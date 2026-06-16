Kuntsin terassille tulee toimintaa kesäksi – yrittäjä aloittaa juhannusviikolla
16.6.2026 10:43:35 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Kuntsin modernin taiteen museon terassi saa yrittäjän kesän 2026 ajaksi. Vaasan museotoimenjohtaja Elina Bonelius päätti, että käyttöoikeussopimus solmitaan Fondis Restaurants Oy:n kanssa ajalle 19.6.–30.9.2026.
Sisäsataman suositulle ranta-alueelle saadaan toimintaa täksi kesäksi, kun Kuntsin modernin taiteen museon terassiyrittäjänä aloittaa Fondis Restaurants Oy. Vaasalaisille tuttu ravintoloitsija hoitaa museon terassipalveluita juhannusviikolta syyskuun loppuun asti.
Kesän terassitoimintaa varten hankintaehtoja on kevennetty, sillä keväällä järjestetyssä kilpailutuksessa pitkäaikaisen toimijan löytämiseksi kaupunki ei saanut yhtään tarjouspyynnön vaatimukset täyttävää tarjousta, joten Vaasan kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti keskeyttää hankinnan.
Tämän jälkeen Kuntsin terassitoiminnasta kiinnostuneilta vaasalaisilta yrittäjiltä pyydettiin vapaamuotoinen suunnitelma toiminnan järjestämisestä kesän ajaksi.
– Kaikkien hakeneiden kanssa järjestettiin henkilökohtainen neuvottelu. Hakemuksia tuli yhteensä kolme, joista Fondis täytti asetetut vaatimukset parhaiten. Muut hakijat olivat Hockey-Team Vaasan Sport Oy ja JJ KRoGEN Ab. Iso kiitos kaikille mukana olleille yrittäjille, toivottaa sivistystoimenjohtaja Salme Sulander.
– On hienoa, että terassi saatiin auki juhannukseksi ja haasteet ratkaistuiksi niin, että kaupunkilaiset saavat nauttia toivottavasti mainioista terassi-ilmoista koko loppukesän, sanoo museotoimenjohtaja Elina Bonelius.
Tavoitteena on jatkossa kehittää Kuntsin terassialueen toimintaa muun muassa ammattitasoisen keittiön ja asianmukaisten sosiaalitilojen osalta niin, että myös pidempiaikainen yrittäjyys mahdollistuisi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina BoneliusMuseotoimenjohtajaPuh:+358404872856elina.bonelius@vaasa.fi
Salme SulanderSivistystoimenjohtajaPuh:+358 40 121 6770salme.sulander@vaasa.fi
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