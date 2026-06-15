Vihreiden Fatim Diarra: Rydmanin resepti vähemmistöjen hiljentämiseen ei ole kielto, vaan rahoituksen vieminen

– Vähemmistöjärjestöt eivät ole syntyneet tyhjästä – ne ovat olemassa siksi, että yhteiskunta ei ole kohdellut kaikkia yhdenvertaisesti. Kun avustuksia rajataan järjestöiltä, jotka tekevät työtä etnisten vähemmistöjen sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen parissa, kyse ei ole vain budjettiteknisestä päätöksestä. Kyse on siitä, kenellä on mahdollisuus tulla kuulluksi ja kenellä ei, Diarra sanoo.

STEA-avustukset laskevat ensi vuonna 190 miljoonaan euroon, mikä on kolmannes vähemmän kuin tänä vuonna. Diarran mukaan linjaus kohdistuu juuri niihin järjestöihin, jotka tarjoavat tukea, neuvontaa ja yhteisöä niille, jotka eivät muuten pääse päätöksentekoon.

– Demokratia ei vahvistu sillä, että kriittisiä tai vähemmistöjen ääniä vaiennetaan taloudellisesti. Vahva demokratia kestää erilaisia ääniä ja turvaa myös niiden toimintaedellytykset, jotka eivät kuulu enemmistöön, Diarra toteaa.

Kokoomuksen kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen kommentoi viestipalvelu X:ssä, että järjestöjen hakukriteerit päätetään yhdessä ja esitettyjä kriteereitä ei hänen mukaansa voi hyväksyä.

– Kritiikkiä kuuluu myös hallituksen sisältä. Pääministeri Petteri Orpon pitää nyt vastata, että mikä on hallituksen kanta tähän avustuskriteerien muutokseen. Päätös on ehdottomasti uudelleenarvioitava ja pääministerin näytettävä kuka hallitusta johtaa, Diarra päättää.