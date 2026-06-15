Aluevaltuusto valitsi Teemu-Taavetti Toivosen pelastusjohtajaksi
15.6.2026 23:02:59 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan aluevaltuusto valitsi maanantaina pelastusjohtajaksi Teemu-Taavetti Toivosen. Valtuusto hyväksyi myös muun muassa viime vuoden tilinpäätöksen, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisohjelman sekä vuosien 2027–2030 investointisuunnitelman. Lainanottovaltuuden muuttamiseksi päätettiin aloittaa neuvottelut valtion kanssa.
Teemu-Taavetti Toivonen sai virkavaalissa 57 ääntä. Hänen lisäkseen Mira Leinonen sai 22 ääntä. Toivonen on toiminut Pirkanmaalla muun muassa pelastusjohtajan viransijaisena ja pelastuspäällikkönä. Pelastusalan tutkintojen lisäksi Toivonen on hallintotieteen maisteri.
-Olen erittäin kiitollinen minulle osoitetusta luottamuksesta pelastusjohtajan tehtävään. Toimintaympäristö on muutoksessa paikallisesti ja globaalisti. Tehtäväni on huolehtia siitä, että meillä on parhaat mahdolliset edellytykset vastata tulevaisuuden haasteisiin. Tarvitsemme jatkossakin koko Pirkanmaan kattavan palveluverkon ja vahvan sopimuspalokuntien verkoston, Teemu-Taavetti Toivonen sanoi kiittäessään aluevaltuustoa kokouksessa.
Pelastusjohtaja toimii hyvinvointialueen pelastus- ja ensihoitopalvelujen tehtäväalueen johtajana. Virka tuli avoimeksi, kun edellinen viranhaltija Mika Kontio valittiin keväällä konsernijohtajaksi.
Investointisuunnitelmat ja strategiset ohjelmat hyväksyttiin
Valtuusto hyväksyi maanantain kokouksessaan muutoksia investointisuunnitelmaan vuosille 2026–2029 sekä kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan. Lisäksi aluevaltuusto hyväksyi investointisuunnitelman vuosille 2027–2030 ja päätti aloittaa neuvottelut valtiovarainministeriön kanssa lainanottovaltuuden muuttamiseksi. Suunnitelma sisältää muun muassa Hatanpään sairaalan ostamisen ja Koukkuniemen yksiköiden ostamisen sekä peruskorjaustarpeet. Valtuusto lähettää investointisuunnitelmaa koskevan esityksen sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön käsiteltäväksi lainanottovaltuuden muutoksen jälkeen. Päätös kiinteistöjen kaupasta tehdään aluevaltuustossa erikseen.
Maanantaina hyväksyttiin myös hankintaohjelma, johon aluevaltuusto lisäsi yksimielisesti näkökohtia hankintojen jakamisesta osiin, markkinoiden keskittymisestä sekä yhteiskehittämisestä.
Niin ikään hyväksyttiin asiakaskokemuksen ja osallisuuden ohjelma sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisohjelma (Lanupe2035), jolla uudistetaan lasten, nuorten ja perheiden palveluja asiakaslähtöisemmäksi ja vaikuttavammaksi kokonaisuudeksi. Valtuusto hyväksyi kehittämisohjelmaan muutoksia, jotka koskevat nuorisotyöntekijöiden yhteistyötä, moniammatillisuutta, lyhytpsykoterapiaa, seksuaaliterveyttä ja seksuaalista häirintää, maahan muuttajien erityistarpeita sekä vähemmistöihin kuuluvien erityistarpeita.
Aluevaltuusto hyväksyi lisäksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä alueellisen neuvolasuunnitelman.
Aluevaltuusto keskusteli pitkään myös tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomuksesta ja aloitevastauksesta, joka koski Pride-aatteen mainostamista. Aloitevastauksen palautuksesta äänestettiin mutta valmisteltu aloite kuitenkin lopulta merkittiin tiedoksi.
Yhteyshenkilöt
Andersson JariAluevaltuuston puheenjohtajaPuh:050 3381609jari.andersson@pirha.fi
Erhola MarinaHyvinvointialuejohtaja, yhteydenotot assistentti Heidi Moksénin kauttaPuh:044 4729908marina.erhola@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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