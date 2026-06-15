Työntekijöiden yhteydenotot häirinnästä ja työssä kuormittumisesta kasvoivat jälleen
16.6.2026 09:13:44 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Työsuojeluviranomainen sai vuonna 2025 yhteensä noin 3 100 yhteydenottoa häirinnästä ja kuormituksesta. Yhteydenottojen määrä kasvoi noin 15 prosenttia edellisvuodesta.
Noin 2 200 yhteydenotossa oli kyse työpaikalla esiintyvästä häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta. Näistä 65:ssä oli kyse seksuaalisesta häirinnästä.
Noin 1 800 yhteydenoton aiheena oli työssä esiintyvä psykososiaalinen kuormitus. Näistä 155:ssä käsiteltiin myös työpaikalla esiintyvää väkivallan uhkaa.
Osassa yhteydenotoista oli kyse sekä häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta että työssä koetusta kuormittumisesta. Useimmiten yhteydenottaja kysyi neuvoja asian käsittelyyn työpaikalla.
Reilu kymmenesosa yhteydenotoista eteni kirjallisiksi valvontapyynnöiksi, joiden perusteella työsuojeluviranomainen valvoi häirintää 84 tarkastuksessa ja työssä kuormittumista 42 tarkastuksessa. Tarkastuksissa kävi ilmi, että moni työnantaja ei puuttunut häirintään tai työssä kuormittumiseen riittävästi saatuaan niistä tiedon. Puutteita havaittiin erityisesti työnantajien toimien viivästymisessä tai riittämättömyydessä.
Työsuojeluviranomainen teki yhdeksän ilmoitusta poliisille epäillystä työturvallisuusrikoksesta. Kolmessa ilmoituksessa oli kyse häirinnästä ja kuudessa työssä kuormittumisesta.
”Työpaikalla tulee käyttäytyä ammatillisesti. Epäasiallista käytöstä ei tule hyväksyä missään muodossa. Jos työntekijä kokee epäasiallista kohtelua tai häirintää, suosittelemme ilmoittamaan asiasta työnantajan edustajalle työpaikan omien ohjeiden mukaisesti. Myös asian käsittelyn dokumentointi ja tilanteen seuranta on tärkeää.”, muistuttaa ryhmäpäällikkö Päivi Laakso Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosastolta.
Tarkemmat tiedot löytyvät raportista Häirinnän ja työssä kuormittumisen asiakasaloitteinen valvonta vuonna 2025. Raportti julkaistaan myöhemmin ruotsiksi ja englanniksi.
Keskeiset havainnot 2025
- Yhteensä 3 100 yhteydenottoa (kasvua vuoteen 2024 verrattuna 15 %):
- 2 200 häirintään liittyvää yhteydenottoa, joista 65 koski seksuaalista häirintää
- 1 800 työssä kuormittumiseen liittyvää yhteydenottoa
- Osa yhteydenotoista koski sekä häirintää että työssä kuormittumista.
- Valvontapyynnöt:
- 311 häirintään liittyvää valvontapyyntöä
- 82 työssä kuormittumiseen liittyvää valvontapyyntöä
- Valvontapyyntöjen perusteella tehdyt työsuojelutarkastukset:
- 84 häirintään liittyvää tarkastusta (puutteita lähes 35 %:ssa)
- 42 työssä kuormittumiseen liittyvää tarkastusta (puutteita lähes 50 %:ssa)
- Yhdeksän ilmoitusta poliisille epäillyistä työturvallisuusrikoksista
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ryhmäpäällikkö Päivi Laakso, p. 0295 256 143, etunimi.sukunimi@lvv.fi
Lupa- ja valvontavirasto, työsuojeluosasto
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Tietoja julkaisijasta
Työsuojeluviranomaisena huolehdimme siitä, että työ Suomessa on terveellistä, turvallista ja reilua. Valvomme työn tekemistä työpaikoilla. Annamme myös ohjausta ja neuvontaa sekä kannustamme työpaikkoja omaehtoiseen, ennaltaehkäisevään työsuojelutyöhön.
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