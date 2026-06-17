Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kaavoituskatsaus tarjoaa tietoa ajankohtaisista suunnitelmista

17.6.2026 15:12:27 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

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Helsinkiä kehitetään metropolialueen sydämenä, joka vastaa nykyisten ja uusien asukkaiden tarpeisiin. Kaavoituskatsauksessa kerrotaan kaupunkiympäristöön liittyvästä suunnittelusta ja kaavahankkeista, jotka ovat ajankohtaisia vuonna 2026.

Havainnekuva Pohjois-Pasilasta.
Pasilassa jatketaan muun muassa Keskisen Postipuiston suunnittelua. ONE Architects

Kaavoitus on alueidenkäytön suunnittelua, jossa ratkaistaan, miten asutus, palvelut, työpaikat, liikenne, luonto ja virkistysalueet sovitetaan yhteen. Helsingin vuoden 2026 kaavoituskatsaus on luettavissa osoitteessa hel.fi/kaavoituskatsaus (pdf). Kesäkuun loppupuolelta lähtien katsausta voi tiedustella myös painettuna versiona paikalliskirjastoista. 

Katsaus sisältää tietoa kaavoituksen etenemisestä ja koosteen merkittävimmistä kaavahankkeista, jotka ovat ajankohtaisia eri puolilla kaupunkia. 

Tarkempaa ja päivittyvää tietoa vireillä olevista suunnitelmista löytyy Helsingin karttapalvelusta (kartta.hel.fi/suunnitelmat). Sieltä löytyvät muun muassa kaavahankkeisiin liittyvät dokumentit, aikataulut ja yhteystiedot. 

Suunnitelmavahti-palvelu on helppo tapa seurata kaavoituksen sekä katu- ja puistosuunnittelun etenemistä Helsingissä. Palvelusta saa sähköpostiin ilmoituksen, kun nähtäville tulee suunnitelmia, joista voi kertoa mielipiteensä tai jättää muistutuksen. Suunnitelmavahdissa kerrotaan myös suunnitteluun liittyvistä asukastilaisuuksista. 

Avainsanat

helsinkikaavoitusasemakaavoituskaupunkisuunnittelu

Yhteyshenkilöt

Yleiskaavoitus:

Pasi Rajala, yleiskaavapäällikkö
Puh. 09 310 20417, pasi.rajala@hel.fi

Asemakaavoitus alueittain:

Länsi-Helsinki ja Lauttasaari
Pia Sjöroos, läntisen alueyksikön päällikkö
(tavoitettavissa 22.6. lähtien)
Puh. 09 310 53640, pia.sjoroos@hel.fi

Kantakaupunki ja Etelä-Helsinki
Janne Prokkola, eteläisen alueyksikön päällikkö
Puh. 09 310 37233, janne.prokkola@hel.fi

Pohjois- ja Koillis-Helsinki
Antti Varkemaa, pohjoisen alueyksikön päällikkö
Puh. 09 310 37053, antti.varkemaa@hel.fi

Itä- ja Kaakkois-Helsinki
Hanna Pikkarainen, itäisen alueyksikön päällikkö
Puh. 09 310 37027, hanna.pikkarainen@hel.fi

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

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