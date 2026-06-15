Katuvalot sammutettu jälleen kesäksi
15.6.2026 16:39:53 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Katuvalot sammutetaan Vaasassa 1.6.–31.7. väliseksi ajaksi. Vain kaupungin ydinkeskustassa katuvalot palavat myös kesäaikaan.
Valot saattavat kesälläkin palaa hetkittäin huoltotöiden vuoksi arkipäivisin sekä valaisimien ja kaapeleiden kosteuden poiston vuoksi satunnaisesti myös viikonloppuisin.
Katuvalot sammutetaan luonto- ja säästösyistä
Katuvalojen kesäaikainen sammutus on samalla osa Vaasan Green Leaf 2026 -vuotta, joka korostaa kaupungin ympäristötekoja. Katuvalojen sammuttaminen pienentää energiankulutusta arviolta noin 60 omakotitalon vuotuisen sähkönkulutuksen verran ja samalla säästyy rahaa. Myös hiilidioksidipäästöt vähenevät.
Katuvalot sammuttamalla hyönteisten, pölyttäjien ja muiden lajien häiriöt vähenevät ja luontokatoa ehkäistään. Lisäksi valosaaste vähenee ja ympäristö on luonnollisempi.
Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.
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Yhteyshenkilöt
Sähköteknikko Harri Heino, puh. +358405863001, harri.heino@vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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