Eduskunta hyväksyi muutokset, jotka selkeyttävät Kelan etuuksien käsittelyä
15.6.2026 12:41:10 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksia, joilla selkeytetään Kelan etuuksien käsittelyä ja yhdenmukaistetaan eri etuuksiin liittyviä menettelytapoja. Muutokset koskevat useita Kelan maksamia etuuksia.
Lakimuutokset koskevat erityisesti kuntoutusrahaa, sairausvakuutuslain mukaisia päivärahaetuuksia ja yleistukea. Muutoksilla yhdenmukaistetaan eri etuuksiin sovellettavia käytäntöjä. Uudistusten tavoitteena on selkeyttää etuuksien käsittelyä ja varmistaa, että eri etuuksissa toimitaan mahdollisimman yhdenmukaisella tavalla. Etuuksien perusteet ja määrät säilyvät ennallaan.
Yhtenäisemmät säännöt päätöksille ja maksamiselle
Lakimuutokset täsmentävät ja yhdenmukaistavat säännöksiä siitä, miten etuuksia koskevat päätökset annetaan ja miten etuuksia maksetaan.
Jatkossa eri etuuksissa sovelletaan aiempaa yhdenmukaisempia menettelyjä erityisesti tilanteissa, joissa asiakkaan elämäntilanne muuttuu kesken etuusjakson. Tämä helpottaa asiointia etenkin silloin, kun asiakas saa useita etuuksia samanaikaisesti tai siirtyy etuudelta toiselle. Käytännössä esimerkiksi päätösten antamiseen ja etuuksien maksamiseen liittyvät käytännöt ovat jatkossa samankaltaisia eri etuuksissa.
Kuntoutusrahan maksukausien sääntely kevenee
Kuntoutusrahan maksukausia koskeva yksityiskohtainen sääntely poistuu laista. Jatkossa kuntoutusrahan maksukausista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa nykyistä tarkoituksenmukaisemmat ja ennakoitavammat maksujaksot kuntoutusrahan saajille.
Sairausvakuutuslain mukaisiin päivärahaetuuksiin täsmennyksiä
Sairausvakuutuslain mukaisia päivärahaetuuksia koskevaan lainsäädäntöön lisätään säännöksiä päätösten antamisesta sekä siitä, miten päivärahojen maksamista voidaan tarkistaa asiakkaan tilanteen muuttuessa.
Päivärahojen käsittely yhtenäistyy muiden etuuksien kanssa, joissa vastaavat menettelyt ovat jo käytössä.
Yleistuen sovittelua koskevaa lakitekstiä selkeytetään
Yleistuen ja ansiotulojen yhteensovittamista koskevan lakitekstin muotoilua muutetaan niin, että laista käy aiempaa selkeämmin ilmi, miten sovitellun yleistuen määrä lasketaan. Muutos ei vaikuta yleistuen määrään. Jatkossakin ansaittu euro pienentää yleistukea 50 senttiä.
Tavoitteena on selkeyttää etuuden määräytymistä tilanteissa, joissa henkilöllä on samanaikaisesti tuloja esimerkiksi osa-aikatyöstä. Muutos sujuvoittaa etuuskäsittelyä, mutta ei muuta etuuden perusteita.
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