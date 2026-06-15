Ex-ympäristöministeri Mikkonen kehottaa hallitusta toimiin itärajan vihreän vallihaudan rakentamiseen – väläyttää myös uutta Taisteleva METSO -rahastoa
15.6.2026 19:17:29 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Ympäristöministeriön ja puolustusministeriön työryhmä, joka tarkasteli elinympäristön ennallistamisen ja maanpuolustuksen yhteensovittamista, julkaisi tänään raporttinsa. Sen mukaan ennallistamisen ja maanpuolustuksen yhteishyödyt ovat merkittäviä.
Erityisesti soiden ennallistamisella on maanpuolustuksellista merkitystä itäisessä ja pohjoisessa Suomessa. Tämän lisäksi metsäpeitteiset alueet sekä tarjoavat suojaa että vaikeuttavat vihollisen kulkemista.
Työryhmän mukaan itäisessä ja pohjoisessa Suomessa suopinta-alaa, jonka ennallistamisesta olisi maanpuolustuksellista hyötyä, arvioidaan olevan vähintään 180 000 hehtaaria. Pääosa tästä on valtion mailla.
– Ennallistamistoimien kohdentaminen hukkaojitetuille soille ja entisille turvetuotantoalueille on erinomainen esimerkki siitä, kuinka samanaikaisesti voidaan edistää monia erilaisia tavoitteita. Yhtäaikaan edistetään luonnon elpymistä ja luontokadon elpymistä, lisätään maanpuolustuksellista hyötyä luomalla luontaisia etenemisesteitä sekä synnytetään työpaikkoja Itä-Suomeen, iloitsee vihreiden joensuulainen kansanedustaja Krista Mikkonen.
Mikkonen kannustaa ministeriöitä ripeään toimeenpanoon. Maanpuolustuksen ja ennallistamisen yhteensovittaminen on hänen mukaansa herättänyt vahvaa kiinnostusta niin yksityisissä rahoittajissa kuin yksityisissä metsänomistajissa.
– Rahoitusta on perusteltua hakea myös EU:sta, edistäähän työ sekä Unionille tärkeää luonnon ennallistamista että puolustuksen vahvistamista. Olisikin syytä perustaa puolustushallinnon alle oma rahastonsa ennallistamistyön ja mahdollisten aluehankintojen rahottamiseksi. Sen voisi nimetä vaikka “Taistelevaksi METSOksi” nykyisen suuren suosion saaneen METSO-metsiensuojeluohjelman innoittamana, Mikkonen maalailee.
Lisäksi on hänen mukaansa tärkeää siirtyä heti suunnittelusta toimeenpanoon ympäristö- ja puolustushallinnon yhteistyössä. Ensimmäiset ennallistamispilotit tulee saada käyntiin jo tänä kesänä.
– Soiden ennallistamisen lisäksi on tärkeä kiinnittää huomioita raja-alueiden metsien peitteisyyteen. Ukrainan sotakokemukset ovat tuoneet esille vettyneiden alueiden ohella vanhojen, erirakenteisten ja peittävien metsien tärkeän merkityksen maanpuolustukselle. Myös tämä on syytä huomioida tehtäessä metsien suojeluun ja metsänhoitoon liittyviä päätöksiä, Mikkonen muistuttaa.
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Yhteyshenkilöt
Krista MikkonenKansanedustajaPuh:044 262 7881krista.mikkonen@eduskunta.fi
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