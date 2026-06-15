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Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt laskivat 22 prosenttia

16.6.2026 09:15:18 EEST | HSY | Tiedote

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Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt vähenivät viime vuonna noin 22 prosenttia edellisvuodesta, kertoo HSY:n julkaisema päästöseuranta. Kaukolämmön päästöt lähes puolittuivat, koska fossiilisten polttoaineiden käyttö vähentyi huomattavasti.

Ilmakuva kerrostaloista. Ympärillä näkyy puita.
Kaukolämpösektorin kasvihuonekaasupäästöt vähenivät viime vuonna lähes puoleen. Lämpöpumput, biopolttoaineet ja muut vähäpäästöisemmät polttoaineet ovat korvanneet yhä enemmän fossiilisia polttoaineita, kuten kivihiiltä. HSY / Jussi Rekiaho

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY laskee vuosittain pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt. Vuonna 2025 seudun kasvihuonekaasupäästöt laskivat noin 22 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ja olivat yhteensä noin 2,5 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Päästöt pienenivät kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa. Asukasta kohden päästöt olivat enää noin 1,9 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia.

Kaukolämmön kasvihuonekaasupäästöt vähenivät lähes puoleen

Kaukolämmöntuotannon kasvihuonekaasupäästöt vähenivät viime vuonna 49 prosenttia edellisvuodesta.

”Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt vähenivät erityisesti sen vuoksi, että kivihiilen ja muiden fossiilisten polttoaineiden käyttö väheni huomattavasti kaukolämmön tuotannossa. Lämpöpumppujen, sähkökattiloiden ja biopolttoaineiden käyttö puolestaan kasvoi", kertoo HSY:n ilmastoasiantuntija Tiina Haaspuro.

Lämpöpumppujen, sähkökattiloiden ja biopolttoaineiden osuus kaukolämmöntuotannossa on yhteensä jo 68 prosenttia. Vuonna 2024 niiden osuus oli vielä hieman alle puolet.

Kasvihuonekaasupäästöjä syntyy eniten liikenteestä

Liikenteen päästöt olivat vuonna 2025 yhteensä noin 1,1 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Tästä tieliikenteen osuus oli noin 88 prosenttia. 

Liikenteen päästöt kääntyivät viime vuonna hienoiseen laskuun ja vähenivät edellisvuodesta noin seitsemän prosenttia. Tämä johtui pääosin polttoaineiden bio-osuuden kasvusta ja polttoaineiden kulutuksen pienenemisestä. Linja-autojen päästöt vähenivät muuta tieliikennettä enemmän, koska sähköbussien osuus kasvoi entisestään HSL-liikenteessä. 

Kun kaukolämmön tuotannon päästöt ovat laskeneet voimakkaasti muutaman viime vuoden aikana, on liikenteestä tullut nyt suhteellisesti suurin yksittäinen päästösektori.

Myös sähköä tuotetaan yhä vähäpäästöisemmin

Myös sähkönkulutuksen kasvihuonekaasupäästöt ovat laskussa kulutuksen kasvusta huolimatta. 

”Sähkökulutuksen päästöt vähenivät pääkaupunkiseudulla noin kaksi prosenttia, vaikka sähkökulutus kasvoi noin 11 prosenttia. Syynä tähän on se, että sähköä tuotetaan yhä vähäpäästöisemmin. Esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoiman osuudet ovat kasvaneet sähköntuotannossa”, Haaspuro kertoo.

HSY laskee pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt alueella tapahtuvaan kulutukseen perustuen. Laskennassa ei huomioida kulutushyödykkeiden, kuten ruuan tai rakennustuotteiden, välillisiä päästöjä.

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2025 (suluissa muutos edellisvuoteen)

Vantaalla kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen on ollut muita kuntia maltillisempaa, mikä johtuu erilaisesta kaukolämmön tuotantorakenteesta. Vantaalla pääasiallisena polttoaineena käytetään jätettä, jonka päästökerroin on biopolttoaineita korkeampi.

  • Helsinki 1,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (- 29 %)
  • Espoo 0,55 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (- 23 %)
  • Vantaa 0,75 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (- 5 %)
  • Kauniainen 0,02 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (- 21 %).


Lisätietoa:

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Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt 1990 ja 2000–2025.

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