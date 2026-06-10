Työvoimaviranomaisten kehitys on kulkenut eri suuntiin
15.6.2026 13:31:19 EEST | KEHA-keskus | Tiedote
Valtakunnallisen katsauksen avulla eri toimijat pystyvät mm. vertailemaan eri työllisyysalueita keskenään ja saamaan selkeä kokonaisnäkymä itseä kiinnostavan alueen tilanteesta. Katsauksessa tarkastellaan tammi-huhtikuuta 2026 ja siinä esitetyt tiedot ovat pääsääntöisesti kuukausittaisten tilastojen pohjalta laskettuja vajaita vuosikeskiarvoja.
KEHA-keskus on vuoden 2025 alusta asti vastannut työvoimapalveluiden tuloksellisuuden valtakunnallisesta ja alueellisesta seurannasta ja arvioinnista. Osana tehtävää KEHA-keskus julkaisee vuosittain laajempia asiantuntija-arvioita ja suppeampia tilastokatsauksia työvoimapalveluiden käytöstä ja toimeenpanosta.
KEHA-keskus laatii vuoden aikana useamman alueellisen tilastokatsauksen ja lakisääteisen asiantuntija-arvion jokaisesta 45 työllisyysalueesta. Asiantuntija-arviot käsitellään elinvoimakeskusten järjestämissä alueellisissa yhteistyö- ja seurantakeskusteluissa. Tilastokatsaukset lähetetään kolme kertaa vuodessa työllisyysalueille ja lisäksi KEHA-keskus julkaisee valtakunnallista vertailutietoa sisältävän valtakunnallisen katsauksen kaikkien saataville muun muassa Työmarkkinatori-sivustolla.
Nyt julkaistava valtakunnallinen tilastokatsaus pitää sisällään tietoja muun muassa:
• Työnhakijoiden, työttömien ja avoimien työpaikkojen kehityksestä
• Virtaamista työttömyyteen
• Kuntarahoitusosuuksien suuruudesta
• Ajantasaisista työllistymissuunnitelmista ja työnhakijan palveluprosessin toimeenpanosta
• Työnhakijoiden asiakastyytyväisyydestä
• Lakisääteisten aktivointipalveluiden käytöstä
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Santtu Sundvallyksikön päällikkö, arviointi ja tiedolla johtaminenPuh:0295 020 223santtu.sundvall@keha-keskus.fi
Petri SyvänenJohtava tutkijaArviointi ja tiedolla johtamisen yksikkö, KEHA-keskus
Työllisyyskatsaukset, työnvälitystilastot.
Linkit
KEHA-keskus – Valtakunnallinen asiantuntija hallinnon, digitalisaation ja työllisyyden kehittämisessä
Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on valtion asiantuntijavirasto, joka tukee työllisyyttä, kotoutumista, digitalisaatiota ja tiedolla johtamista. KEHA-keskus vastaa myös elinvoimakeskusten kehittämis- ja hallintopalveluista. Lisäksi viraston erillisyksikkönä toimii Siviilipalveluskeskus ja muita erityistehtäviä ovat esimerkiksi virastoille tarjottavat tietojärjestelmät sekä maksatukseen ja valtionapuihin liittyvät tehtävät.
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