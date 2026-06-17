Kutsu: Kela SuomiAreenassa: Suuri sosiaaliturvakeskustelu – valinnat 2030-luvulle
17.6.2026 09:05:11 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Sosiaaliturva koskettaa meitä kaikkia: neljä viidestä suomalaisesta saa vuosittain jotain Kelan etuutta. Mihin suuntaan sosiaaliturvaa tulisi viedä seuraavalla hallituskaudella?
Kela tuo SuomiAreenan Puuvilla-lavalle sosiaaliturvan tulevaisuuden keskeiset kysymykset ja kutsuu päättäjät ja asiantuntijat etsimään niihin ratkaisuja. Keskustelussa tarkastellaan suuria ilmiöitä, ajankohtaisia uudistustarpeita ja sitä, miksi muutoksia tarvitaan juuri nyt.
Sosiaaliturvan tulevaisuuden suuntia ruotivat keskustelussa Sosten erityisasiantuntija Anna Järvinen, kansanedustaja Mia Laiho (kok.), Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen, kansanedustaja Matias Mäkynen (sd.) sekä YTHS:n toimitusjohtaja Annika Saarikko. Kelan hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola pitää tilaisuuden päätöspuheenvuoron. Keskustelun juontaa Marika Ahonen.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy, eikä siihen tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Keskustelun striimiä voi seurata MTV:n Katsomossa, ja tallenne jää katsottavaksi tapahtuman jälkeen.
Lämpimästi tervetuloa!
Aika: Keskiviikkona 24.6. klo 11–11.45.
Paikka: Puuvillan lava, Pori (ostoskeskus Puuvilla). Lavakeskustelun striimiä voi seurata MTV Katsomo –verkkopalvelussa.
Lisätietoa
Kelan ehdotuksia lainsäädännön kehittämiseksi hallituskaudella 2027–2031 | Tietoa Kelasta | Kela
Suuri sosiaaliturvakeskustelu – Sosiaaliturvan seuraavat siirrot 2030-luvulle - SuomiAreena
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