Osittaista hoitorahaa voi nyt hakea syksylle 2026
16.6.2026 09:30:00 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi).
Kela maksaa osittaista hoitorahaa 1. ja 2. luokalla olevan lapsen vanhemmalle, joka on sopinut työnantajansa kanssa lyhemmästä työajasta lapsen hoidon vuoksi. Joissain tapauksissa osittaista hoitorahaa voi saada myös, kun lapsi osallistuu esiopetukseen tai on 3. luokalla.
Monessa perheessä lapsi aloittaa syksyllä koulutaipaleensa. Vanhempi voi saada osittaista hoitorahaa, jos hänen työaikansa on lapsen hoidon vuoksi 1–30 tuntia viikossa. Työaikaan lasketaan mukaan kaikki työtunnit, jotka tehdään työsuhteissa, toimeksiantosopimuksella ja yrittäjänä.
Lyhyemmästä työajasta sovitaan työnantajan kanssa
Vanhempi voi saada osittaista hoitorahaa, jos hän on sopinut työantajansa kanssa, että hänen työaikansa on lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia viikossa. Osittaista hoitorahaa hakevan täytyy työskennellä kaikkina niinä viikkoina, joilta hakee osittaista hoitorahaa. Osittaiseen hoitorahaan ei ole oikeutta, jos ei työskentele viikoittain. Osittaista hoitorahaa ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta. Tukijakson ei tarvitse alkaa kalenterikuukauden alusta.
Vanhempi voi sopia työnantajan kanssa myös jäämisestä osittaiselle hoitovapaalle, mutta osittaista hoitorahaa voi saada, vaikka ei olisi hoitovapaalla. Vapaasta täytyy sopia vähintään 2 kuukautta ennen sen alkamista.
Osittaista hoitorahaa maksetaan elokuusta alkaen
Kela voi maksaa osittaista hoitorahaa 1.8. alkaen sinä vuonna, kun lapsi aloittaa koulun. Vanhempi voi saada osittaista hoitorahaa, kunnes lapsen 2. kouluvuosi päättyy eli 31.7. asti.
Osittaista hoitorahaa voi saada myös lapsen esiopetuksen ajalta 1.8. alkaen, jos lapsella on päätös varhennetusta oppivelvollisuudesta tai jos lapsi on aloittamassa koulun vuotta myöhemmin kuin tavallisesti. Osittaista hoitorahaa maksetaan kuitenkin vain siltä esikouluvuodelta, jolloin lapsi on oppivelvollinen.
Lisäksi osittaista hoitorahaa voidaan maksaa perusopetuksen 3. lukuvuoden loppuun eli 31.7. asti, jos lapsella on päätös siitä, että hänen opetuksensa järjestetään tukitoimien avulla lapsen vamman, sairauden tai toimintakyvyn rajoitteen vuoksi.
Osittainen hoitoraha on 108,15 e/kk, ja siitä maksetaan veroa. Osittaista hoitorahaa maksetaan samalle vanhemmalle kerralla vain yhdestä lapsesta, vaikka perheessä olisi useampi tukeen oikeuttava lapsi.
Molemmat vanhemmat voivat saada osittaista hoitorahaa yhtä aikaa, kunhan he hoitavat lasta eri aikoina. Osittaista hoitorahaa voi saada myös etävanhempi.
Muuttuvat tilanteet vaikuttavat osittaiseen hoitorahaan
Osittaista hoitorahaa voi saada myös silloin, jos saa samaan aikaan yksityisen hoidon tukea tai jos lapsi on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
Osittaista hoitorahaa ei voi saada, jos
- on poissa työstä yhtäjaksoisesti yli 4 viikkoa palkallisella vapaalla, sairauslomalla, lakossa tai lomautettuna
- jää työkyvyttömäksi
- saa osasairauspäivärahaa
- saa kotihoidon tukea ja hoitaa lasta itse
- saa vanhempainpäivärahaa samaan aikaan
- saa joustavaa hoitorahaa. Toinen vanhemmista voi kuitenkin saada samaan aikaan joustavaa hoitorahaa toisesta lapsesta.
- on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi.
Osittaista hoitorahaa voi hakea myös jälkikäteen, ja sitä voi saada takautuvasti 6 kuukaudelta. Osittaista hoitorahaa ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta.
Lisätietoa
Osittainen hoitoraha (kela.fi)
Yhteyshenkilöt
Elina SandfallJuristiKelaPuh:050 323 9227elina.sandfall@kela.fi
Anna-Karin RönnSuunnittelijaKelaPuh:050 556 6898anna-karin.ronn@kela.fi
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