SDP:n Krista Kiuru: Hallituksen puututtava Rydmanin toimintaan – sote-järjestöjä ei saa vaientaa ministerin yksipuolisilla päätöksillä
15.6.2026 18:41:15 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru vaatii hallitusta ottamaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuslinjaukset välittömästi yhteiseen käsittelyyn sen jälkeen, kun kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen arvosteli julkisesti sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin esittämiä uusia STEA-avustusten myöntämiskriteereitä.
– Anna-Kaisa Ikonen on aivan oikeassa. Näin merkittäviä linjauksia ei voi tehdä yhden ministerin päätöksellä. Hallituksen tulee yhdessä linjata, miten 84 miljoonan euron leikkaukset sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksiin toteutetaan, kansanedustaja Kiuru sanoo.
Hallitus on päättänyt leikata ensi vuonna sote-järjestöjen rahoituksesta noin kolmanneksen. Samalla Rydman on esittänyt uusia avustuskriteerejä, jotka kohdistuisivat muun muassa keskusjärjestöihin, vaikuttamistyöhön sekä tiettyjen väestöryhmien parissa toimiviin järjestöihin.
Kiurun mukaan ministeri Rydmanin ulostulo antaa harhaanjohtavan kuvan siitä, että valtavat säästöt voitaisiin kerätä muutamien järjestöryhmien rahoitusta karsimalla.
– Kun hallitus on päätynyt leikkaamaan aikaisempien säästöjen lisäksi kolmanneksen lisää, on selvää, ettei tarvittavia säästöjä saada aikaan pelkästään leikkaamalla keskusjärjestöiltä, maahanmuuttajajärjestöiltä tai sateenkaarijärjestöiltä. Ne muodostavat vain pienen osan kokonaisuudesta, Kiuru korostaa.
– Siksi Rydmanin puheet siitä, ettei kohtaavasta työstä leikata, eivät yksinkertaisesti kestä tarkastelua. Jos hallitus toteuttaa päättämänsä leikkaukset, vaikutukset ulottuvat väistämättä myös ihmisten arjessa näkyvään tukeen, neuvontaan, vertaistoimintaan ja muuhun järjestöjen tekemään työhön, Kiuru painottaa.
Kiuru pitää vakavana myös sitä, että hallituksen sisältä joudutaan julkisesti huomauttamaan valmistelun puutteista. Hallituksen on nyt annettava selkeä vastaus siihen, ovatko Rydmanin linjaukset koko hallituksen vai ainoastaan yhden ministerin poliittinen projekti.
– Ikosen viesti kertoo, ettei hallituksessa ole yhteistä näkemystä siitä, miten järjestöihin kohdistuvat leikkaukset toteutetaan. Siksi tuen täysin sitä, että Ikonen pysäyttää tämän valmistelun ja vaatii kaikki hallituspuolueet saman pöydän ääreen. Näin suuria päätöksiä ei voida tehdä yhden ministerin ideologisten mieltymysten perusteella, eikä hallituksen ei pidä sallia sitä, että yksi ministeri käyttää järjestöavustuksia ideologisena aseena omien poliittisten tavoitteidensa ajamiseen, Kiuru sanoo.
Kiurun mukaan järjestöjen toiminta on entistä tärkeämpää tilanteessa, jossa hyvinvointialueet kamppailevat talouspaineiden kanssa ja palveluja karsitaan.
– Sote-järjestöt täydentävät julkisia palveluja, tukevat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä ja tuovat heidän äänensä päätöksentekoon. Hallituksen pitäisi vahvistaa tätä työtä, ei heikentää sitä. Nyt pääministeri Orpon on kerrottava, ovatko Rydmanin linjaukset koko hallituksen kanta vai eivät, Kiuru toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Krista KiuruSosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja
Eduskunta-avustaja Petteri Nurmi puh. 050 339 4365, petteri.nurmi@eduskunta.fi
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