Työvoimaviranomaisten kehitys on kulkenut eri suuntiin

KEHA-keskus on vuoden 2025 alusta asti vastannut työvoimapalveluiden tuloksellisuuden valtakunnallisesta ja alueellisesta seurannasta ja arvioinnista. Osana tehtävää KEHA-keskus julkaisee vuosittain laajempia asiantuntija-arvioita ja suppeampia tilastokatsauksia työvoimapalveluiden käytöstä ja toimeenpanosta.

KEHA-keskus laatii vuoden aikana useamman alueellisen tilastokatsauksen ja lakisääteisen asiantuntija-arvion jokaisesta 45 työllisyysalueesta. Asiantuntija-arviot käsitellään elinvoimakeskusten järjestämissä alueellisissa yhteistyö- ja seurantakeskusteluissa. Tilastokatsaukset lähetetään kolme kertaa vuodessa työllisyysalueille ja lisäksi KEHA-keskus julkaisee valtakunnallista vertailutietoa sisältävän valtakunnallisen katsauksen kaikkien saataville muun muassa Työmarkkinatori-sivustolla.

Nyt julkaistava valtakunnallinen tilastokatsaus pitää sisällään tietoja muun muassa:



• Työnhakijoiden, työttömien ja avoimien työpaikkojen kehityksestä

• Virtaamista työttömyyteen

• Kuntarahoitusosuuksien suuruudesta

• Ajantasaisista työllistymissuunnitelmista ja työnhakijan palveluprosessin toimeenpanosta

• Työnhakijoiden asiakastyytyväisyydestä

• Lakisääteisten aktivointipalveluiden käytöstä