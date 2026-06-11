Helsingin päästöt vähenivät viime vuonna 29 prosenttia
16.6.2026 10:58:40 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Merkittävin syy päästöjen pudotukseen on kivihiilen käytön lopettaminen kaukolämmön tuotannossa. Helsingin suorat päästöt ovat nyt laskeneet 67 prosenttia vuodesta 1990.
Helsingin suorat kasvihuonepäästöt vähenivät 29 prosenttia vuodesta 2024 vuoteen 2025. Kivihiilen käyttö kaukolämmön tuotannossa loppui Helsingissä vuoden 2025 huhtikuun alussa, minkä ansiosta kaukolämmön päästöt pienenivät edellisvuodesta 60 prosenttia.
Liikenteen päästöt vähenivät samassa ajassa viisi prosenttia.
– Liikenteen päästöt ovat pitkällä aikavälillä tarkasteltuna vähentyneet, vaikkakin muita päästösektoreita hitaammin. Liikenteestä tuli vuonna 2025 kaupungin suurin päästölähde. Valmisteilla olevassa Helsingin ilmasto-ohjelmassa liikenteen päästövähennyksillä onkin keskeinen rooli, sanoo Helsingin kaupungin ilmastojohtaja Hanna Wesslin.
Tarkastelluista sektoreista ainoastaan kulutussähkön päästöt nousivat hieman, neljä prosenttia, mikä selittyy sähkönkäytön merkittävällä kasvulla. Muun muassa kaukolämmön tuotanto vaatii aiempaa enemmän sähköä.
Kokonaisuudessaan Helsingin päästöt vuonna 2025 olivat 1,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Asukasta kohden päästöt olivat pääkaupunkiseudun kaupungeista alhaisimmat, hieman alle 1,7 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia.
Tiedot perustuvat HSY:n julkaisemaan päästöseurantaan, jossa tarkastellaan vuosittain pääkaupunkiseudun kaupunkien suoria kasvihuonekaasupäästöjä.
Kohti 85 prosentin päästövähennystavoitetta
Helsingin päästöt ovat vähentyneet vuosien 1990–2025 välillä 67 prosenttia. Asukaskohtaisesti tarkasteltuna laskua on 76 prosenttia.
– On huomioitava, että samalla, kun Helsingin päästöt ovat pudonneet, asukasmäärä on kasvanut, Hanna Wesslin sanoo.
Helsingin ilmastotyön tavoitteena on vähentää päästöjä 85 prosenttia vuoden 1990 tasosta.
– Olemme hyvällä uralla kohti tavoitteen saavuttamista. Kaukolämmön päästöjen ennakoidaan vähenevän edelleen, arviolta 95 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Liikenteen sähköistyminen kiihtyy, ja joukkoliikenteen päästöt laskevat edelleen HSL:n liikenteen sähköistyessä, Wesslin sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Hanna Wesslin, ilmastojohtaja
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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