Vaasan kaupunki - Vasa stad

Kuntsin terassille tulee toimintaa kesäksi – yrittäjä aloittaa juhannusviikolla

16.6.2026 10:43:35 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Kuntsin modernin taiteen museon terassi saa yrittäjän kesän 2026 ajaksi. Vaasan museotoimenjohtaja Elina Bonelius päätti, että käyttöoikeussopimus solmitaan Fondis Restaurants Oy:n kanssa ajalle 19.6.–30.9.2026.

Kuntsin modernin taiteen museo. Kuva: Vaasan kaupunki / Sanna Råback.
Kuntsin modernin taiteen museo. Kuva: Vaasan kaupunki / Sanna Råback.

Sisäsataman suositulle ranta-alueelle saadaan toimintaa täksi kesäksi, kun Kuntsin modernin taiteen museon terassiyrittäjänä aloittaa Fondis Restaurants Oy. Vaasalaisille tuttu ravintoloitsija hoitaa museon terassipalveluita juhannusviikolta syyskuun loppuun asti.

Kesän terassitoimintaa varten hankintaehtoja on kevennetty, sillä keväällä järjestetyssä kilpailutuksessa pitkäaikaisen toimijan löytämiseksi kaupunki ei saanut yhtään tarjouspyynnön vaatimukset täyttävää tarjousta, joten Vaasan kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti keskeyttää hankinnan.

Tämän jälkeen Kuntsin terassitoiminnasta kiinnostuneilta vaasalaisilta yrittäjiltä pyydettiin vapaamuotoinen suunnitelma toiminnan järjestämisestä kesän ajaksi.

– Kaikkien hakeneiden kanssa järjestettiin henkilökohtainen neuvottelu. Hakemuksia tuli yhteensä kolme, joista Fondis täytti asetetut vaatimukset parhaiten. Muut hakijat olivat Hockey-Team Vaasan Sport Oy ja JJ KRoGEN Ab. Iso kiitos kaikille mukana olleille yrittäjille, toivottaa sivistystoimenjohtaja Salme Sulander.

– On hienoa, että terassi saatiin auki juhannukseksi ja haasteet ratkaistuiksi niin, että kaupunkilaiset saavat nauttia toivottavasti mainioista terassi-ilmoista koko loppukesän, sanoo museotoimenjohtaja Elina Bonelius.

Tavoitteena on jatkossa kehittää Kuntsin terassialueen toimintaa muun muassa ammattitasoisen keittiön ja asianmukaisten sosiaalitilojen osalta niin, että myös pidempiaikainen yrittäjyys mahdollistuisi.

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