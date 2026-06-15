Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
15.6.2026 12:33:54 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 15.06.2026
Vaarallisen aineen onnettomuus, keskisuuri. Jyväskylä, Palokka.
Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin vaarallisen aineen onnettomuuteen Jyväskylässä. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen havaittiin yksittäisen kaasupullon vuotavan ulkotilassa. Pelastuslaitos sulki vuotavan nestekaasupullon venttiilin.
Kohteeseen hälytettiin seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä. Kohteessa toimi yksi pelastusyksikkö.
Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Muuramen neuvolassa laajennetaan hyväksi todettua toimintamallia 4-vuotiaiden terveystarkastuksissa15.6.2026 12:48:39 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue laajentaa lasten 4-vuotisterveystarkastusten uuden toimintamallin kaikkiin Muuramen varhaiskasvatuksen yksiköhin elokuussa. Uudessa toimintamallissa 4-vuotiaan laajan terveystarkastuksen terveydenhoitajan toteuttama lapsen kehityksen arviointi suoritettiin neuvolan sijaan päiväkodissa.
Tekoäly auttaa tunnistamaan haavojen rakenteita15.6.2026 09:56:51 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella Sairaala Novan ihotautien yksikkö on yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston kanssa tehnyt uraauurtavaa työtä tekoälyn käytöstä haavan parantamisessa. Tutkimuksen päätutkijana toimi lääketieteen lisensiaatti Ellen Huttunen, joka nykyisin työskentelee lääkärinä Sairaala Novan sosiaali- ja terveyskeskuksessa.
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnassa 17.6. Jyväskylän keskustan ja Huhtasuon neuvolatilojen yhdistäminen12.6.2026 13:37:21 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan 17.6. pidettävän kokouksen listalla on muun muassa Huhtasuon ja keskustan neuvoloiden uusi tilaratkaisu ja Suolahdessa toimivan ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikön Kotisataman vuokrasopimuksen päättyminen.
Varsinais-Suomen hyvinvointialue auditoimaan vaativien sairauksien hoitoa10.6.2026 15:18:34 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointimenettelyssä esiin noussutta erityisen vaativien sairauksien hoidon työnjakoa tulee auditoimaan Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Auditointi on tarkoitus tehdä vuoden vaihteeseen mennessä ja auditoijana toimii onkologian erikoislääkäri, tulosryhmäjohtaja Sirkku Jyrkkiö.
Selviämisasema Jyväskylässä on avoinna ympäri vuorokauden isompien kesätapahtumien aikaan10.6.2026 14:34:20 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen Selviämisasema Jyväskylässä tarjoaa yli 18-vuotiaille päihtyneille henkilöille turvallisen ja valvotun paikan selviämiseen. Selviämisasema on nyt avoinna isompien kesätapahtumien aikaan ympäri vuorokauden, kun se normaalisti palvelee vuoden jokaisena päivänä klo 20–08.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme