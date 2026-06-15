Vaasan kaupunki - Vasa stad

Katuvalot sammutettu jälleen kesäksi

15.6.2026 16:39:53 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Katuvalot sammutetaan Vaasassa 1.6.–31.7. väliseksi ajaksi. Vain kaupungin ydinkeskustassa katuvalot palavat myös kesäaikaan.

Kuva: Vaasan kaupunki / Noora Roine-Rauhala
Kuva: Vaasan kaupunki / Noora Roine-Rauhala

Valot saattavat kesälläkin palaa hetkittäin huoltotöiden vuoksi arkipäivisin sekä valaisimien ja kaapeleiden kosteuden poiston vuoksi satunnaisesti myös viikonloppuisin. 

Katuvalot sammutetaan luonto- ja säästösyistä

Katuvalojen kesäaikainen sammutus on samalla osa Vaasan Green Leaf 2026 -vuotta, joka korostaa kaupungin ympäristötekoja. Katuvalojen sammuttaminen pienentää energiankulutusta arviolta noin 60 omakotitalon vuotuisen sähkönkulutuksen verran ja samalla säästyy rahaa. Myös hiilidioksidipäästöt vähenevät. 

Katuvalot sammuttamalla hyönteisten, pölyttäjien ja muiden lajien häiriöt vähenevät ja luontokatoa ehkäistään. Lisäksi valosaaste vähenee ja ympäristö on luonnollisempi. 

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Sähköteknikko Harri Heino, puh. +358405863001, harri.heino@vaasa.fi

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

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