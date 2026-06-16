Lääkemyynti kasvoi 165 miljoonaa euroa vuonna 2025 – uudet lääkkeet ja laajentunut käyttö selittävät kasvua
16.6.2026 13:30:00 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi).
Lääkkeitä myytiin Suomessa vuonna 2025 yhteensä 4,2 miljardilla eurolla, mikä on 165 miljoonaa euroa eli 4 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kasvu johtui ennen kaikkea uusien, aiempaa kalliimpien lääkkeiden käyttöönotosta sekä joidenkin lääkkeiden käytön laajentumisesta. Tiedot selviävät juuri julkaistusta Suomen lääketilastosta.
Euromääräisesti myydyin lääkeaine oli jo toista vuotta peräkkäin diabeteksen ja lihavuuden hoidossa käytettävä semaglutidi, jonka myynti kasvoi edelleen voimakkaasti. Sen käytön lisääntyminen näkyi laajemmin myös ruuansulatuselinten ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeissä, joiden myynti kasvoi yli 5 prosenttia.
Lihavuuslääkityksen käyttäjämäärä kasvoi voimakkaasti: lihavuuden hoitoon semaglutidia käytti lähes 90 000 henkilöä. Myös muiden diabeteslääkkeiden, erityisesti gliflotsiinien, käyttö ja myynti kasvoivat. Sen sijaan insuliinien myynti väheni, mihin ovat voineet vaikuttaa insuliinien lääkevaihdon (edullisemman vastaavan lääkkeen valinta apteekissa) käynnistyminen ja hoitokäytäntöjen muutokset.
Hintakilpailu ja uudet hoidot muokkaavat lääkkeiden myyntiä
Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet säilyttivät vahvan asemansa kulutetuimpien lääkkeiden joukossa. Myynti kasvoi, vaikka valtaosa valmisteista kuuluu lääkevaihdon piiriin. Kasvua selittivät erityisesti lipidilääkkeet, kuten rosuvastatiini, jonka myynti kasvoi kulutusta enemmän. Taustalla voivat olla viitehintojen nousu ja saatavuushäiriöt.
Sen sijaan veritautien lääkkeiden myynti kehittyi päinvastaiseen suuntaan: myynti väheni selvästi, vaikka kulutus kasvoi hieman. Tämä johtui erityisesti antitromboottisten lääkkeiden hintojen laskusta lääkevaihdon myötä. Myös aiemmin myydyimpien lääkeaineiden joukossa olleet veren hyytymisen estolääkkeet apiksabaani ja rivaroksabaani putosivat myydyimpien listalta hintakilpailun seurauksena.
Syöpälääkkeiden ja immuunivasteen muuntajien myynti kasvoi maltillisesti ja lähestyy miljardin euron tasoa.
- Kasvua selittävät pääasiassa uudet, kalliit lääkehoidot, vaikka joissakin ryhmissä hintakilpailu on viime aikoina hillinnyt kustannusten kasvua, kertoo erikoistutkija Kati Sarnola Kelasta.
Myydyimpien lääkeaineiden joukkoon nousi daratumumabi, jota käytetään multippelin myelooman ja kevytketjuamyloidoosin hoidossa.
Lääkkeiden käytössä muutoksia useilla alueilla
Vaihdevuosien hormonikorvaushoidon käyttö kasvoi edelleen, ja kasvu oli aiempia vuosia nopeampaa.
- Taustalla voi olla lisääntynyt julkinen keskustelu vaihdevuosioireista sekä uudet hoitosuositukset, sanoo tutkimuspäällikkö Leena Saastamoinen Fimeasta.
Antibioottien kulutus väheni ensimmäistä kertaa useaan vuoteen. Bakteerilääkkeiden käyttö väheni 6 prosenttia edellisvuodesta. Pitkällä aikavälillä kulutus on vaihdellut pandemian vaikutusten vuoksi, mutta vuoden 2025 kehitys viittaa mahdolliseen uuteen laskusuuntaan.
Hermostoon vaikuttavien lääkkeiden kokonaiskulutus kasvoi maltillisesti, mutta kehitys vaihteli lääkeryhmän sisällä. Opioidien käyttö väheni, kun taas kroonisen kivun hoidossa käytettävien pregabaliinin ja gabapentiinin käyttö kasvoi.
Melatoniinin käyttö kasvoi edelleen voimakkaasti, ja se nousi kymmenen kulutetuimman lääkeaineen joukkoon. Sen kulutus kasvoi lähes viidenneksellä vuodessa ja muodostaa jo valtaosan unilääkkeiden käytöstä. Perinteisten bentsodiatsepiinin sukuisten unilääkkeiden kulutus jatkoi vähenemistään. Myös masennuslääkkeiden käytön kasvu hidastui selvästi aiemmista vuosista. Lisäksi ADHD-lääkkeiden kulutus ja myynti jatkoivat nopeaa kasvuaan.
Kelan lääkekorvaukset kasvoivat
Lääkemyynnin kasvun myötä myös Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat 1,98 miljardiin euroon, mikä tarkoittaa 4 prosentin lisäystä edellisvuoteen. Korvauksia saavien henkilöiden määrä puolestaan väheni hieman ja oli noin 54 prosenttia väestöstä.
Lääkekorvaukset kasvoivat erityisesti ylemmässä erityiskorvausluokassa, johon kuuluvat vaikeiden ja pitkäaikaisten sairauksien, kuten syöpien, lääkkeet. Näiden korvausten kasvu oli 8 prosenttia. Sen sijaan alemman erityiskorvausluokan korvaukset vähenivät. Tähän on voinut vaikuttaa biologisten lääkkeiden hintakilpailu ja lääkevaihto.
Itsehoitolääkkeiden markkinat muutoksessa
Itsehoitolääkkeiden myynti ja kulutus muuttuivat edellisvuodesta vain vähän. Myydyin itsehoitolääke oli edelleen nikotiini, vaikka sen myynti väheni. Kipulääkkeiden käyttö pysyi vakaana, ja ummetuslääke makrogolin myynti jatkoi kasvuaan.
Merkittävä rakenteellinen muutos on kuitenkin tulossa: vuoden 2025 lopulla hyväksytyn lakimuutoksen myötä osa itsehoitolääkkeistä tulee myyntiin myös apteekkien ulkopuolelle vuodesta 2027 alkaen. Muutos voi vaikuttaa lääkkeiden saatavuuteen ja ostotottumuksiin.
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Yhteyshenkilöt
Leena SaastamoinenTutkimuspäällikkö, dosenttiLääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FimeaPuh:029522 3659etunimi.sukunimi@fimea.fi
Kati SarnolaKela, erikoistutkija, dosenttiPuh:020 635 7885kati.sarnola@kela.fitietotarjotin.fi/yhteystieto/114828/kati-sarnola
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