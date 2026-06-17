Kutsu: Kela SuomiAreenassa: Suuri sosiaaliturvakeskustelu – valinnat 2030-luvulle

Kela tuo SuomiAreenan Puuvilla-lavalle sosiaaliturvan tulevaisuuden keskeiset kysymykset ja kutsuu päättäjät ja asiantuntijat etsimään niihin ratkaisuja. Keskustelussa tarkastellaan suuria ilmiöitä, ajankohtaisia uudistustarpeita ja sitä, miksi muutoksia tarvitaan juuri nyt.

Sosiaaliturvan tulevaisuuden suuntia ruotivat keskustelussa Sosten erityisasiantuntija Anna Järvinen, kansanedustaja Mia Laiho (kok.), Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen, kansanedustaja Matias Mäkynen (sd.) sekä YTHS:n toimitusjohtaja Annika Saarikko. Kelan hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola pitää tilaisuuden päätöspuheenvuoron. Keskustelun juontaa Marika Ahonen.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, eikä siihen tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Keskustelun striimiä voi seurata MTV:n Katsomossa, ja tallenne jää katsottavaksi tapahtuman jälkeen.

Lämpimästi tervetuloa!

Aika: Keskiviikkona 24.6. klo 11–11.45.

Paikka: Puuvillan lava, Pori (ostoskeskus Puuvilla). Lavakeskustelun striimiä voi seurata MTV Katsomo –verkkopalvelussa.

Lisätietoa

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Suuri sosiaaliturvakeskustelu – Sosiaaliturvan seuraavat siirrot 2030-luvulle - SuomiAreena