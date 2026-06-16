SDP:n Eveliina Heinäluoma: Kokoomus ajoi ensin palvelut verkkoon ja nyt ihmetellään digisyrjäytymistä
16.6.2026 10:20:23 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP kansanedustaja Eveliina Heinäluoma ihmettelee kokoomuksen ristiriitaista toimintaa ikääntyneiden digisyrjäytymistä koskevassa keskustelussa.
Helsingin Sanomat uutisoi 14.6 kansanedustaja Mia Laihon (kok.) hallitukselle jättämästä kirjallisesta kysymyksestä, jossa nostetaan esiin ikääntyneiden digisyrjäytyminen ja vaihtoehtoisten asiointitapojen turvaaminen.
– On erikoista, että kokoomuksen kansanedustaja kysyy nyt hallitukselta ratkaisuja ongelmaan, josta SDP varoitti jo lain käsittelyn yhteydessä, Heinäluoma sanoo.
Vain muutama kuukausi sitten kokoomuksen johtama hallitus vei läpi lain, jonka tarkoituksena oli lisätä Suomi.fi-viestien käyttöä ja siirtää viranomaisviestintää yhä vahvemmin digitaalisiin kanaviin. SDP jätti hallintovaliokunnassa esitykseen vastalauseen, koska puolue katsoi, ettei esityksessä huomioitu riittävästi kansalaisten erilaisia valmiuksia käyttää sähköisiä palveluja.
– Vaikuttaa pikemminkin siltä, ettei vastikään säädetyn Suomi.fi-palvelun laajennettu käyttö ole kaikille kovin yksinkertaista, eivätkä monet ihmiset ymmärrä järjestelmää. Siksi vaihtoehtoiset asiointitavat on turvattava aidosti eikä hakea säästöjä ikäihmisten kustannuksella, Heinäluoma toteaa.
Heinäluoman mukaan ikääntyneiden ongelma ei useinkaan ole digitaitojen puute vaan vaihtoehtojen puute.
– Kaikki eivät käytä älypuhelimia, eivätkä kaikki koskaan tule käyttämään sähköisiä palveluja itsenäisesti. Hyvinvointivaltiossa palvelujen saaminen ei saa riippua siitä, osaako käyttää sovellusta tai tunnistautua verkossa.
Heinäluoma muistuttaa, että digitalisaatio voi helpottaa asiointia monille, mutta sen rinnalla on säilytettävä saavutettavat puhelinpalvelut, asiointipisteet ja muut vaihtoehtoiset palvelukanavat.
– Hallitus ei voi samaan aikaan rakentaa säästöjä digitalisaation varaan ja ihmetellä niiden vaikutuksia kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin, Heinäluoma sanoo.
Yhteyshenkilöt
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
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