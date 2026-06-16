SDP:n Eveliina Heinäluoma: Kokoomus ajoi ensin palvelut verkkoon ja nyt ihmetellään digisyrjäytymistä

SDP:n Krista Kiuru: Hallituksen puututtava Rydmanin toimintaan – sote-järjestöjä ei saa vaientaa ministerin yksipuolisilla päätöksillä 15.6.2026 18:41:15 EEST | Tiedote

SDP kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru vaatii hallitusta ottamaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuslinjaukset välittömästi yhteiseen käsittelyyn sen jälkeen, kun kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen arvosteli julkisesti sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin esittämiä uusia STEA-avustusten myöntämiskriteereitä.