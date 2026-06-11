Keskuskauppakamari: Persianlahden konfliktin päättyminen helpottaa maailmantalouden painetta – yritykset tarvitsevat nyt vakautta
15.6.2026 12:04:27 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote
Keskuskauppakamarin mukaan jännitteiden purkautuminen vähentää epävarmuutta etenkin energiamarkkinoilla ja globaaleissa toimitusketjuissa. Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen mukaan tilanne on kuitenkin vielä herkkä, ja tukea tarvitaan kansainväliseltä yhteisöltä vakauden palauttamiseksi. Romakkaniemi on tämän viikon Washington DC:ssä Yhdysvalloissa tapaamassa muun muassa hallinnon ja median edustajia.
“Kriisin rauhoittuminen on tärkeä askel kohti vakaampaa toimintaympäristöä yrityksille. Pitkittynyt sotatilanne lisäsi epävarmuutta, nosti kustannuksia ja heikensi investointihalukkuutta laajasti myös Euroopassa”, sanooo Romakkaniemi.
Iranin tilanteen epävarmuus Lähi-idässä on lisännyt markkinoiden hermostuneisuutta ja vaikeuttanut yritysten ennakointia. Keskuskauppakamari painottaa nyt vakauden merkitystä.
“Yritykset tarvitsevat ennen kaikkea ennustettavuutta. Nyt on olennaista, että rauhanomainen kehitys johtaa pysyvämpään vakauteen eikä tilanne enää eskaloidu uudestaan. Se on edellytys talouskasvun vahvistumiselle”, Romakkaniemi korostaa.
Keskuskauppakamari painottaa, että kansainvälisellä yhteisöllä on keskeinen rooli rauhan säilyttämisessä ja markkinaluottamuksen palauttamisessa. Erityisesti Yhdysvaltojen ennakoimattomuus voi muuttaa tilannetta nopeasti ja lisätä epävarmuutta.
“Maailmantalous on viime vuosina siirtynyt kriisistä toiseen. Siksi jokainen askel kohti pysyvämpää vakautta on yrityksille ja työllisyydelle äärimmäisen tärkeä. Yhdysvaltojen vakaudella on tässä ratkaiseva merkitys”, Romakkaniemi sanoo.
Juho Romakkaniemi on tällä viikolla Washingtonissa DC:ssä yhdessä EuroChambresin puheenjohtajien kanssa. Hän tapaa matkan aikana Yhdysvaltojen hallinnon, järjestöjen, median ja Think Tankien edustajia.
“Yhdysvaltojen tilanne on keskeinen maailmankehityksen kannalta. Parhaiten siitä saa käsityksen keskustelemalla keskeisten ihmisten kanssa”, sanoo Romakkaniemi.
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt Juho Romakkaniemeltä.
Yhteyshenkilöt
Juho RomakkaniemiToimitusjohtajaPuh:040 050 5269juho.romakkaniemi@chamber.fi
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