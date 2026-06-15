SDP:n Paula Werning: Rydman käy ideologista sotaa järjestöjä vastaan

– Rydmanin toiminta on hämmästyttävää. Hallitus leikkaa sosiaali- ja terveysjärjestöiltä jo valmiiksi 84 miljoonaa euroa, mutta ministerille ei näytä riittävän sekään. Nyt hän näyttää käyttävän leikkauksia välineenä toteuttaakseen omaa ideologista projektiaan järjestökentän uudelleenmuokkaamiseksi, Werning kritisoi.

Ministeri Rydman on esittänyt, että jatkossa avustuksia ei myönnettäisi esimerkiksi järjestöjen vaikuttamistyöhön, useille keskusjärjestöille tai monille erityisryhmiä tukeville toimijoille.

– Rydman ei ainoastaan leikkaa järjestöiltä rahaa. Hän pyrkii päättämään, mitkä järjestöt ovat hänen mielestään hyväksyttäviä ja mitkä eivät. Se on vallankäyttöä, joka ei kuulu yhden ministerin käsiin, Werning sanoo.

Werning pitää poikkeuksellisena sitä, että myös kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen on julkisesti ilmoittanut, ettei Rydmanin esitystä ole käsitelty yhdessä hallituksen kesken eikä sitä voida hyväksyä tällaisenaan.

– Ikosen ulostulo kertoo kaiken olennaisen. Jos hallituksen ministeri joutuu julkisesti ilmoittamaan, ettei hyväksy toisen ministerin linjauksia, kyse ei ole enää normaalista valmistelusta vaan hallituksen sisäisestä epäluottamuksesta, Werning toteaa.

– Kysymys kuuluu, puhuuko Rydman hallituksen vai ainoastaan itsensä puolesta. Pääministeri Orpon on nyt vastattava tähän suoraan, Werning vaatii.

Werningin mukaan järjestöjen vaikuttamistyön rajaaminen avustusten ulkopuolelle osoittaa heikkoa ymmärrystä siitä, miten suomalainen kansalaisyhteiskunta toimii.

– Potilasjärjestöt, vammaisjärjestöt, omaishoitajien järjestöt ja monet muut tekevät vaikuttamistyötä juuri siksi, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ääni kuuluisi päätöksenteossa. Rydmanin mallissa nämä äänet halutaan vaientaa samaan aikaan, kun niiden rahoitusta leikataan, Werning sanoo.

Werningin mukaan kyse ei enää näytä pelkästään säästötoimelta.

– Tämä alkaa näyttää ministeri Rydmanin poliittiselta operaatiolta, jossa järjestöjen arvoa mitataan niiden ideologisen sopivuuden eikä yhteiskunnallisen merkityksen perusteella. Se on vaarallinen tie suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle, Werning painottaa.

– Hallituksen on nyt päätettävä, puolustaako se järjestöjen tekemää korvaamatonta työtä vai antaako se yhden ministerin käyttää avustusjärjestelmää ideologisen vallankäytön välineenä, Werning päättää.