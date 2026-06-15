Mini-Lifti -yhteiskäyttöautot vuokrattavissa kesällä myös virka-aikana
15.6.2026 12:37:15 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupungin Mini-Lifti-yhteiskäyttöautot ovat vapaasti vuokrattavissa 12.6.–9.8.2026. Normaalisti autot on varattu kaupungin työntekijöiden käyttöön arkipäivisin klo 7.00–16.00, mutta kesälomasesongin aikana kuka tahansa voi varata Mini-Liftin myös virka-aikana.
Kaupungilla on kolme täyssähköistä automaattivaihteista Mini-Lifti-yhteiskäyttöautoa. Kesän ajan 12.6. –9.8.2026 kaksi näistä autoista on vapaasti varattavissa joka päivä mihin aikaan vuorokaudesta tahansa.
Mini-Liftit sijaitsevat Teknisen viraston parkkipaikalla osoitteessa Kirkkopuistikko 26. Autojen operoinnista vastaa Omago, joka omistaa autot ja vastaa niiden huolloista, siisteydestä, vakuutuksista ja käyttösovelluksesta. Varaukset ja autonovien avaukset hoituvat Omagon sovelluksen kautta mihin aikaan vuorokaudesta tahansa.
Helppoa ja joustavaa autoilua
Mini-Liftien latauskäytäntö on yksinkertaistunut. Kun auto palautetaan varauksen päätteeksi Teknisen viraston parkkipaikalle ja kytketään laturiin, latausta ei tarvitse erikseen aktivoida. Auton akku alkaa latautua, kun pistoke on kytketty autoon.
Yhteiskäyttöauto tuo joustavuutta liikkumiseen. Mini-Liftiä käyttämällä pääset myös kätevästi tutustumaan kaupungin lähialueisiin ja samalla säästät ympäristöä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Joukkoliikennesuunnittelija Heli Killinen, puh. +358404813689, heli.killinen@vaasa.fi
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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