Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

15.6.2026 12:33:54 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 15.06.2026

Vaarallisen aineen onnettomuus, keskisuuri. Jyväskylä, Palokka.

Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin vaarallisen aineen onnettomuuteen Jyväskylässä. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen havaittiin yksittäisen kaasupullon vuotavan ulkotilassa. Pelastuslaitos sulki vuotavan nestekaasupullon venttiilin.

Kohteeseen hälytettiin seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä. Kohteessa toimi yksi pelastusyksikkö.

Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. 

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