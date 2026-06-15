Vaasan kaupunki - Vasa stad

Mini-Lifti -yhteiskäyttöautot vuokrattavissa kesällä myös virka-aikana

15.6.2026 12:37:15 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Vaasan kaupungin Mini-Lifti-yhteiskäyttöautot ovat vapaasti vuokrattavissa 12.6.–9.8.2026. Normaalisti autot on varattu kaupungin työntekijöiden käyttöön arkipäivisin klo 7.00–16.00, mutta kesälomasesongin aikana kuka tahansa voi varata Mini-Liftin myös virka-aikana.

Kuva: Vaasan kaupunki / Mikael Matikainen
Kuva: Vaasan kaupunki / Mikael Matikainen

Kaupungilla on kolme täyssähköistä automaattivaihteista Mini-Lifti-yhteiskäyttöautoa. Kesän ajan 12.6. –9.8.2026 kaksi näistä autoista on vapaasti varattavissa joka päivä mihin aikaan vuorokaudesta tahansa.

Mini-Liftit sijaitsevat Teknisen viraston parkkipaikalla osoitteessa Kirkkopuistikko 26. Autojen operoinnista vastaa Omago, joka omistaa autot ja vastaa niiden huolloista, siisteydestä, vakuutuksista ja käyttösovelluksesta. Varaukset ja autonovien avaukset hoituvat Omagon sovelluksen kautta mihin aikaan vuorokaudesta tahansa.

Helppoa ja joustavaa autoilua

Mini-Liftien latauskäytäntö on yksinkertaistunut. Kun auto palautetaan varauksen päätteeksi Teknisen viraston parkkipaikalle ja kytketään laturiin, latausta ei tarvitse erikseen aktivoida. Auton akku alkaa latautua, kun pistoke on kytketty autoon.

Yhteiskäyttöauto tuo joustavuutta liikkumiseen. Mini-Liftiä käyttämällä pääset myös kätevästi tutustumaan kaupungin lähialueisiin ja samalla säästät ympäristöä.

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasa

Yhteyshenkilöt

Joukkoliikennesuunnittelija Heli Killinen, puh. +358404813689, heli.killinen@vaasa.fi

Kuvat

Kuva: Vaasan kaupunki / Mikael Matikainen
Kuva: Vaasan kaupunki / Mikael Matikainen
Lataa

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye