tämän illan Loton suurin voitto tuli 6+1-tuloksella, jolla lähti matkaan 160 971 euroa. Voitto osui lieksalaiselle nettipelaajalle.
Lauantain Milli-pelin oikea rivi on 6, 8, 19, 31, 35, 39 ja lisänumero 16. Millissä ei tänä iltana löytynyt päävoittoa, mutta pienempiä voittoja löytyi 20 463 kappaletta.
Lauantain Lomatonnin voittorivi on Kairo 21. Tonnin voittoja lähti jakoon yhdeksän kappaletta.
Loton lisäarvonnassa arvotaan kesä- ja heinäkuun ajan normaalien 100 euron voittojen lisäksi viisi kappaletta 10 000 euron voittoja joka lauantai. Tämän illan kymppitonnit matkasivat pelaajille Kajaaniin, Merikarvialle, Toivakkaan, Helsinkiin ja Kemiin.
Katso kaikki tulokset ja voitonjako
Kaikilla tämän kierroksen ei-voittaneilla riveillä voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Kesä- ja heinäkuun ajan lisäarvonnoissa on jaossa viisi kappaletta 10 000 euron voittoja normaalien 100 euron voittojen lisäksi. Lisäarvontaan voi osallistua Loton myyntipaikoissa, Veikkauksen sovelluksessa tai veikkaus.fi:ssä. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti.. Lue lisää Loton lisäarvonnasta
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