Ex-ympäristöministeri Mikkonen kehottaa hallitusta toimiin itärajan vihreän vallihaudan rakentamiseen – väläyttää myös uutta Taisteleva METSO -rahastoa

Vihreiden Holopainen ja Hopsu vaativat: Rydmanin identiteettipoliittiset leikkausesitykset järjestöiltä pitää kuopata 15.6.2026 15:00:39 EEST | Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriön julkistamat uudet STEA-avustusten myöntökriteerit uhkaavat sulkea rahoituksen ulkopuolelle järjestöjä, jotka tekevät työtä esimerkiksi yhdenvertaisuuden, vähemmistöjen oikeuksien ja kotoutumisen edistämiseksi. Vihreiden kansanedustajat Mari Holopainen ja Inka Hopsu pitävät linjausta vakavana iskuna kansalaisyhteiskunnalle ja yhtyvät kuntaministeri Anna-Kaisa Ikosen kritiikkiin siitä, ettei ministeri Wille Rydmanin esittämiä linjauksia ole käsitelty hallituksen sisällä yhdessä.