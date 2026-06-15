Kela/FPA

Eduskunta hyväksyi muutokset, jotka selkeyttävät Kelan etuuksien käsittelyä

15.6.2026 12:41:10 EEST | Kela/FPA | Tiedote

Jaa

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi)

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksia, joilla selkeytetään Kelan etuuksien käsittelyä ja yhdenmukaistetaan eri etuuksiin liittyviä menettelytapoja. Muutokset koskevat useita Kelan maksamia etuuksia.

Lakimuutokset koskevat erityisesti kuntoutusrahaa, sairausvakuutuslain mukaisia päivärahaetuuksia ja yleistukea. Muutoksilla yhdenmukaistetaan eri etuuksiin sovellettavia käytäntöjä. Uudistusten tavoitteena on selkeyttää etuuksien käsittelyä ja varmistaa, että eri etuuksissa toimitaan mahdollisimman yhdenmukaisella tavalla. Etuuksien perusteet ja määrät säilyvät ennallaan.

Yhtenäisemmät säännöt päätöksille ja maksamiselle 

Lakimuutokset täsmentävät ja yhdenmukaistavat säännöksiä siitä, miten etuuksia koskevat päätökset annetaan ja miten etuuksia maksetaan. 

Jatkossa eri etuuksissa sovelletaan aiempaa yhdenmukaisempia menettelyjä erityisesti tilanteissa, joissa asiakkaan elämäntilanne muuttuu kesken etuusjakson. Tämä helpottaa asiointia etenkin silloin, kun asiakas saa useita etuuksia samanaikaisesti tai siirtyy etuudelta toiselle.  Käytännössä esimerkiksi päätösten antamiseen ja etuuksien maksamiseen liittyvät käytännöt ovat jatkossa samankaltaisia eri etuuksissa.

Kuntoutusrahan maksukausien sääntely kevenee 

Kuntoutusrahan maksukausia koskeva yksityiskohtainen sääntely poistuu laista. Jatkossa kuntoutusrahan maksukausista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa nykyistä tarkoituksenmukaisemmat ja ennakoitavammat maksujaksot kuntoutusrahan saajille. 

Sairausvakuutuslain mukaisiin päivärahaetuuksiin täsmennyksiä 

Sairausvakuutuslain mukaisia päivärahaetuuksia koskevaan lainsäädäntöön lisätään säännöksiä päätösten antamisesta sekä siitä, miten päivärahojen maksamista voidaan tarkistaa asiakkaan tilanteen muuttuessa. 

Päivärahojen käsittely yhtenäistyy muiden etuuksien kanssa, joissa vastaavat menettelyt ovat jo käytössä.

Yleistuen sovittelua koskevaa lakitekstiä selkeytetään 

Yleistuen ja ansiotulojen yhteensovittamista koskevan lakitekstin muotoilua muutetaan niin, että laista käy aiempaa selkeämmin ilmi, miten sovitellun yleistuen määrä lasketaan. Muutos ei vaikuta yleistuen määrään. Jatkossakin ansaittu euro pienentää yleistukea 50 senttiä.  

Tavoitteena on selkeyttää etuuden määräytymistä tilanteissa, joissa henkilöllä on samanaikaisesti tuloja esimerkiksi osa-aikatyöstä. Muutos sujuvoittaa etuuskäsittelyä, mutta ei muuta etuuden perusteita.  

Yhteyshenkilöt

Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA

Mearrádusat ja reivvet oidnojit dál maiddái sámegielat áššiiddikšunbálvalusas / Miärádâsah já reeivah uáinojeh tääl meid sämikielâlii ášástâllâmpalvâlusâst / Tuʹmmstõõǥǥ da ǩeeʹrj kuâsttje ååʹn še sääʹmǩiõllsaž äʹššeemkääzzkõõzzâst15.6.2026 10:03:40 EEST | Tiedote

Kela mearrádusat ja reivvet leat dán rádjai oidnon áššehassii dušše suomagielat OmaKelas ja ruoŧagielat MittFPA:s. Dál dat oidnojit maiddái sámegielat MuKela- ja MuuKela-áššiiddikšunbálvalusas. Kela miärádâsah já reeivah láá taan räi oinum äššigâsân tuš suomâkielâlii OmaKelast já ruotâkielâlii MittFPA:st. Tääl toh uáinojeh meid sämikielâlii MuKela- já MuuKela-ášástâllâmpalvâlusâin. Kela tuʹmmstõõǥǥ da ǩeeʹrj liâ tän räjja kuâsttjam äʹššniiʹǩǩid tåʹlǩ lääʹddǩiõllsaž OmaKelast da ruõccǩiõllsaž MittFPA:st. Ååʹn tõk kuâsttje še MuKela- da MuuKela- äʹššeemkääzzkõõzzin.

Ökning av regionala skillnader i arbetsoförmåga – samtidigt ökar också diabetes och sömnapné i hela landet11.6.2026 06:00:00 EEST | Pressmeddelande

Arbetsoförmågan minskar inom befolkningen i Nyland samtidigt som arbetsoförmågan ökar på många andra håll i landet, enligt de senaste resultaten i det nationella hälsoindexet. Sjukfrekvensen å sin sida utvecklas på olika sätt inom olika sjukdomsgrupper. Exempelvis kranskärlssjukdom minskar i hela landet, medan diabetes och sömnapné ökar. Den psykiska hälsan ger fortsättningsvis orsak till oro.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye