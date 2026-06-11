Johanna Holmströmin rikossarja myytiin ulkomaille jo ennen sen ilmestymistä – Karhunkaatajat on romaani Kainuun metsistä, ihmismielen pimeistä puolista ja vaietuista rikoksista
16.6.2026 09:30:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Johanna Holmströmin rikossarjan toinen osa Karhunkaatajat vie lukijan Kainuun metsiin, kostoon ja rajaseudun poliisien arkeen. Sarjan molempien osien oikeudet myytiin Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan jo ennen niiden ilmestymistä, ja mm. Solsidan-sarjasta tuttu ruotsalainen tuotantoyhtiö FLX on hankkinut oikeudet sarjan tv-tuotantoon.
Kuhmolaisesta metsästä löytyy kammottavalla tavalla tapettu karhu. Samaan aikaan teini-ikäinen Jenna katoaa kotoaan, ja pelko laskeutuu Kuhmoon.
Paikallispoliisi Minna Salminen kollegoineen tutkii rikoksia, joiden ei kaiken järjen mukaan pitäisi liittyä toisiinsa lainkaan mutta joihin kietoutuu pienen paikkakunnan mennyt ja nykyisyys. Menneisyys piinaa myös Minnaa, joka tasapainoilee perhearjen, rankan työn ja kiellettyjen tunteiden välillä.
Jenna on löydettävä ennen kuin on liian myöhäistä. Ennen kuin metsän pimeyttäkin pahemmat voimat tuhoavat kaiken.
"Olen ensimmäisestä kirjastani lähtien ollut kiinnostunut ihmismielen pimeästä puolesta ja tutkinut sitä sekä novelleissani että romaaneissani. Jännitys- ja rikoskirjallisuus genrenä sopii tähän täydellisesti, sillä missä ihminen ajautuu epätoivoisiin tekoihin niin selkeästi kuin lain laitapuolella?" Johanna Holmström kuvailee.
"Minulla on samanikäinen tytär kuin Jenna, ja olen kirjaa kirjoittaessani miettinyt paljon sitä, jos hän yhtenä iltana ei tulisikaan kotiin. Karhunkaatajissa on lukuisia ajankohtaisia, vakavia aiheita kuten grooming, susi- ja karhunmetsästys, luontopolitiikka ja perheväkivalta."
"Jännityssarjani on saanut upean vastaanoton muissa Pohjoismaissa, ja olenkin todella innoissani siitä, että Kuhmo pääsee näin myös Suomen ulkopuolella kartalle! Toivon, että turistit löytävät Kuhmon ja rakastuvat siihen niin kuin minäkin rakastuin."
Johanna Holmström on suomenruotsalainen kirjailija, jonka novellikokoelma Selkounien käsikirja (2022) oli Runeberg-ehdokas, ja ylistetystä Sielujen saari -romaanista tehtiin samana vuonna näytelmäsovitus. Karhunkaatajat jatkaa Suden lapset -romaanin aloittamaa Villipedot-sarjaa. Sarjan Ruotsin-kustantaja on Albert Bonniers Förlag. Norjassa kirjasarjaa kustantaa Bonnier Norsk Forlag ja Tanskassa Gutkind. Ruotsalainen tuotantoyhtiö FLX, mm. suositun Solsidan-sarjan luoja, on hankkinut oikeudet kirjoihin perustuvaan tv-sarjaan.
Karhunkaatajat julkaistaan 25.6.2026.
Kirjan on suomentanut Hanna Arvola. Äänikirjan lukee Satu Paavola.
Haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset medialle: jenni.heiti@otava.fi
Painetut ja sähköiset arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
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Yhteyshenkilöt
Jenni HeitiMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Kotimainen kaunokirjallisuus
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